Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1964-1975
11:05. 13 сентября 2020 72 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964
143. 1964. Парк Сокольники, показательные гонки
144. 1964. Московский ипподром. Зимние гонки
145. 1964. Возведение гостиничного комплекса «Россия». Ноябрь
146. 1966. Показательные выступления. Лужники. 09–10
147. 1966. Лужники. Парад участников. 09–10
148. 1968
149. 1969. Московское «Динамо»
150. 1969. У метро ВДНХ, июнь
151. 1969. Комплекс РТ–20П. Ноябрь
152.1969. Установка 2К11А «Круг–А»
153. 1970. Выставка собак
154. 1970. Дети, июнь
155. 1970. Солнечный клоун
156. 1970. Красная площадь, 1 мая
163. 1970. Гончарная набережная
164. 1972. Детская площадка на ВДНХ
165. 1975. Кузьминки