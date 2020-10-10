Группа депутатов Европарламента обратилась к командованию и высшим офицерам белорусской армии с призывом не выполнять приказы Александра Лукашенко. В частности, адресатами послания стали министр обороны РБ Виктор Хренин, начальник Генштаба Александр Вольфович и еще 22 белорусских военачальника.

В своем открытом письме евродепутаты утверждают, что «секретная» инаугурация Лукашенко юридически неправомерна, поэтому его нельзя считать «президентом и главнокомандующим белорусскими Вооруженными силами». Следовательно, любые его приказы «больше незаконны».

Авторы называют Лукашенко «нелегитимным узурпатором» и призывают военных «принять правильное решение» и встать на сторону «миролюбивой белорусской оппозиции». В противном случае обещают, что международное сообщество «не оставит без внимания» их действия, так как «отдавать и исполнять незаконные приказы — это преступление».

Заявление подписали 25 парламентариев от Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, а также Германии, Испании, Дании, Чехии, Мальты, Словакии, Нидерландов, Швеции и Румынии. В большинстве своем представляющие «Европейскую народную партии».

По их мнению, «народ Белоруссии считает Светлану Тихановскую победительницей выборов и законно избранным президентом».

По сути, в Европарламенте склоняют белорусских военных к бунту и предательству. Ведь, получается, что приказы своего верховного главкома генералы выполнять не должны, потому что они якобы «преступные».

А выполнять приказы из Брюсселя — фактически из штаб-квартиры НАТО — обязаны.

Впрочем, по мнению авторов Телеграм-канала «Трыкатаж», призыв евродепутатов вполне может упасть на «благодатную почву», поскольку «заговорщики среди генералов имеются».

Утверждается, что Виктор Хренин, как министр обороны, устраивает не всех. Против него якобы настроены люди из команды его предшественника — Андрея Равкова, который после скандальной истории с «вагнеровцами» вынужден был подать в отставку.

Не получится ли в итоге, что обращение евродепутатов спровоцирует именно то, чего так добиваются противники Лукашенко — нового витка противостояния, но уже с участием силовиков на стороне протестующих?

— На мой взгляд, мы имеем дело с очередной провокационной акцией европейских политиков, — комментирует ситуацию глава Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск), политолог Алексей Дзермант. — Это уже не первое подобное действо с их стороны. В этом же ключе можно рассматривать встречи Макрона и Меркель с Тихановской.

То есть, ЕС, европейские элиты взяли курс на очень резкое обострение отношений с Белоруссией. Они продолжают демонстративно вмешиваться во внутренние дела республики. Потому что иначе, как вмешательством во внутренние дела суверенного государства, все эти действия, заявления, призывы, в том числе, и евродепутатов, назвать нельзя.

Это, по сути, беспрецедентное давление — дипломатическое и политическое — на Белоруссию. На белорусское общество. И вот теперь — на силовиков. Что, на самом деле, является, на мой взгляд, вопиющим нарушением всех норм приличия в международных отношениях.

Естественно, это нужно оценивать крайне негативно и пресекать любые попытки воздействия зарубежных политиков (каких бы то ни было) на белорусские события.

«СП»: — Речь ведь идет фактически о призыве к военному перевороту. Что-то подобное возможно сейчас в Белоруссии?

— Что касается какой-то «благодатной почвы», то я, честно говоря, не знаю источника подобной интерпретации и сомневаюсь, что он имеет некие инсайды из окружения силовиков. Мне кажется, в той ситуации, в которой мы находимся, говорить о каком-то расколе среди командного состава Минобороны явно не приходится.

Даже если Равков ушел, я сомневаюсь, что генералитет, армейцы настолько глупы и наивны, чтобы поверить заявлениям европейских политиков, в честность и искренность которых, по-моему, здесь давно никто не верит.

Поэтому силовики, я думаю, достаточно сплочены, в том числе, вокруг и главнокомандующего, и действующего министра обороны. Во всяком случае, я не вижу оснований говорить, что имеются какие-то признаки раскола, шатаний, сомнений и т. д. Хотя, конечно, кому-то очень хочется, чтобы так было.

Это заявление и направлено на то, чтобы очередной раз попытаться расколоть силовиков. Очередной раз внести какие-то сомнения в их сознание.

Это всего лишь очередной элемент гибридной войны, которая развязана против нас Западом, вот в такой форме.

«СП»: — Официальный ответ на послание будет?

— Думаю, да. Потому что все это вполне серьезно. А белорусские власти последнее время реагируют на подобные вещи достаточно резво. На этот раз, я уверен, реакция тоже будет резкая.

Военные — люди серьезные. Раз к ним обращаются, в общем-то, с призывом предать — предать свою страну, предать присягу — отвечать нужно жестко и с вескими аргументами.

Член Совета ассоциации политических консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, в свою очередь, заметил с иронией, что 25 человек «с отклонениями для целого Европарламента совсем немного»:

— Там всегда самые разные люди присутствовали и присутствуют.

Что касается содержательной части послания, то должен заметить следующее: если они говорят, что инаугурация Лукашенко была секретной, а потому незаконной, то тогда президенту Дуде нужно немедленно подавать в отставку. Потому что у него инаугурация была секретной. На ней не присутствовало и половины из тех, кто должен присутствовать, согласно польской Конституции. А выборы не были признаны проигравшей стороной.

То есть, применение этих же норм для Польши, я думаю, в гораздо больше степени будет обнулять польский нынешний режим.

А если говорить про Белоруссию, то согласно «утечкам» по опросу, который проводил БелСат (польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском и русском языках — ред.), за время протестов популярность Лукашенко выросла процентов на восемь-десять, и очень сильно увеличилось количество людей, которых раздражают сами протесты, как таковые. И еще один момент — отторжение Тихановской, оно распространяется уже более чем на две трети белорусского общества.

В этом плане, понятно, что белорусский поезд ушел.

«СП»: — Евродепутаты этого не понимают еще?

— В данном случае, они, скорее, заявляют себя в правильном списке — хотя, честно говоря, я не знаю, на что они рассчитывают. В силу того, что Европарламент ничего не решает, он всегда был собранием людей немножко странных, скажем так.

Легко быть евродепутатом, когда от тебя ничего не зависит — каждый думает о том, чтобы словить «хайп», а потом переизбраться и получать хорошую зарплату.

Вот лишнее тому подтверждение — абсолютно безответственное заявление, которое ни один политик в трезвом уме и здравом смысле, делать не будет. Но это как раз тот случай, когда возникает эффект безнаказанности и отсутствия ответственности за то, что ты решаешь.

Источник: https://svpressa.ru/politic/article/278074/