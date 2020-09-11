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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 7. 1957-1964

08:55. 11 сентября 2020 230 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 5. 1966-1967
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 6. 1967-1968

123. 1957. Серебряный бор, лето
123. 1957. Серебряный бор, лето

124. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. Лужники, прохождение делегаций, ГДР
124. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве. Лужники, прохождение делегаций, ГДР

125. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Дания
125. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Дания

126. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Кипр
126. 1957. VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля в Москве. Лужники, прохождение делегаций, Кипр

127. 1957. Стенгазета
127. 1957. Стенгазета

128. 1957. У библиотеки им. Ленина. 1 мая
128. 1957. У библиотеки им. Ленина. 1 мая

129. 1959. Кремлевская набережная
129. 1959. Кремлевская набережная

130. 1960. Двор дома на Гримау
130. 1960. Двор дома на Гримау

131. 1960. Хорошевское шоссе
131. 1960. Хорошевское шоссе

132. 1961. Встреча Ю.Гагарина
132. 1961. Встреча Ю.Гагарина

133. 1961. Встреча Ю.Гагарина1
133. 1961. Встреча Ю.Гагарина

134. 1961. Ипподром. Зимние гонки.
134. 1961. Ипподром. Зимние гонки

135. 1962. Ипподром
135. 1962. Ипподром

136. 1962. Лужники, Первенство Мира по конькобежному спорту, февраль
136. 1962. Лужники, Первенство Мира по конькобежному спорту, февраль

137. 1962. Лужники, Первенство Мира по конькобежному спорту, февраль
137. 1962. Лужники, Первенство Мира по конькобежному спорту, февраль

138. 1963. Измайлово, засыпка туннелей на подходе к станции Щелковская.
138. 1963. Измайлово, засыпка туннелей на подходе к станции Щелковская

139. 1964. Клоуны
139. 1964. Цирк. Клоуны

140. 1964. Цирк. Карандаш
140. 1964. Цирк. Карандаш

141. 1964. Цирк. Карандаш
141. 1964. Цирк. Карандаш

142. 1964. Цирк. Наездники
142. 1964. Цирк. Наездники

Источник: https://humus.livejournal.com/7389263.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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