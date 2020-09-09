Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
84. 1966. Перед парадом автомобилистов
85. 1966. Лужники, товарищеский матч СССР–Турция. 16–10
86. 1966. Метро Первомайская, сентябрь
87. 1966. Измайлово, 9–я Парковая ул.
91. 1967. Измайлово, 9–я Парковая. 22–07
92. 1967. Измайловский парк. 01–10
93. 1967. Измайлово. Детский сад на прогулке
94. 1967. Измайловский парк, 06 декабря
95. 1967. Вид с Воробьёвых гор, 03.10.
97. 1967. Садовая–Черногрязская
99. 1967. Театральный проезд, 1 октября
100. 1967. Театральный проезд. 13–09
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