Александр Лукашенко после своей инаугурации столкнулся с отказом Запада признать его легитимным президентом Белоруссии.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни честными, а их результаты фальсифицированы. Похожее заявление сделал накануне представитель Госдепа США. Аналогично высказался и британский Форин-офис, обвинив белорусского президента в проведении тайной инаугурации.

Лукашенко назвал форму церемонии внутренним делом Белоруссии. Но инаугурация, действительно, выглядела странно. Присутствовавшие на ней гости были вызваны во Дворец Независимости на скорую руку, узнали СМИ. Вечером на улицы белорусских городов вышли тысячи протестующих. Их разгоняли водометами. Около 150 человек было задержано.

Похоже, Запад списывает Лукашенко со счетов. Его единственным верным союзником остается Москва. Не пришло ли время для появления в России Белорусского федерального округа?

— Если Запад не признает Лукашенко, он должен разорвать с Белоруссией дипотношения, отозвать послов, — уверен главный политический советник председателя ЦК КПРФ, д. и. н. Вячеслав Тетёкин. — Убежден, что это не в интересах Запада, потому что их стратегия всегда была и будет долгосрочной. Белоруссия в центре Европы соседствует с важными для Запада странами. Ее геостратегическое значение сохраняется. Даже когда они называли Лукашенко «последним диктатором Европы» они не рвали с Минском. Так что это пустое сотрясение воздуха. Они и дальше будут пытаться раскачать, вырвать Белоруссию из теснейшей связи с Россией.

Признание Запада для Лукашенко значения не имеет. Ему нужно признание своего народа и своих главных союзников — России и Китая. А с этим все в порядке.

«СП»: — Поддержка Лукашенко народом не так уж бесспорна. Может, надежнее объединить обе страны в одну?

— Напомню, что между нашими странами нет границы. Так что мы по-прежнему единый народ. Если же речь идет об объединении Белоруссии с Россией как с государством, то надо помнить, что оно олигархическое. А Лукашенко проводит социально-экономическую политику в интересах всего народа. Налицо несовместимость двух типов государства. Искусственное слияние менее мощной РБ с Россией приведет к обрушению достижений Лукашенко. Поэтому торопиться не стоит.

Член экспертного совета партии «За правду», писатель Николай Стариков также осторожно говорит о слиянии обеих стран.

— Как патриот, я считаю, что части разорванного русского народа должны объединяться. Иметь несколько государств — недопустимая «геополитическая роскошь», когда другие центры силы объединяются. Но существует политическая практика. Объединение Белоруссии и России должно усилить наш народ, а не создать ему новые проблемы. Поэтому оно должно пройти в той форме и в то время, когда мы получим максимум пользы и минимум отрицательных последствий.

«СП»: — А какие отрицательные последствия могут тут быть у столь прекрасного дела?

— Лукашенко не стал играть в поддавки, показал, что уходить не собирается и никого не боится. Обратите внимание, что он провел инаугурацию досрочно, хотя времени до 5 ноября было достаточно. Некоторые ждали, что именно в этот промежуток Лукашенко будет подписывать определенные соглашения, потому что пока он действует по полномочиям предыдущего срока. Таким образом он показал, что ему все равно, что думают на Западе.

Ясно, что Запад будет исходить из отрицания легитимности Лукашенко, а значит и легитимности любых его шагов, любых подписанных им документов. Очевидно, что сегодня объявление об объединении Белоруссии и России будет на Западе объявлено не легитимным. Собственно, это и показывают западные политики своими последними заявлениями. Решение об интеграции должно приниматься, исходя из политических реалий. Готовы мы к непризнанию, к усилению конфронтации?

Есть ещё один фактор. Мы видим фактически массовые беспорядки в Белоруссии. С этим придется что-то делать. Причем, в силовом поле. Да и России найдутся те, кто будет протестовать…

И наконец, главное. Очевидно, что решение об объединении с белорусской стороны принимает Лукашенко. А он хочет объединения? У меня есть сомнения. Будучи президентом государства, в котором есть два государственных языка, белорусский и русский, свою инаугурационную речь Лукашенко прочитал по-белорусски, после чего перешел на русский язык, на котором общался и с армией, и с политэлитой. Перед нами опять «многовекторность» в ее самом плохом варианте.

— Лукашенко в резиденции «Бочаров ручей» было сделано откровенное предложение. А он, вернувшись, заявил, что завхозом в новом большом государстве не будет, — напомнил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. — Раньше это сработало бы. А сейчас его Запад не признает, и любые действия по интеграции будет расценивать по крымскому шаблону — назовет аннексией. Тихановская уже заявила о не легитимности любых решений Лукашенко. Также было на Украине с кредитом Януковичу.

Запад ему показал, что тот, за кем нет России — никто, пустота. А ведь его страна все эти годы жила за счет российских дотаций. Но теперь фарш обратно не провернешь.

«СП»: — А как поведет себя Кремль?

— Лукашенко приходит и уходит, а Белоруссия остается. Это стратегический плацдарм в большой геополитической игре. Неслучайно Запад так за нее бьется. Речь идет о новом «санитарном кордоне», который строится вокруг России. Им его надо обязательно замкнуть. К тому же в Белоруссии единственная наша станция дальнего слежения за стратегическими силами противника. Была ещё в Грузии. Так что, теперь и эту отдать? Нельзя этого делать.

В свою очередь гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает более приемлемой реальную интеграцию двух стран при сохранении суверенитета.

— Белоруссия — независимая страна и может дальше развиваться в таком качестве. Сейчас почти все в руках Лукашенко. Всё зависит от осознания им сложности ситуации. То, что его многовекторная политика провалилась, не означает, что он должен резко прислониться к России на ее условиях. Лукашенко надо трезво проанализировать свой многовекторный курс и предпринять последовательный ряд шагов, который не оставит сомнений в его дальнейших намерениях.

Надо не только закрыть западные границы, но и на деле реализовать свои последние заявления о переводе транспортных потоков из Литвы в Ленобласть, прекратить польский реэкспорт, который шел в Россию и т. п. Публично же надо всячески продвигать идею Союзного государства, чтобы владеть инициативой и не идти на поводу у западных дискурсов. Не должно быть никаких перевыборов, никакой конституционной реформы. Ведь на нее оппозиция ответит своим вариантом Конституции, что только усилит противостояние с обществом.

«СП»: — Что еще?

— Также надо предпринять жесткие меры в отношении западных дипломатов, которые поддерживают местных активистов, и прикрыть НКО, выполняющие роль иностранных агентов. Но поверить в политику размежевания с Западом можно будет только после извинений Лукашенко перед тремя российскими журналистами, которых осудили на пять лет с отсрочкой за то, что они проводили линию на Союзное государство. Тем уголовным делом Лукашенко и вырастил польскую «Нехту», которая сейчас уничтожает и страну, и его самого.

Кроме того, Лукашенко надо четко определиться по отношению к России. Попытки отдельных олигархических групп навязать Лукашенко свою игру вроде приватизации — тоже не комильфо. Президент Белоруссии должен сформировать линию на суверенное развитие РБ при сохранении идеологического, экономического и социокультурного единства с Россией.

https://nstarikov.ru/obstrukcija-zapada-tolkaet-lukashenko-k-obedineniju-s-moskvoj-119700

Источник: https://svpressa.ru/politic/article/276789/