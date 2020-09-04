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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959

16:42. 4 сентября 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01.1956. Черкизово
01.1956. Черкизово

02. 1957. Садовая-Самотёчная улица
02. 1957. Садовая-Самотёчная улица

03. 1957. Ярославский вокзал
03. 1957. Ярославский вокзал

04. 1957. Лужники в день открытия Московского фестиваля молодёжи
04. 1957. Лужники в день открытия Московского фестиваля молодёжи

05. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
05. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций

06. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций
06. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций

07. 1957. Всемирый фестиваль молодежи. Конная милиция
07. 1957. Всемирый фестиваль молодежи. Конная милици

08. 1957. Лужники. Всемирный Фестиваль Молодежи. Делегация Вьетнама
08. 1957. Лужники. Всемирный Фестиваль Молодежи. Делегация Вьетнама

09. 1959. Продажа шаров
09. 1959. Продажа шаров

10. 1959. Александровский сад, осень
10. 1959. Александровский сад, осень

11. 1959. Александровский сад, очередь в Мавзолей
11. 1959. Александровский сад, очередь в Мавзолей

12. 1959. День ВМФ
12. 1959. День ВМФ

13.1959. Дом Пашкова
13. 1959. Дом Пашкова

14. 1959. Калужская площадь. Лето
14. 1959. Калужская площадь. Лето

15. 1959. Книжный развал
15. 1959. Книжный развал

16. 1959. Кремлевская набережная
16. 1959. Кремлевская набережная

18. 1959. Манежная пл., Московский кинофестиваль
18. 1959. Манежная пл., Московский кинофестиваль

17. 1959. Центр, 7 ноября
19. 1959. Центр, 7 ноября

19. 1959. У Большого театра
20. 1959. У Большого театра

21. 1959. Черемушки, ул. Гримау
21. 1959. Черемушки, ул. Гримау

Источник: https://humus.livejournal.com/7380739.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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