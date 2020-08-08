Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

О первом случае заражения коронавирусом в КНДР

19:45. 8 августа 2020 75 просмотров Один комментарий Опубликовал:


До недавнего времени, Северная Корея была одной из очень немногих стран, где не было ни одного случая заражения коронавирусом.
Причины этого объяснялись и объясняются достаточно просто – в очень закрытой стране куда проще обеспечить жесткие карантинные мероприятия. Но в конечном итоге, даже в КНДР появился коронавирус. Занес коронавирус в страну перебежчик из Южной Кореи.

О ПЕРВОМ СЛУЧАЕ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 В КНДР

По всему миру бушует опасная эпидемия, унесшая сотни и сотни тысяч человеческих жертв. По сути, человечество вновь столкнулось с той же проблемой, какая была в далекие исторические времена 14 века, когда не знали как лечить, например Бубонную чуму. “Черная Смерть” тогда собрала свой обильный урожай, особенно в Европе. Сейчас, как и ранее, весь вопрос заключается в том, чтоб выиграть время, необходимое для поиска эффективного противоядия против этой империалистической заразы. А то что необходимые лекарства рано или поздно наконец будут найдены — сомневаться не приходится.

В этой связи, заслуживает уважение своевременные меры, предпринятые под руководством товарища Ким Чен Ына и ЦК Партии. В КНДР со всей серьезностью прореагировали на угрозу, во время закрыли границы, мобилизировали превосходную медико-санитарную службу и дали соответствующие указания компетентным органам служб безопасности.

Буржуазный “рынок” со свойственным ему во все времена самоубийственным поведением, как всегда попытался нажиться на страданиях трудящихся, создав сначала дифицит, а затем монополизировав продажи противовирусных масок, перчаток, иных дезинфицирующих средств. Наверное какие-то негодяи уже успели сколотить себе неплохой капитал, и продолжают на этом наживаться.

В КНДР все препараты, маски, перчатки, бани и прочие антисептики – все полностью бесплатно. Ведь во главу угла в этой стране поставлены интересы народных масс, а ради них, как учил Ким Ир Сен, можно заняться и убыточной торговлей.

До последнего времени Социалистическая Корея оставалась островком благополучия, посреди бушующего океана пандемии COVID-19, в волнах которого помимо самых незащищенных слоев населения гибнут экономики и благосостояния трудящихся Больших и малых Стран.
Но вот недавно, зафиксирован первый случай проникновения инфекции. Переносчиком явился перебежчик с временно окупированного США Юга страны.

Побеги в счастливую страну Чучхе из капиталистического ада, где человек-человеку волк, случаются регулярно. Многим хочется жить в КНДР и наслаждаться бесплатной медициной, образованием, квартирами по 130 м.кв и многим другим. Сейчас достоверно неизвестно, явился ли этот побег частной попыткой гражданина улучшить свою жизнь, или он, часть плана по ведению империалистами бактериологической войны против КНДР. А то что такие планы были и находились в стадии реализации достаточно убедительно рассказывает артефакты в Синчонском музее зверств американской военщины и их марионеток, о нем неоднократно рассказывалось в Дневнике.

Обстоятельство по проникновению коронавируса, было рассмотрено и всесторонне проанализировано на самом высшем уровне в штабе Верховного Главнокомандующего. Есть уверенность, что принятые Полководцем своевременные максимально жосткие меры защитят население КНДР и ничто более не нарушит их счастливой и обеспеченной жизни

Ниже обзор чучхейской темы по данному вопросу:
Газета «Нодон синмун» от 5 августа в авторской статье осветила, что преодоление нынешнего противоэпидемического кризиса является всенародной работой, в которой все люди должны участвовать как один с хозяйским сознанием.
В статье отмечено нижеследующее.

Надежная охрана безопасности Родины и народа – священный долг гражданина Республики.
Превращение чрезвычайно-противоэпидемической работы по последовательному предотвращению проникновения и распространения смертельной пандемии во всенародную работу тесно связано с особенностью этой работы.
В нынешней чрезвычайно-противоэпидемической работе по предотвращению пандемии равнодушие и нарушение установленных правил и норм действий хоть одним или двумя лицами могут привести к невосполнимым последствиям.
При максимально-чрезвычайном режиме исход противоэпидемической борьбы зависит не от особенно определенной области, учреждения или специальных работников, а от того, с какой сознательностью активно относятся массы к той работе.

Именно нынешнее время требует от членов общества всех областей, единиц и регионов воспринять противоэпидемическую работу жизненно важным вопросом, прямо связанным с судьбой самого себя, терзаться, заняться, сознательно и самоотверженно участвовать. Если на высоком уровне обеспечивается сознательное единство всего народа, преодоление противоэпидемического кризиса не проблема.

https://vk.com/wall-156278021_13286 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6081093.html

Метки: вирусы, ким чен ын, кндр, коронавирус, медицина, северная корея, США, южная корея

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 марта 2020
... Черновицкой области зафиксировано пять новых случаев заражения коронавирусом. Такую цифру озвучил губернатор Сергей... Египта. Кроме того, сообщается о первом случае заражения коронавирусом украинского военнослужащего. По информации медицинского...
Стало известно, кто не заражается коронавирусом
... то, что детские учреждения первыми закрывают на карантин. Центр... Согласно свежей статистике, подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом — 87% приходится на людей... детально изучили показатели смертности первых зараженных в городе Ухань. Согласно...
Почему Европа не справляется с коронавирусом
..., Италия и Испания фигурируют на первых строках в иных рейтингах – распространения... медиков, зачастую – реанимационные мероприятия. Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе. Источник: coronavirus-monitor...
Коронавирус косит мир: смертельная эпидемия в цифрах
... Китае количество погибших от коронавируса достигло 2981 человек, зараженных — 80270. Как свидетельствуют... были выписаны из медучреждений. Так, первые случаи заражения обнаружили на Украине, в Португалии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 26 февраля 2020
... Источник: colonelcassad.livejournal.com Коронавирус обнаружили в Минздраве Ирана (... Хариричи, который подтвердил заражение. «Я заражен коронавирусом, но чувствую себя ...что в Иране заявили о первых случаях заражения коронавирусом только 19 февраля. За...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 09 апреля 2020
... как Саудовская Аравия сообщила о первом случае заражения, коронавирус нанес удар в сердце большой...членов монаршей династии контактировали с коронавирусом включительно с теми, кто ... Неом. Сообщается, что заразился коронавирусом и теперь лечится принц Фейсал...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)