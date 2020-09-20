Ост-Романская кампания на Великом пути. Часть 2

В первой части я изложил своё видение исторических событий, которые датированы после катастрофным периодом 1840х годов, а вторую часть не могу начать, не изложив своего видения относительно предшествующего периода. Я отношу себя к сторонникам версии 1612=1812, т.е. подразумеваю, что династия Романовых "воцарилась" на троне только в начале 19 века, по современному летоисчислению, но углубляться в данную тему не буду, т.к. многие читатели знакомы с аргументированными статьями известных в альтернативной истории авторов. В то же время не занимаю позиции "патриотов", которые посыпают голову пеплом и винят во всём "завоевателей", свергших прежнюю власть. Значит, на то пришло время, были причины, о которых мы сейчас можем только догадываться. Но по большому счёту, простому народу всё равно, кто их "хозяин", лишь бы пузо от голода не сводило и была крыша над головой.

Дурманом для человеческого сознания являются не только алкоголь и прочие наркотические травки, доступные в те годы только "элите", но и то, с чем яростно боролись вожди в начале советской эпохи нашего государства. И наверное, данные действия были не случайны, т.е. я не оправдываю тех жестоких мер по отношению к духовенству, но в памяти народа действия того же духовенства оставили неизгладимый след. Взять к примеру кодекс под названием "Уложение о наказаниях уголовных и исправительных", вступивший в силу и действие с 1 мая 1846 года за подписью Николая, в последствии "Первого". На дворе середина 19 века, прошло уже более восьми веков, как Русь крестили, а народ заставляют жить по правилам, прописанным в данном кодексе?! Да за несколько десятков поколений в печёнках бы всё это у народа сидело и впитывалось с молоком матери. Но нет, наступает середина 19 века, и власти только начали понимать недостаточность христианских храмов, церквей, духовных учебных заведений и прочих специальных учреждений. Бывшие гражданские, промышленные и многие другие, в основном кирпичные строения, начинают переделывать в церкви для новой веры и народ силой затаскивают в них для "просвещения" и "промывки" мозгов. Дома бывшей вырезанной знати Ярославля заселяются новыми хозяевами и придумываются столетние истории несуществующих родов. Более крупные гражданские постройки, служившие для работы бывших местных органов власти, перепрофилируются, а мощные крепостные стены разбираются за ненадобностью и глубокой обветшалостью. Так начиналась новая эра (Н.Э.) в истории города, да и всех захваченных земель, впереди ждала всех "катастрофа".

Многие уверены, что Ярославский кремль выглядит вот так:

Не верно! Это Спасо-Преображенский монастырь. Стены были переделаны под лубочно-крепостные только в начале 20 века и даже в таком вот виде, не представляют из себя серьёзного укрепления.

Вот, как ранее выглядела данная огороженная территория, а ныне Ярославский музей заповедник:

Вот таким был внутренний двор со стороны реки Которосль. И где крепостные стены? Похоже, прибираться начнут только при советской власти...

Единственная сохранившаяся башня от старой крепости, которая присутствует в данном строении, - это Угличская, на втором плане (слева на фотографии вдали). Сквозной проход через неё есть, а стены слева уже нет.

фотографии с противоположной стороны:

На последней фотографии видите, какие стены - это обычные торговые лавки, которые находятся внутри. Хотя именно данный участок стены (северный) и построен на фундаменте бывшей кремлёвской стены, но отношения к ней уже никакого не имеет, у неё даже подобие каких-то бойниц. А на предыдущих фотографиях - обычные торговые ряды монастыря, основным видом деятельности которого была коммерческая торговля под прикрытием "церкви", и сейчас ничего не изменилось. За такими стенами "монахи-коммерсанты" жили и оборонялись от местного населения - выживших "аборигенов" - и защищали "своё" имущество, вот и весь функционал данной "крепости".

Кстати, официальная информация гласит, что Ярославский музей-заповедник был организован за этими стенами в 1865 году. Тогда почему торговые ряды и лавки функционировали вплоть до установления советской власти? Ну, одно из помещений, наверное, и было выделено на его территории для "создателей" письменных свидетельств истории государства Российского, к примеру, "Слова о полку Игореве". Аналогов таких монастырей Поволжья много, т.к. находились они не на севере "чёртова угла" Костромской губернии, а вдоль главной транспортной артерии региона. Этот Волжский путь и являлся первой целью для Гольштейн-Готторп-Романовых, а дальше как пойдёт.

Вот, к примеру, Ипатьевский монастырь в Костроме, так горячо любимый ими:

Вот, каким образом выглядел Ярославский кремль на карте современного города:

красным цветом выделены стены Кремля

синим - Спасо-Преображенский мужской монастырь

зелёным - … об этом потом.

Возле надписи "р.Которосль" имеются два полуострова и один остров - это всё наносы песка и глины при слиянии рек, во второй половине 20 и в начале 21 века их благоустроили. На одном полуострове сделали городской пляж, на втором 10 лет назад запустили фонтаны, построили памятник 1000 лет Ярославля, а на острове - детский развлекательный парк. И во время существования Кремля данных плацдармов для высадки неприятеля, конечно же, не существовало.

От Угличской башни стена шла к сохранившейся до наших дней Знаменской башне, фотографии начала 20 века с обеих сторон:

На второй фотографии с башней вдали видно перестроенное из первого второе здание Волковского театра, а вот первое - изначальное здание, снимок относится к девяностым годам 19 века:

Я убеждён, что данное здание, построенное в шестидесятых годах 19 века, стоит на фундаменте одной из башен, т.к. даже официальная история не скрывает предварительное срытие Земляного вала перед постройкой театра. И далее стена кремля, с ещё несколькими башнями шла до самой Волги, на её месте сейчас находятся два бульвара - один за самим театром и следующий Казанский бульвар. В левой части фотографии виден Волковский театр (желтого цвета), за ним до самой реки Волга, и шла кремлёвская стена. А перед Знаменской башней (также левая часть фото) находится одно из зданий современного Демидовского университета и видны крыши гостиного двора, которые были построены также на фундаменте Кремлёвской стены, только сразу после её разборки, т.к. в них глубокие подвалы с действующими торговым центром, магазинами и кафе - т.е. они закопыши.

После того, как стена подходила к Волге, она шла вдоль берега…

И единственная на берегу Волги, а также последняя уцелевшая из трёх башен Кремля (на фото она в самом конце) - Арсенальная:

После Арсенальной башни стена шла до слияния Волги с рекой Которосль, т.е. до "стрелки" и далее вдоль Которосли:

Последним зданием на пути следования стены являлся храм Архангела Михаила (сегодняшнее название), после него стена через пару сотен метров примыкала к точке нашего отсчёта - Углической башне. Общая длина Кремлёвской стены по периметру, по моим подсчётам, была порядка 3700 - 3800 метров.

Официальная история нам сообщает, что на самом "носу" стрелки существовал рубленый город, т.е. деревянная крепость, а всё остальное - земляной вал. На счёт земляного вала какая-то доля правды есть. Дело в том, что историей города, а точнее созданием лубочно-берендеевой сказки начали вплотную заниматься только в 50-е годы 20 века. Историки у нас в то время были пожилые и очень умные, помнили наверняка рассказы своих дедов о земляном вале, который ещё существовал в конце 19 века. И подобно чукотским народным песням, т.е. что вижу то и пою, а здесь, что слышал, то и пишу. Да, земляной вал существовал - это был закопыш остатков крепостных стен, который потом удачно использовали при строительстве как фундамент.

Возможно, у мальчика под ногами и есть какие-то остатки стройматериалов той крепости и далее под оградой, но мы этого у свидетелей прошлого уже не спросим.

Продолжение следует...

Источник: https://www.tart-aria.info/ost-roman-2/