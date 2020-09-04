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КНДР и коронавирус

02:51. 4 сентября 2020 99 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Интересный разбор ситуации с коронавирусом в Северной Корее.
До недавнего времени там не было ни одного подтвержденного случая коронавируса (в том числе и по данным ВОЗ). Первым случаем стал перебежчик из Южной Кореи.



Мне эта история напомнила южно-корейский фильм "Поезд в Пусан", где эпидемия зомби-вируса также по сюжету не смогла перекинуться на Северную Корею, "потому что в Северной Корее граница на замке". Даже для вирусов.

Еще о коронавирусе.



1. Огромный материал с анализом реальной деятельности Фонда Гейтсов в связи с коронавирусом и международными структурами, которые им занимаются. Много очень интересных и что главное, фактических подробностей, уходя от конспирологии, но акцентируя внимание на очевидных выгодах, которые получает Гейтс с этой истории.
К сожалению, материал огромен, так что пока только на английском - https://thegrayzone.com/2020/07/08/bill-gates-global-health-policy/ (если кто-то захочет сделать перевод хотя бы основных моментов, выложу на русском отдельно).
2. Доступная официальная информация о российской вакцине "Вектор 5" https://prof-afv.livejournal.com/39037.html У автора в блоге также можете найти немало интересных комментариев к текущим разработкам вакцин от коронавируса.
3. Как Россия выиграла вакцинную гонку – https://inosmi.ru/science/20200903/248055929.html (зрадофильская статья от Wall Street Journal) Даже странно, что и в этом не обвинили Трампа.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6143132.html

Метки: Видео, вирусология, ким чен ын, кндр, коронавирус, медицина, северная корея

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