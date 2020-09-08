Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963
09:11. 8 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962
67. 1963. Петровка
68. 1963. Кинотеатр Ударник
69. 1963. Тверская на пересечении с Б.Грузинской
70. 1963. Тверская
71. 1963. Без подписи
72. 1963. Измайлово, перекресток 9–й Парковой и Федина. Асфальтирование улицы после завершения строительства метро (ст. Щелковская.). Август
73. 1964. Б.Дмитровка
74. 1964. Б.Спасоглинищевский, январь
75. 1964. Ильинка, ноябрь
76. 1964. Старосадский пер., декабрь
77. 1964. Новый дом на Арбате
78. 1964. ВДНХ, июнь
79. 1964. Вид в сторону 13–15 Парковых улиц. На переднем плане — Кожзавод
80. 1964. ГУМ
81. 1964. Возведение гостинничного комплекса Россия. Ноябрь
82. 1964. Район 11–13 Парковых, выходящих к Щелковскому шоссе на уровне Кожевенного заводика
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