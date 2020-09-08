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Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 4. 1962-1963

09:11. 8 сентября 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 1. 1956-1959
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 2. 1959-1960
Москва и москвичи на фотографиях Виталия Гуменюка. Часть 3. 1961-1962

67. 1963. Петровка
67. 1963. Петровка

68. 1963. Кинотеатр Ударник
68. 1963. Кинотеатр Ударник

69. 1963. Тверская на пересечении с Б.Грузинской
69. 1963. Тверская на пересечении с Б.Грузинской

70. 1963. Тверская
70. 1963. Тверская

71. 1963. Без подписи
71. 1963. Без подписи

72. 1963. Измайлово, перекресток 9–й Парковой и Федина. Асфальтирование улицы после завершения строительства метро (ст. Щелковская.). Август
72. 1963. Измайлово, перекресток 9–й Парковой и Федина. Асфальтирование улицы после завершения строительства метро (ст. Щелковская.). Август

73. 1964. Б.Дмитровка
73. 1964. Б.Дмитровка

74. 1964. Б.Спасоглинищевский, январь
74. 1964. Б.Спасоглинищевский, январь

75. 1964. Ильинка, ноябрь
75. 1964. Ильинка, ноябрь

76. 1964. Старосадский пер., декабрь
76. 1964. Старосадский пер., декабрь

77. 1964. Новый дом на Арбате
77. 1964. Новый дом на Арбате

78. 1964. ВДНХ, июнь
78. 1964. ВДНХ, июнь

79. 1964. Вид в сторону 13–15 Парковых улиц. На переднем плане — Кожзавод
79. 1964. Вид в сторону 13–15 Парковых улиц. На переднем плане — Кожзавод

80. 1964. ГУМ
80. 1964. ГУМ

81. 1964. Возведение гостинничного комплекса Россия. Ноябрь
81. 1964. Возведение гостинничного комплекса Россия. Ноябрь

82. 1964. Район 11–13 Парковых, выходящих к Щелковскому шоссе на уровне Кожевенного заводика
82. 1964. Район 11–13 Парковых, выходящих к Щелковскому шоссе на уровне Кожевенного заводика

Источник: https://humus.livejournal.com/7385584.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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