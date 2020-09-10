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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968

11:00. 10 сентября 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967

101. 1967. Красная площадь, 7 ноября
101. 1967. Красная площадь, 7 ноября

102. 1967. Сиреневый б–р, 05–09
102. 1967. Сиреневый б–р, 05–09

103. 1967. Сиреневый бульвар, 10.10
103. 1967. Сиреневый бульвар, 10.10

104. 1967. Сиреневый бульвар. Продажа капусты 29.10.
104. 1967. Сиреневый бульвар. Продажа капусты 29.10.

105. 1967. Спартаковская ул. Церковь Богоявления Господня, в Елохове
105. 1967. Спартаковская ул. Церковь Богоявления Господня, в Елохов

106. 1967. Спартаковская, 26–03
106. 1967. Спартаковская, 26–03

107. 1967. Старая Басманная, 19. 26 марта
107. 1967. Старая Басманная, 19. 26 марта

108. 1967. ул. Советской Армии
108. 1967. ул. Советской Армии

109. 1967. 11.09.
109. 1967. 11.09.

110. 1967. Демонстранты на Красной площади
110. 1967. Демонстранты на Красной площади

111. 1967. Домодедово. Продавец мороженого на военно–воздушном параде
111. 1967. Домодедово. Продавец мороженого на военно–воздушном параде

112. 1967. Домодедово. Фотограф на военно–воздушном параде
112. 1967. Домодедово. Фотограф на военно–воздушном параде

113.1967. Спартакиада народов СССР. Москва, Лужники. 28–07
113. 1967. Спартакиада народов СССР. Москва, Лужники. 28–07

114. 1967. Измайловский парк, 06 декабря
114. 1967. Измайловский парк, 06 декабря

115. 1968. Измайловский парк, 28 января
115. 1968. Измайловский парк, 28 января

116. 1968. Измайловский парк, 28 января
116. 1968. Измайловский парк, 28 января

117. 1968. Измайловский парк (метро Измайловская). 28 января
117. 1968. Измайловский парк (метро Измайловская). 28 января

111. 1968. Измайлово. Февраль
118. 1968. Измайлово. Февраль

116. 1968. Измайловский парк, март
119. 1968. Измайловский парк, март

118. 1968. Измайловский парк (метро Измайловская). 17 марта
120. 1968. Измайловский парк (метро Измайловская). 17 марта

119. 1968. Измайлово, где–то в районе 11 Парковой. 04–02
121. 1968. Измайлово, где–то в районе 11 Парковой. 04–02

120. 1968. У дома 38 на Петровке
122. 1968. У дома 38 на Петровке

Источник: https://humus.livejournal.com/7388100.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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