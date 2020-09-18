Развлечения на тему отравы Навального

Алексей Анатольевич Навальный выведен из искусственной комы и отключён от систем столь же искусственного жизнеобеспечения. Сразу же, как положено блогеру, запостил фоточку. Мол, опаснейший яд уже распался в организме.

Но на фото заретушированы числа на медицинских мониторах.

Открытым текстом напомню: в омской больнице выявили нарушение обмена глюкозы в Навальном. Но немцы вынули его из Омска так быстро, что врачи не успели однозначно разобраться: вызвана его кома диабетом или есть ещё какие-то расстройства. Может, потому и замазаны показатели на приборах? В Омске выявили, что нет в Навальном никаких ингибиторов — ограничителей действия — холинэстеразы — фермента, участвующего в передаче сигналов по нервам. Открытым текстом сообщаю: к таким ингибиторам относятся не только боевые паралитические яды вроде баснословного “Новичка”, но и, например, многие расхожие средства от насекомых. Поэтому в клиниках наличие этих ингибиторов проверяют при любом подозрении на отравление. И блогера проверяли, но ингибиторов не нашли.

Да, если бы Навального травили “Новичком” — самолёт мог и не долететь до Омска: боевой яд попал бы в воздух замкнутого помещения и Бог весть кого бы ещё убил. И врачам в Омске не поздоровилось бы, и жене Навального… Разве что его детям в “Шаритэ” вряд ли что-то грозило бы: “Новичок”, если верить авторам британского сериала, где придумано это название, распадается за несколько часов что на воздухе, что в организме — как и почти все ингибиторы холинэстеразы.

Чтобы выяснить, на каком этапе продукты распада “Новичка” попали в пробы из Навального, достаточно взять омские образцы, убедиться, что ДНК в них та же, что в берлинских, и провести анализ. Простая вроде процедура, дело резонансное, а сотрудничать с нашими врачами Запад не собирается!

Да и сам Навальный вроде бы требует ни в коем случае ничего не сравнивать. Открытым текстом спрошу: может быть, он в курсе, когда отравлен, чем, а главное — кем, да и отравлен ли вообще. Уж не докажет ли анализ, что продукты распада “Новичка” долили в пробы в самой “Шаритэ” или по дороге в военную лабораторию?

Битва разведок

Из шестерых сопровождавших Навального в поездке в Томск допрошены следователями Российской Федерации пока пятеро.

Мария Певчих, живущая в Великобритании, сопровождала Навального в Томске. Когда Навального вывезли в Берлин, заодно на немецкий спецрейс взяли Певчих. СМИ утверждают: именно Певчих передала немецким следователям пустую бутылку со следами “Новичка”.

Сведения о Певчих не найти в соцсетях. Для современной молодой дамы странно. Похоже, её биографию тщательно прячут. Зачем? Её отец уехал в Лондон и работает в лаборатории, связанной с вакцинами. Такие заведения во всём мире окормляют секретные службы. Сама Певчих упомянута в ежегоднике одного из крутейших британских учебных заведений — Лондонской школы экономики и политических наук.

Среди выпускников школы – миллиардеры Сорос и Дэвид Рокфеллер, президент США Кеннеди, нобелевские лауреаты и политики многих стран.

После школы Певчих устроилась на работу аж в британский парламент. В 2013-м появилась в Москве и буквально приставилась к Навальному. В частности, организовала конфиденциальные переговоры советника президента Литвы по вопросам внешней политики и бывшего премьера Бельгии с Навальным и одним из его кошельков — ныне скрывающимся в Лондоне от правоохранителей Ашурковым. Десятки раз пересекала границу РФ. В последний пока раз прилетела 11 августа из лондонского аэропорта Хитроу в Москву, откуда с Навальным и его подельниками отправилась в Сибирь.

Открытым текстом спрашиваю: похожа Певчих на обычного навальныша? Открытым же текстом отвечаю: похожа на куратора от британской разведки. И вот куратор летит с блогером в Германию и там передаёт следователям измазанные “Новичком” предметы. А в производстве “Новичка” признались специалисты именно британских лабораторий. Якобы чтоб знать, как от таких ядов защищаться.

Открытым текстом спрашиваю: кого-то ещё удивляет, что сведения омских медиков об отсутствии в Навальном каких бы то ни было ядов официально огласил именно глава службы внешней разведки РФ?

Признание Трампа в покушении на убийство

Президент Соединённых Государств Америки открытым текстом признался в намерении убить человека — да ещё главу суверенного государства.

В телефонной беседе с обозревателями поддерживающего Республиканскую партию телеканала Fox News Трамп подтвердил сказанное в недавно вышедшей очередной скандальной книге о нём: в 2017 году, вскоре после вступления в должность, он собирался организовать убийство президента Сирии Асада, но тогдашний министр обороны Мэттис отказался в этом участвовать. Трамп отметил, что Мэттис был слабым министром, но сам он сейчас не жалеет, что убийство не состоялось.

Открытым текстом спрашиваю: где скандал? Где международное осуждение? Где санкции Европейского союза — если не против СГА в целом, то хотя бы против самого Трампа?

Даже Демократическая партия — противница республиканцев в целом и рьяно до истерики враждующая с Трампом лично — не обратила внимания на преступное намерение. Преступное с любой точки зрения, но не с американской.

Открытым текстом напоминаю: с подачи того же Трампа убили главу иранского Корпуса стражей исламской революции генерала Сулеймани во время официального визита в Ирак — и тот же ЕС принял это как должное, а уж в самих СГА обе партии, да и львиная доля рядовых граждан одностайно радовались.

По старой поговорке, труп врага всегда хорошо пахнет — а СГА считают весь Иран своим врагом. И не только Иран. Шесть десятилетий назад Совет национальной безопасности СГА принял несколько директив, где открытым текстом предписано не допускать появления в мире никого и ничего способного не выполнить какое-нибудь предписание СГА.

Открытым текстом перевожу: СГА намерены грабить остальной мир беспрепятственно. Не зря предыдущий президент СГА Обама говорил об исключительности американской нации. Открытым текстом сообщаю: предыдущий глава государства, объявивший свой народ исключительным, — Гитлер. Если сейчас Трамп остался безнаказанным — того и гляди, СГА придётся останавливать всем миром, как Германию семьдесят пять лет назад.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-18-09-2020/