Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967
101. 1967. Красная площадь, 7 ноября
102. 1967. Сиреневый б–р, 05–09
103. 1967. Сиреневый бульвар, 10.10
104. 1967. Сиреневый бульвар. Продажа капусты 29.10.
105. 1967. Спартаковская ул. Церковь Богоявления Господня, в Елохов
106. 1967. Спартаковская, 26–03
107. 1967. Старая Басманная, 19. 26 марта
108. 1967. ул. Советской Армии
110. 1967. Демонстранты на Красной площади
111. 1967. Домодедово. Продавец мороженого на военно–воздушном параде
112. 1967. Домодедово. Фотограф на военно–воздушном параде
113. 1967. Спартакиада народов СССР. Москва, Лужники. 28–07
114. 1967. Измайловский парк, 06 декабря
115. 1968. Измайловский парк, 28 января
116. 1968. Измайловский парк, 28 января
117. 1968. Измайловский парк (метро Измайловская). 28 января
119. 1968. Измайловский парк, март
120. 1968. Измайловский парк (метро Измайловская). 17 марта
121. 1968. Измайлово, где–то в районе 11 Парковой. 04–02
122. 1968. У дома 38 на Петровке