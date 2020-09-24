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Инаугурация “для своих”

13:36. 24 сентября 2020 65 просмотров Нет комментариев Опубликовал:



Внезапно. На "тайной" инаугурации Лукашенко обнаружился Кучма. По всей видимости, Кучму посчитали нужным пригласить, а кого-то из текущего украинского руководства – нет.
Так что, кому надо, те были в курсе. Лукашенко так и заявил, что Белоруссия никого не обязана уведомлять о том, где, когда и как проводить инаугурацию президента, это ее сугубо внутреннее дело.
Инаугурацию Лукашенко сегодня признал Китай, также заявив, что все это внутреннее дело Белоруссии, а протесты в стране инспирированы из-за рубежа. США в свою очередь не признали инаугурацию Лукашенко легитимной.
Но в текущих реалиях для Лукашенко будет достаточно Китая и РФ.



PS. Некоторые утверждают, что возможно скриншот с 2015-го, а не с 2020-го года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6192616.html

Метки: белоруссия, Китай, лукашенко, Украина, фотографии

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