Видеосолянка. 22.09.2020
14:57. 22 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Видеосолянка. 22.09.2020
1. Великое Освобождение.
Документальная хроника к очередной годовщине ликвидации уродливого детища Версальского договора – буржуазно-помещечьей Польши, а также возвращения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза.
* * *
2. План Маршала для Белоруссии.
О плане "западной помощи" для белорусской оппозиции, "когда режим Лукашенко падет".
* * *
3. Какую литературу читают курды.
О том, какие книжки читают курды. Внезапный репортаж с книжной ярмарки, которая прошла в северо-восточной Сирии.
* * *
4. Смертельный треугольник.
Канал "Серая Зона" и Владлен Татарский о нападении боевиков Хаттаба на российских военных 9 января 2000 года.
"Серая зона" продолжает радовать годным контентом.
* * *
5. Мавзолей Ленина. Коммунизм vs. Урбанизм.
На тему недавней "инициативы" Союза Архитектров, который после поднятой волны и некоторых колебаний с удалением/возвращением конкурса связанного с Мавзолеем, все же отменил его.
* * *
6. Взятие Архангельска.
Историк Игорь Пыхалов о взятии Архангельска в ходе Гражданской войны и предшествующей иностранной интервенции.
* * *
7. Все о работе в Black Star Burger
Очередный выпуск из цикла "Все работы хороши", где раскрывается подноготная работы в сети быстрого питания BSB.
* * *
8. О троцкизме
Реми Мейснер и Клим Жуков разбирают вопросы современного троцкизма. Что он такое и с чем его едят.
* * *
9. Первая линия открыта.
О том, как начинали строить Московское метро имени Кагановича (позднее имени Ленина), без которого сейчас Москву сложно представить.
* * *
10. От людских волн к штурмовым группам.
О том, как огромные потери в первой мировой войне при использовании тактики наступления людскими волнами привели к развитию тактики штурмовых групп.
* * *
11. О политическом подтексте "Звездных войн"
О завуалированной критике вторжения США в Ирак в далекой-далекой галактике.
Впрочем, сам Лукас еще в середине нулевых говорил, что "Атака клонов" является аллюзией на политику администрации Буша-младшего, после чего его сразу записали во фрондеры, а новую трилогию начали критиковать за то, что там "слишком много политики".
* * *
12. Производство двигателей в аэрокосмической столице СССР
Почему специалистов из Германии вывезли в Куйбышев
Что вывозили с собой из Германии в Куйбышев немецкие специалисты
За счёт каких ресурсов СССР в кратчайшие сроки стала космической державой
Телеграмма Сталина как стимул увеличения производства штурмовиков ИЛ-2
Двигатель, который противоречил теории
Партия и правительство как обычно выражают благодарность гражданам за присылаемые ссылки и материалы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6188116.html