Главная » История, Мировоззрение, Творчество

Видеосолянка. 22.09.2020

14:57. 22 сентября 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Видеосолянка. 22.09.2020


1. Великое Освобождение.



Документальная хроника к очередной годовщине ликвидации уродливого детища Версальского договора – буржуазно-помещечьей Польши, а также возвращения Западной Украины и Западной Белоруссии в состав Советского Союза.

* * *

2. План Маршала для Белоруссии.



О плане "западной помощи" для белорусской оппозиции, "когда режим Лукашенко падет".

* * *

3. Какую литературу читают курды.



О том, какие книжки читают курды. Внезапный репортаж с книжной ярмарки, которая прошла в северо-восточной Сирии.

* * *

4. Смертельный треугольник.



Канал "Серая Зона" и Владлен Татарский о нападении боевиков Хаттаба на российских военных 9 января 2000 года.
"Серая зона" продолжает радовать годным контентом.

* * *

5. Мавзолей Ленина. Коммунизм vs. Урбанизм.



На тему недавней "инициативы" Союза Архитектров, который после поднятой волны и некоторых колебаний с удалением/возвращением конкурса связанного с Мавзолеем, все же отменил его.

* * *

6. Взятие Архангельска.



Историк Игорь Пыхалов о взятии Архангельска в ходе Гражданской войны и предшествующей иностранной интервенции.

* * *

7. Все о работе в Black Star Burger



Очередный выпуск из цикла "Все работы хороши", где раскрывается подноготная работы в сети быстрого питания BSB.

* * *

8. О троцкизме



Реми Мейснер и Клим Жуков разбирают вопросы современного троцкизма. Что он такое и с чем его едят.

* * *

9. Первая линия открыта.



О том, как начинали строить Московское метро имени Кагановича (позднее имени Ленина), без которого сейчас Москву сложно представить.

* * *

10. От людских волн к штурмовым группам.



О том, как огромные потери в первой мировой войне при использовании тактики наступления людскими волнами привели к развитию тактики штурмовых групп.

* * *

11. О политическом подтексте "Звездных войн"



О завуалированной критике вторжения США в Ирак в далекой-далекой галактике.
Впрочем, сам Лукас еще в середине нулевых говорил, что "Атака клонов" является аллюзией на политику администрации Буша-младшего, после чего его сразу записали во фрондеры, а новую трилогию начали критиковать за то, что там "слишком много политики".

* * *

12. Производство двигателей в аэрокосмической столице СССР



Почему специалистов из Германии вывезли в Куйбышев
Что вывозили с собой из Германии в Куйбышев немецкие специалисты
За счёт каких ресурсов СССР в кратчайшие сроки стала космической державой
Телеграмма Сталина как стимул увеличения производства штурмовиков ИЛ-2
Двигатель, который противоречил теории

Партия и правительство как обычно выражают благодарность гражданам за присылаемые ссылки и материалы.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6188116.html

Метки: Видео, видеосолянка, история, политика

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Видеосолянка. 03.02.2020
Задержавшаяся из-за Идлиба видеосолянка.1. Горбачев. Я не виноват!... массового скопления людей - лучше посмотреть видеосолянку!
Видеосолянка 30.11.2019
... выражают благодарность регулярным поставщикам рубрики "Видеосолянка".PS. Плюс свеженькое до кучи...
Видеосолянка 28.12.2019
Последняя в этом году видеосолянка.В текущую вошли видео присланные ...
Видеосолянка 18.01.2020
Январская видеосолянка из накопившихся видео присланных читателями "...
Видеосолянка 31.01.2020
Последняя январская видеосолянка.* * *1. Геополитический прогноз 2020Инерционный прогноз ...
Видеосолянка. 10.02.2020
Свежая видеосолянка.1. Герой нашего времени.Документальный ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)