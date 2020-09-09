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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967

09:37. 9 сентября 2020 59 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963

83. 1966. Стакан газировки
83. 1966. Стакан газировки

84. 1966. Перед парадом автомобилистов
84. 1966. Перед парадом автомобилистов

85. 1966. Лужники, товарищеский матч СССР–Турция.16–10
85. 1966. Лужники, товарищеский матч СССР–Турция. 16–10

86. 1966. Метро Первомайская, сентябрь
86. 1966. Метро Первомайская, сентябрь

87. 1966. Измайлово, 9–я Парковая ул.
87. 1966. Измайлово, 9–я Парковая ул.

88. 1966. Измайлово, 9–я Парковая ул.

89. 1966. Измайлово, 9–я Парковая. 08–10–

90. 1966. Измайлово, 9–я Парковая ул. 66. Февраль

91. 1967. Измайлово, 9–я Парковая. 22–07
91. 1967. Измайлово, 9–я Парковая. 22–07

92. 1967. Измайловский парк. 01–10
92. 1967. Измайловский парк. 01–10

93. 1967. Измайлово. Детский сад на прогулке
93. 1967. Измайлово. Детский сад на прогулке

94. 1967. Измайловский парк, 06 декабря
94. 1967. Измайловский парк, 06 декабря

95. 1967. Вид с Воробьёвых гор, 03.10.
95. 1967. Вид с Воробьёвых гор, 03.10.

96. 1967. Лубянская пл.
96. 1967. Лубянская пл.

97. 1967. Садовая–Черногрязская.
97. 1967. Садовая–Черногрязская

98. 1967. Садовое кольцо
98. 1967. Садовое кольцо

99. 1967. Театральный проезд, 1 октября
99. 1967. Театральный проезд, 1 октября

100. 1967. Театральный проезд. 13–09
100. 1967. Театральный проезд. 13–09

Источник: https://humus.livejournal.com/7386857.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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