Видеосолянка. 22.09.2020

1. Великое Освобождение.

2. План Маршала для Белоруссии.

3. Какую литературу читают курды.

4. Смертельный треугольник.

5. Мавзолей Ленина. Коммунизм vs. Урбанизм.

6. Взятие Архангельска.

7. Все о работе в Black Star Burger

8. О троцкизме

9. Первая линия открыта.

10. От людских волн к штурмовым группам.

11. О политическом подтексте "Звездных войн"

12. Производство двигателей в аэрокосмической столице СССР

Документальная хроника к очередной годовщине ликвидации уродливого детища Версальского договора – буржуазно-помещечьей Польши, а также возвращения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза.* * *О плане "западной помощи" для белорусской оппозиции, "когда режим Лукашенко падет".* * *О том, какие книжки читают курды. Внезапный репортаж с книжной ярмарки, которая прошла в северо-восточной Сирии.* * *Канал "Серая Зона" и Владлен Татарский о нападении боевиков Хаттаба на российских военных 9 января 2000 года."Серая зона" продолжает радовать годным контентом.* * *На тему недавней "инициативы" Союза Архитектров, который после поднятой волны и некоторых колебаний с удалением/возвращением конкурса связанного с Мавзолеем, все же отменил его.* * *Историк Игорь Пыхалов о взятии Архангельска в ходе Гражданской войны и предшествующей иностранной интервенции.* * *Очередный выпуск из цикла "Все работы хороши", где раскрывается подноготная работы в сети быстрого питания BSB.* * *Реми Мейснер и Клим Жуков разбирают вопросы современного троцкизма. Что он такое и с чем его едят.* * *О том, как начинали строить Московское метро имени Кагановича (позднее имени Ленина), без которого сейчас Москву сложно представить.* * *О том, как огромные потери в первой мировой войне при использовании тактики наступления людскими волнами привели к развитию тактики штурмовых групп.* * *О завуалированной критике вторжения США в Ирак в далекой-далекой галактике.Впрочем, сам Лукас еще в середине нулевых говорил, что "Атака клонов" является аллюзией на политику администрации Буша-младшего, после чего его сразу записали во фрондеры, а новую трилогию начали критиковать за то, что там "слишком много политики".* * *Партия и правительство как обычно выражают благодарность гражданам за присылаемые ссылки и материалы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6188116.html