Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964
08:55. 11 сентября 2020 230 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968
123. 1957. Серебряный бор, лето
124. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. Лужники, прохождение делегаций, ГДР
125. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Дания
126. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Кипр
127. 1957. Стенгазета
128. 1957. У библиотеки им. Ленина. 1 мая
129. 1959. Кремлевская набережная
130. 1960. Двор дома на Гримау
131. 1960. Хорошевское шоссе
132. 1961. Встреча Ю.Гагарина
133. 1961. Встреча Ю.Гагарина
134. 1961. Ипподром. Зимние гонки
135. 1962. Ипподром
136. 1962. Лужники, Первенство Мира по конькобежному спорту, февраль
137. 1962. Лужники, Первенство Мира по конькобежному спорту, февраль
138. 1963. Измайлово, засыпка туннелей на подходе к станции Щелковская
139. 1964. Цирк. Клоуны
140. 1964. Цирк. Карандаш
141. 1964. Цирк. Карандаш
142. 1964. Цирк. Наездники
А где толстожопые и мордатые жиропасы?
Брюхатые и унылые мужики?