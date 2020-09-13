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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1964-1975

11:05. 13 сентября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964

143. 1964. Парк Сокольники, показательные гонки
143. 1964. Парк Сокольники, показательные гонки

144. 1964. Московский ипподром. Зимние гонки
144. 1964. Московский ипподром. Зимние гонки

145. 1964. Возведение гостиничного комплекса «Россия». Ноябрь
145. 1964. Возведение гостиничного комплекса «Россия». Ноябрь

146. 1966. Показательные выступления. Лужники. 09–10
146. 1966. Показательные выступления. Лужники. 09–10

147. 1966. Лужники. Парад участников. 09–10
147. 1966. Лужники. Парад участников. 09–10

148. 1968
148. 1968

149. 1969. Московское «Динамо»
149. 1969. Московское «Динамо»

150. 1969. У метро ВДНХ, июнь
150. 1969. У метро ВДНХ, июнь

151. 1969. Комплекс РТ–20П. Ноябрь
151. 1969. Комплекс РТ–20П. Ноябрь

152.1969. Установка 2К11А «Круг–А»
152.1969. Установка 2К11А «Круг–А»

153. 1970. Выставка собак
153. 1970. Выставка собак

154. 1970. Дети, июнь
154. 1970. Дети, июнь

155. 1970. Солнечный клоун
155. 1970. Солнечный клоун

156. 1970. Красная площадь, 1 мая
156. 1970. Красная площадь, 1 мая

157. 1970. Красная площадь, 1 мая

158. 1970. Красная площадь, 1 мая

159. 1970. Красная площадь, 1 мая

160. 1970. Красная площадь, 1 мая

161. 1970. Красная площадь, 1 мая

162. 1970. Красная площадь, 1 мая

163. 1970. Гончарная набережная
163. 1970. Гончарная набережная

164. 1972. Детская площадка на ВДНХ
164. 1972. Детская площадка на ВДНХ

165. 1975. Кузьминки
165. 1975. Кузьминки

Источник: https://humus.livejournal.com/7390674.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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