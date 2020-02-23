Тайна Тульского кремля

Про Тульский кремль существует несколько версий, что это новодел, полностью перестроенный, что бойницы поножнего (подошвенного) боя засыпаны, потому что равняли дорогу, так как кремль в низине, что ворота переделали на современный уровень, а потом переделали, как было изначально, так же есть версия, что заглублены ворота специально, ибо так построили в целях обороны. В общем, нет почти ни одного мнения, почти ни одной версии, которая отвечала бы на все вопросы. Версии, предлагаемые сторонниками официальной истории, противоречат друг другу и здравому смыслу, но между собой, сторонники этих версий не спорят, а отчаянно доказывают, что нее прав я. Значит, будем дальше разбираться в этом вопросе и предлагаю вам друзья, свою версию.

Стоя возле кремля с рулеткой, на самом деле, сложно увидеть всю картину в целом, поэтому сегодня мы подробно рассмотрим версию, предлагаемую официальной наукой, и, используя их же данные, попробуем сделать соответствующие выводы.

Сразу хочу сделать важное замечание: во всех официальных источниках, представлена датировка по Григорианскому календарю. Только лишь на книжке, которая стоит у кремля, указана дата, как по Григорианскому, так и по Византийскому календарям. Это очень важный момент, я его объясню далее в статье, а сейчас просто обращаю ваше внимание на него.

Исключительно важное оборонительное значение Тулы, связано с её положением на южной окраине государства, откуда грозили набегами кочевники и крымские татары, а так же соседство с Верхней Окой, где проходила граница с Литвой. Это заставляло постоянно заботиться об укреплении Тулы как ключевого пункта обороны. Для того чтобы обезопасить путь к Москве, в связи с возрастанием военной опасности со стороны Крымской орды, Государь всея Руси Василий III, в 1507 году повелел заложить в Туле, на левом берегу реки Упы, дубовый острог. Деревянный сруб имел вид вытянутого полукруга. Острог был вооружён немецкими и московскими пищалями и пушками, был закончен в 1509 году и простоял 231 год (до 1738 года). Одновременно с острогом, приступили к созданию завалов в лесах на опасных направлениях, положивших начало засечной черте. В Тульской крепости разместили пять! полков для охраны пограничных земель. В 1514 г. во время похода Василия III на Смоленск, в Туле приступили к строительству каменной крепости, постепенно заменяя рубленые стены, и её постройка завершилась к 1521 году. Воскресенский летописный свод под 1509 годом сообщает о строительстве кремля: «Повелением великого князя Василия Ивановича поставлен город на Туле деревян, а на пятое лето поставлен град камен». В середине XVI века тульская земля жила под постоянной угрозой татарских нападений. Только в 40-е годы XVI столетия, крымчаки 14 раз нападали на Тулу. В 1552 году город осаждало 30-тысячное войско крымского хана Девлет I Гирея. В это время царь Иван IV Грозный, с основной армией, был в походе на Казань. Гарнизон кремля и городское ополчение сражалось до прихода подкреплений из Коломны. Приграничное расположение Тулы, по официальной истории Строительство Засечной черты

Тульская азбука

Тульский кремль был размещен «на весьма низком» месте, в пойме реки Упы, около впадения в неё с севера реки Тулицы, с юго-востока реки Хомутовки, а с юго-запада располагалась топкая Ржавская гать. Высота над уровнем моря 160 метров. На карте 1741 года видно расположение кремля: прямоугольник в центре карты, и деревянного острога проходящего полукругом, ныне улица Советская.

Реставрированная карта Тулы за 1741 год

То есть, по всем историческим документам, Тульский кремль, это не только кирпичный прямоугольник на берегу Упы, а весь этот комплекс укреплений, из которого до наших дней остался, как ни странно, только тот самый кирпичный прямоугольник. Причём сама эта карта 1741 года, была издана, оказывается в 1849 году. Друзья, так же обратите внимание на даты в пояснениях и современный стиль написания этих пояснений. К датам мы ещё вернёмся позже в этой статье.

Что касается расположения кремля как форта, то моё мнение, что это расположение более чем нелепое. С точки зрения защитников любой крепости, нужно сделать всё возможное, что бы максимально усложнить задачу захватчиков крепости. И использование рельефа местности, это один из методов организации обороны.

Предпочтительное расположение Тульского кремля, для защиты южного направления

Если защитники кремля ждали нападения с юга, то логичнее было разместить кремль на северном берегу реки, тем более, что это господствующая высота: направление с юга прикрывает река Упа, направление с востока прикрывает река Тулица и болото, с севера глухие леса. Для организации обороны идеальное место, если требовалась именно защита направления на Москву с юга. Расположение кремля в том месте, где он находится сейчас, явно указывает на то, что для кремля ставились определённо другие задачи, хотя нам упорно доказывают, что преследовались именно защитные функции в качестве фортификационного сооружения. И потом, почему на северной стене четыре башни, в то время как на южной стене (откуда и «ждали» нападения) их всего три?

Башни Тульского кремля. Вид с севера

Как мы увидим далее, количество башен не случайно и определяется именно близостью реки.

Один из местных диггеров, облазивших все подвалы и подземные ходы кремля, рассказывал свои наблюдения:

«На счет кремля и его местонахождения то очевидно, и это, скорее всего так и есть, что строил его не Русский царь. Там много ходов и лазов, которые заделаны и они очень узкие. То ли Русская рать вместе со щитом и доспехами были карлики, то ли те, кто пользовался кремлём первое время, был ребёнком».

В XIII веке на южных границах Руси стали применять для обороны засечные черты (линии), которые представляли уже довольно сложную оборонительную систему на путях движения монголов. В XIV веке Великий князь Владимирский Иван Данилович для защиты южных рубежей Владимирского Великого княжества, возвёл беспрерывную линию засек от реки Ока к реке Дон и далее к Волге. Протяженность отдельных засек со временем увеличивалась и они превращались в сплошные линии. Засечные линии состояли из засек в лесах и земляных валов на открытых местах, с острожками или городами-крепостницами. Засеки представляли собой полосу поваленных не опиленных деревьев. Эти линии оборонялись особым земским ополчением, упоминаемым с XIV века под названием засечной стражи, состоявшей из жителей окрестных селений, собираемых по 1 человеку на 20 дворов. Эту задачу стража решала совместно с гарнизонами городов-крепостей (насчитывали в каждом от нескольких сотен до 1,5 тысяч человек). Засечная стража была вооружена топорами, пищалями, от казны получала по 2 фунта пороха и столько же свинца. Засечная стража (ополчение) насчитывала во второй половине XVI века до 35 тысяч ратных людей. Они охраняли черту «станицами» (отрядами), высылавшими от себя «сторожей» (разъезды), которые наблюдали за обширным районом перед засечной чертой. Примерно так, по официальной версии, выглядела "Засечная черта" В 1638 году (то есть уже в XVII веке) были предприняты крупные работы по восстановлению засечной черты, которая за период «смутного времени» была заброшена и местами сильно разрушена. Составлено также её описание. Судя по писцовым книгам 1625 и 1685 годов, в конце XVII века в Тульском кремле было 107 дворов и 197 жителей. Во многих исторических справочниках о Туле и путеводителях по городу постоянно подчёркивается героическая оборона города от войск крымского хана Девлет-Гирея в 1552 году. В этот год Иван Грозный выступил с войском в поход против Казанского ханства. Чтобы помешать этому, Крымская орда двинулась на Москву. 21 июня 1552 года крымчаки неожиданно появились под стенами Тульского кремля. Заручившись поддержкой своего сюзерена — турецкого султана Сулеймана I Великолепного, Девлет Гирей получил современную артиллерию, которой не было у татар. Кроме этого, татарской орде были приданы отряды турецких янычар, специально обученных и подготовленных для захвата инженерных сооружений и укреплённых городов. В течение суток защитники Тулы мужественно отражали натиск врага. На помощь им подошли государевы полки из Коломны и обратили Девлет-Гирея в бегство: «побеже царь нечестивый от города с великим срамом».

В других источниках сообщается, что Девлет-Гирей двигался на Рязань, но узнав. Что там находится Иван Грозный с войском, дабы не уходить с пустыми руками, решил взять Тулу. То есть, так или иначе, но по версии официальной истории, Тула не была конечной целью крымского хана. В 1555 г. Девлет-Гирей вновь двинулся к Туле, но снова был разбит русскими воинами.

Обратите внимание, крымский хан двигался на Рязань, а потом решил взять Тулу. Как будто засечных рубежей не существовало, или они для него не представляли ни какой трудности. К засечным рубежам мы ещё вернёмся в статье дальше.

Но что самое интересное, это осада кремля. Начнём с того, что для нападения на Москву, Тулу брать вовсе не обязательно, её можно просто обойти. Кто-то возразит, мол, дорог на Москву не было и чтобы пройти к ней, нужно было миновать Тулу. Но тогда как объяснить, что Тула была взята в «осаду»? Ведь осада подразумевает окружение со всех сторон. Не прошли же войска крымского хана, севернее Тулы через саму Тулу? Значит, они переправились через Упу, выше или ниже по течению, и подошли к Туле с севера. А раз смогли переправились одни, то почему не могли переплавится все, и двинуть на Москву? Ответ прост: не было необходимости. Так, что сторону света как единственное направление атаки вообще рассматривать не имеет смысла. Напасть могли, откуда угодно. Всё зависит от тактических идей нападающего. Обойти Тулу проблемы не было, однако мы видим по факту, крымского хана интересовала вовсе не Москва, как утверждает официальная история, а именно Тула.

Теперь давайте разберём, что же именно нужно кочевникам? Крымским ордам и вообще любым кочевникам, которые не давали спокойно жить Руси. Ценность любой территории определяется ресурсами, которые она может дать, а не её размерами. То есть это полезные ископаемые, продукты сельского хозяйства, и наконец, население, которое можно увести в рабство. То, что кочевники приходили захватить в плен людей, объясняется официальными историками, и что бы этого не допустить, люди укрывались от них в кремле, однако, сколько людей может укрыться за стенами Тульского кремля, общий периметр стен которого всего 1 км, а ведь на его территории, располагались ещё жилые и казённые постройки, и, согласно официальным историкам, три крупных храма?

План Тульского Кремля. Третий (точнее первый) храм, как говорят официальные историки, был расположен между этими двумя.

Кочевники на то и кочевники, что им не нужны территории, и ресурсы, которое нужно добывать и выращивать, тратя на это время и силы. Значит, и цели на захват и удержание территории у них нет. Единственное, что могут захватить кочевники, это людей, и то, что люди уже собрали и заготовили впрок. Тогда зачем кочевникам осаждать кремль, ради чего? Ведь согласно официальной истории, большинство людей жили в слободах вокруг кремля, и когда люди укрылись в кремле, то всё их имущество осталось без надзора — приходи и бери всё, что душе угодно. Разве не ради этого кочевники приходят, что бы пограбить?

Как нам говорит официальная история, цель этой вылазки крымчаков — это помешать Ивану Грозному, совершить поход на Казань. Этакий упреждающий удар. Понимаете, Иван Грозный с войском идёт на Казань, но крымский хан, решил взять Тулу, которая находится вообще в другой стороне. Но как нам потом рассказывают, и крымчаков разбили и Казань взяли. То есть, или крымский хан, никудышный стратег и военачальник, да что там, полный идиот, который не смог оценить армию противника, провести разведку и подготовить свою армию, не смотря на турецкую артиллерию и спецназ янычар, к тому же он совсем не владел текущей ситуацией; либо здесь опять нам выдают желаемое за действительное. Ведь он не просто пограбить хотел, а ни много ни мало помешать захвату Казани! Ведь поймите простую вещь: чтобы помешать Ивану Грозному взять Казань, нужно разбить его армию! Захватом Тулы тут дело не могло ограничиться! Возникает закономерный вопрос: а был ли мальчик, то есть крымский хан, вообще?

Возьмём монголов, которые якобы проскакали весь континент. Или половцев. Просто так, без железа и базовых знаний, в кочевье не уйдёшь. В кочевье уйти можно только имея цивилизационный базис, в виде промышленности и генофонда скота. Только тогда можно выжить в степи. Следовательно, в кочевье уходили не от хорошей жизни, а от того, что резко сократились пастбища вокруг культурного жилья. Сейчас ни кто по степи не кочует, фуража хватает и оседлым народам, и хватало задолго до всеобщей механизации. Так, что, кочевники это миф и отголоски страшной трагедии, когда оседлым приходилось уходить в поля ради выживания. А говорить о боевом потенциале людей находящихся на грани выживания — это полная глупость.

И потом, как кочевники могут захватить и удерживать город? Для чего? Давайте только представим: пришли, пограбили, ушли (если ещё дали уйти). Зачем кочевнику удерживать город? А если он достаточно награбил, зачем ему возвращаться в кочевье? Одиноко бродить по степи с золотом, мехами и без стада? Зачем кочевникам в степи золото и драгоценности? Торговать с кем-то? А зачем торговать, если они умеют грабить? Первая же попытка поставить себя на место этого волшебного «кочевника» мгновенно разрушает все кочевые теории. Ибо, зачем? Кочевники — это пастухи. А набеги совершают разбойники и мародёры. И это две совершенно разные категории людей. Тут важно понять, что люди, живущие грабежом, не станут заниматься попутно, разведением скота. А если кремль пришла брать хорошо обученная армия, то зачем её называть кочевниками?

С основанием города так же не всё ясно. Впервые Тула упоминается в Никоновской летописи под 1146 годом, из чего можно сделать вывод, что город уже существовал к тому времени. А официальная история, утверждает, что Тула создавалась как южный форпост Московского княжества. В средние века, согласно всё той же официально истории, что бы город был городом, должен был существовать кремль (крепость), ведь поселение, не имевшее кремля, каких бы размеров оно не было, городом не считалось, а кремль, как мы знаем из официальной истории, будет основан только в 1507 году, то есть аж через 361 год!

Архитектура Московского государства

Следующий момент — в Ипатьевской летописи упоминание Москвы датируется 1147 годом, как пограничного города Владимиро-Суздальского княжества. Получается, что для защиты пограничной крепости — Москвы, построили ещё одну крепость — Тула, причём годом раньше? Это следующая не стыковка официальной истории. Но говорим сейчас не о Москве, а о Туле.

Теперь давайте разберёмся с датами. Я специально, несколько раз обращал ваше внимание на то, как написаны даты в исторических справочниках, документах и на картах, и практически все даты приведены по Григорианскому (или Юлианскому календарю). Годовая шкала у них совпадает и выглядит привычной для нас, например основание Тульского кремля в 1507 году. Один лишь раз, основание кремля представлено в лето 7015, на каменной книжке у кремля, установленной осенью 2016 года. И вот тут начинается самое интересное.

Тульская азбука

Оказывается, на Руси, в данный момент, существуют целых четыре календаря! (На самом деле больше, но разберём для начала эти четыре). Григорианский — по нему мы с вами живём сейчас, Юлианский, по нему живёт Православная церковь и «Старый Новый Год», Византийский — официально отменённый Петром I, и Славянский — большинством забытый и заменённый на Византийский. Буквально вкратце расскажу их разницу.

Григорианский календарь — годовая шкала от Рождества Христова. Сейчас по этому календарю 2020 год. Это называется «наша эра», события ранее нашей эры, отсчитываются в обратном порядке по годовой шкале и обозначаются с приставкой «до нашей эры». Год начинается 1 января.

Григорианский календарь

Юлианский календарь, почти тоже самое, что и Григорианский, но менее точный, и на данный момент отстаёт от Григорианского на две недели. Годовая шкала точно такая же.

Юлианский календарь

Византийский календарь — годовая шкала «от Сотворения Мира», имеется виду Богом, и подразумевается, что раньше вообще ничего не было, и сейчас по этому календарю 7528 лето, и измеряется годовой временной отрезок не годом, а летом. Новое лето начинается 1 сентября. При этом разница с современным календарём 21 день.

Византийский календарь

Славянский календарь — почти тоже самое, что и Византийский, но с той лишь разницей, что годовая шкала не просто «от Сотворения Мира», а «от Сотворения Мира в Звёздном Храме», то есть заключения мирного договора, и подразумевается, что раньше так же была история и события. Сейчас по этому календарю так же 7528 лето, и измеряется годовой временной отрезок так же не годом, а летом. Однако новое лето начинается 1 белояра (по современному 22 марта).

Славянский календарь

Тут хочу пояснить, славянское летосчисление «от Сотворения Мира в Звёздном Храме», и византийское «от Сотворения Мира» - не есть одно и тоже. Отсчёт времени у них совпадает, и по тому и по другому календарю, сейчас лето 7528-е (февраль 2020 года), но в славянском календаре новый год (точнее новолетие, понятие «года» как такового не существовало), новолетие отмечалось 1 белояра (сейчас 22 марта). Это было связано с началом весны, началом посевной и полевых работ, и ни как связано с крещением Руси, которое, якобы, было осуществлено 1-го марта, и якобы, поэтому начало года отмечали 1-го числа первого месяца весны. Новолетие 1 белояра (22 марта) отмечали ещё задолго до крещения Руси. Кстати, многие христианские праздники были специально установлены в дни праздников славян, что бы заимствовать их значимость.

По византийскому календарю, наступление нового года отмечалось в сентябре. Это не что иное, как просто подмена понятий: что бы стирание исторической памяти прошло более гладко и незаметно, сначала насадился византийский календарь, с летосчислением совпадающим со славянским, а из названия «От Сотворения Мира в Звёздном Храме» были убраны последние два слова, получилось «От Сотворения Мира», подразумевая Бога, затем празднование новолетия, перенесли с марта на сентябрь, якобы так удобнее: закончилась уборочная пора, весь урожай собран и можно гулять и пьянствовать (помните, как год встретишь, так его и проведёшь) — происходит внедрение образа русских как бездельников и пьяниц. Затем в эпоху Пётра I-го (сейчас не затрагиваем вопрос был он или нет), вообще меняют летосчисление на Юлианский календарь, и тем самым вычёркивают 5,5 тысяч лет великой истории нашего народа, предписав вместо 1-го января 7208 лета «oт Сотворения Мира», считать 1-м января 1700 года «от Рождества Христова».

Введение нового календаря

Затем нам Миллер, Шлёцер и Байер написали нашу современную официальную историю. Понимаете, друзья, история России была, придумана в созданной, в эпоху Петра I, Петербургской академии наук, где основной частью академиков-историков были немцы. На историческом отделении академии наук, за 120 лет, было 33 академика-историка, из них только ТРОЕ русских, включая Ломоносова М. В., остальные – немцы, которые писали историю Руси, причем большинство из них даже не знали русского языка! Этот факт хорошо известен профессиональным историкам, но не афишируется.

Понимаете, какую картину нам пытаются нарисовать? Испанцы в 1535 году, завоёвывают Чили, а это ни много ни мало - обратная сторона Земли от Испании, а мы ещё с кочевниками разобраться не можем, типа варвары, которые живут в лесу и молятся колесу.

Но про варваров я расскажу как-нибудь в другой раз. И так, по официальной истории, Тульский кремль заложен в лето 7015. Это 1507 год, по современному календарю. Но что нам важно понять: Пётр I ввёл новое летосчисление и, по сути, дал начало новой истории нашей страны, при этом современная датировка идёт с 1700 года. Важно понять именно это, так как это рубеж. То есть не было никогда 1685 года, 1612 года, 1552, 1507 и 1147 года и т. д. Этих дат просто не было в принципе, от слова совсем. Нумерация годов пошла от 1700 года! Это есть рубеж правды и лжи! Значит любой российский исторический документ или карта, в котором содержится дата, ранее 1700 года является априори подделкой! Либо же Пётр I не менял календарь, уж выбирайте сами. При том это правило, на европейские документы, пока не распространяем, хотя там тоже бардак ещё тот, но об этом уже в другой раз. То есть все летописи, написанные ранее 1700 года, в которых указана дата типа «1146 год», или любой другой, по Григорианскому либо Юлианскому календарю, все эти летописи, карты и грамоты можно сдать в макулатуру, ибо материал, на котором они написаны, дороже информации, содержащейся в них. Так же документы, в которых написано что-то типа 7015 год — так же подделка, так как понятия «ГОД» не существовало в принципе! «Год» до 1700 года назывался «Лето»! Да и сейчас, всё ещё используется это понятие. Потому то и называется «Летопись», а не «годопись» и желают «долголетия», а не «долгогодия». А на этих летописях, в которых указаны даты по юлианскому календарю, и написана вся наша официальная история. Или эти «летописи» написаны под официальную историю. Получается, официальные историки сами себя загнали в угол, и все описываемые события произошли в совершенно другое время. Тут важно понять, что я не говорю, что описываемых событий не было вовсе. Они были, только в другое время, и при других обстоятельствах.

Ещё раз, дата закладки Тульского кремля, по славянскому календарю лето 7015.

Киевская Русь в 10-м веке. (1000 лет назад) Восточная Европа в 1550 году

Обратите внимание на карты. Вы верите, что государство, насчитывающее семь с лишним тысяч лет истории, было таким маленьким всё это время, и только 500 лет назад, чудесным образом, начало усиленно расширяться?

Вы конечно можете сказать, что наличие календаря, летосчисления, истории, фольклора, традиций, культуры, вовсе не подразумевает наличия государства. Тогда, получается, что славяне были в составе другого государства, но смогли сохранить все свои устои. Хорошо. Но если так, то где это государство? Куда оно пропало, причём пропало от слова совсем, пропало так, что у славян появилась возможность создать собственное государство (что, по версии официальной истории, они и сделали). Или всё-таки оно у них уже было семь с лишним тысяч лет? Но тогда почему на картах оно такое маленькое и только начинает расти?

И ещё, если всё же у славян было государство с 7-ми тысячелетней историей, то оно наверняка было бОльших размеров, и Тула, в этом случае, ну ни как не могла быть пограничным городом-крепостью. Позиция Тулы, как защитной крепости для Москвы, которая по официальной истории, сама являлась в то время защитной крепостью, такая позиция возможна только при официальной трактовке истории нашей страны, которой всего 500 лет. А как мы знаем, такую историю нам написали немцы, причём сосем недавно. То есть, прошу понять такую вещь, для огромной страны, иметь глубоко в тылу маленькую крепость, расположенную в низине у реки (практически в болоте), окружённую господствующими высотами, которая способна защитить только от пехоты и кавалерии и то не на долго, такая крепость теряет смысл в условиях огромной страны. Да она и на границе она не сильно поможет, если что; то есть, говоря простыми словами, изначально, Тульский кремль строился вовсе не как фортификационное сооружение.

Что бы понять, почему я так думаю, давайте рассмотрим этот вопрос с другой стороны и разберём ситуацию, когда город постиг некий катаклизм. Не суть важно, какой, возможно это был взрыв некоего огненного шара, в небе над Тулой, [ ссылка на статью ], возможно просто смерч, или наводнение, возможно, что-то ещё. Как итог этого события, мы имеем многочисленные человеческие жертвы и большие разрушения по всему городу. Тут важно понять, что город не стёрт начисто с лица земли, не смотря на все потрясения, жизнь в городе не прекратилась.

Половодье

Проходит несколько лет, после этого катаклизма, и в город начинают прибывать новые люди. Нужно как-то налаживать жизнь. Что для этого нужно в первую очередь? Поисково-спасательные работы вести уже поздно, поэтому приступают к посильной разборке завалов, расчистке главных улиц, ремонту уцелевших зданий. Первое, что нужно решить — куда девать тела погибших. Например, сейчас, в 2020 году, в Туле проживает около 500 тыс. человек. Даже если погибнет всего треть населения города, то тела сами по себе не исчезнут. Тут уже не до церемоний и ритуалов. Из-за завалов на улицах, отсутствия техники, и большого количества жертв, нет возможности увозить тела на большие расстояния, на кладбища, где так же бардак и завалы.

Глобальные разрушения в городе

Большая часть погибших уже погребена под 2-3 метрами глины. Остаются только тела на вторых и выше этажах. Единственный выход — кремация или захоронение на месте, в подвалах и во дворах (пример тому Сталинград и блокадный Ленинград, времён Великой Отечественной войны).

Развалины дома Разбор завалов

С погибшими постепенно разобрались, но большая часть города представляет собой пепелище и развалины. Так как Тула, центр губернии, и самый большой город в регионе, то в нём проще выжить, и с каждым днём, из окрестных сёл и мелких годков, в Тулу прибывает всё больше людей, и им нужно где-то жить. Малочисленные уцелевшие здания уже переполнены, и больше похожи на казармы, чем на общежития. А зима, как мы знаем, близко (пословица — готовь сани летом, а телегу зимой). Поэтому остро встаёт вопрос о жилом фонде, иначе с первыми морозами, город рискует снова быть завален трупами. Те здания, которые можно отремонтировать — решено ремонтировать, те, которые ремонтировать не выгодно, сносят до того, что крепко торчит из земли, и это становится фундаментом нового строения, подчас деревянного, главное чтобы тёплое зимой и быстро возводимое сейчас.

Деревянный верх дома на кирпичном основании

Во время катаклизма сгорело много лесов, но не все, в Тульской губернии леса остались, выгоревшая степь начинается к югу от Тулы, к тому же прошло уже несколько лет, поэтому древесина хоть и дорогой материал, но всё же более доступный, на данный момент, чем тот же кирпич. И тут ни какого противоречия нет.

Разрушенные здания - источник кирпича для новых строек

На развалинах, действительно, кирпича полно, даже целого и не битого. Но проблема в том, что помимо кирпича, нужен вяжущий раствор (известь или цемент), а для его получения нужна технология, производство и топливо. Среди людей, восстанавливающих Тулу, есть и инженеры и профильные специалисты, но где наладить элементарное производство извести, для кладки стен?

Что бы ответить на этот вопрос, нужно понять сам процесс получения извести. Расскажу о нём буквально в двух словах. Каменную породу — известняк, обжигают при температуре в 1100 градусов Цельсия, получается негашёная известь, затем её гасят водой, и вот эта гашеная известь, в народе более известная как извёстка, и есть прекрасный вяжущий материал для песка, камней и кирпичей. Для частного случая, известь можно обжигать даже в костре. Однако для масштабов города, конечно, нужна печь и побольше. И так, мы выяснили, что главными условиями для получения извести являются — наличие сырья, вода, высокая температура (то есть топливо - по сути, та же древесина, на первых порах) и обязательно дороги, так как по руинам, камней и дров не на таскаешься.

Тульская область стоит на куске известняка размером больше чем сама область. Где то известняк ближе к поверхности, где то дальше, а где то и вовсе выходит на поверхность. С сырьём вопросов нет. Город Тула стоит на реке Упа, поэтому вопрос с водой так же отпадает, кстати, по этой же реке сырьё можно и подвозить. Но где разместить производство? И тут первое, что приходит на ум — кремль. Место просто идеальное — в самом центре города у реки, имеется девять башен, это значит, есть возможность организовать девять печей шахтного типа. Тем более имеются узкие ходы в башнях, значит, организовать подув в печи, будет не трудно. К тому же подобный пример у нас уже есть в прошлом.

Красивая крепость? А это всего лишь печи для обжига извести в р. Адыгея А это, красивая крепость? А это всё теже печи для обжига извести в р. Адыгея

Территория кремля огорожена — что даёт возможность использовать ёе как временный склад сырья, топлива, стройматериалов, продуктов питания и медикаментов, и исключить мародёрство и хищение.

Склад на территории Тульского кремля, 1925 год

Во время катаклизма, кремль был разрушен? Да, конечно, но не полностью, некоторые башни-печи уцелели, более того, забор (стена) был поставлен уже после катаклизма.

Теперь поговорим о топливе. Для обжига известняка нужна температура 1100 градусов. На территории Тульской области есть бурый уголь, но для его добычи нужны глубокие шахты, которые нет времени строить или восстанавливать. Поэтому самый простой вариант — дрова. Однако не любые дрова могут дать требуемую температуру, например берёза может разогреть только до 800 градусов. Для обжига известняка потребуются твёрдые породы деревьев — дуб, граб, бук, ясень. Древесину, так же можно доставлять по реке.

Валежник в лесу Лесоповал

А знаменитые Тульские засеки — не что иное, как лесоповал, когда нужные породы деревьев вывезли, для стройки и топки башен-печей кремля, а оставшиеся мягкие породы и молодняк просто оставили на месте. Поэтому крымского хана эти «засеки» и не остановили. И так, кремль лучшее место для производства извести на нужды восстановления города, хотя бы потому, что не нужно строить печи, достаточно небольшой модернизации башен. А это значит уже экономия ресурсов и времени, плюс удобная логистика по реке, для доставки сырья и готовой продукции. Это поможет городу быстро восстановиться.

Тогда, рассматривая в этом ключе набеги кочевников, становится ясно, кто они такие на самом деле, зачем они приходили и устраивали осаду кремлю, ведь в сложившийся ситуации, запасы кремля и были тем самым ценным ресурсом.

Один мой друг, участник обеих чеченских войн, рассказывал, что при штурме Грозного, их отряд первым делом занимал фабрику, и обустраивал там укреплённую позицию, именно потому, что по фортификационным показателям, завод или фабрика, для укрепрайона подходят лучше всего, ввиду того, что при постройке производственных сооружений, в них закладывается избыточная прочность. Рассматривая Тульский кремль с такой точки зрения, становится понятна логика его размещения именно в этом месте – в низине у реки, и причина, по которой он впоследствии стал крепостью.

Спустя какое о время, производство извести было вынесено за пределы города, так как оно очень вредно с точки зрения экологии, а кремль, выдержавший не одну осаду «кочевников» был перестроен, что бы ничего не напоминало о событиях прошлого. Но в народной памяти осталось. Помните выражение — плясать от печки? Это относится как к постройке дома, так и к постройке города. Именно от кремля, во все стороны расходятся улицы, и именно от кремля рос город, так как именно кремль снабжал растущий город строительными материалами. Ведь помимо извести, в печах шахтного типа, чем по сути башни и являются, можно обжигать кирпич и керамическую посуду, и даже плавить металл, выпекать хлеб и организовать производство стекла. Только не говорите, что внутри башен нет следов гари и копоти, и что технологические процессы всего перечисленного совершенно разные. Это всё так, но современный тульский кремль — это новодел, много раз ремонтированный и перестроенный. К тому же, например, печь для плавки металла — это труба в трубе: помимо внешних стен, имеется футеровка. Вот футеровку и убрали, при переделке. А по периметру кремля стоит 9 башен, помните, 4 из которых прямо у реки?

Башни Тульского кремля Печи для обжига извести

И каждая башня могла быть печью под свое конкретное производство. К тому же пространство внутри кремля наверняка не было только складом. Там много чего сломали и засыпали. Что характерно, на территории Тульского кремля периодически проводят раскопки, но потом всё закапывают обратно. Разве это не странно?

Ещё печи Тоже печь?

И так, друзья, не буду утверждать, что сказанное в этой статье, есть истина в последней инстанции, это моя версия событий и истории Тульского кремля. Прошу вас высказываться в комментариях, выражать недовольство и критиковать, но пожалуйста, по существу. Не посылайте меня читать книжки по официальной истории, я их читал и большая часть статьи, основана именно на них. Мне интересно именно Ваше мнение, а не мнение Миллера, Шлёцера и Байера, которое вы заучили в школе.

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За сим, не прощаюсь, впереди ещё много интересного, будут и разоблачения, и разочарования, и новое видение, и новая надежда. Всего Вам доброго. До свидания!﻿

Источник: https://www.tart-aria.info/tajna-tulskogo-kremlja/