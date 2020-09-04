Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
16:42. 4 сентября 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01.1956. Черкизово
02. 1957. Садовая-Самотёчная улица
03. 1957. Ярославский вокзал
04. 1957. Лужники в день открытия Московского фестиваля молодёжи
05. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
06. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
07. 1957. Всемирый фестиваль молодежи. Конная милици
08. 1957. Лужники. Всемирный Фестиваль Молодежи. Делегация Вьетнама
09. 1959. Продажа шаров
10. 1959. Александровский сад, осень
11. 1959. Александровский сад, очередь в Мавзолей
12. 1959. День ВМФ
13. 1959. Дом Пашкова
14. 1959. Калужская площадь. Лето
15. 1959. Книжный развал
16. 1959. Кремлевская набережная
18. 1959. Манежная пл., Московский кинофестиваль
19. 1959. Центр, 7 ноября
20. 1959. У Большого театра
21. 1959. Черемушки, ул. Гримау
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