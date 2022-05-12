Главная » Здоровье, Невероятное в мире

В Северной Корее появился коронавирус

70 0


Как ни старались в Северной Корее избежать эпидемии коронавируса, но даже драконовских мер с закрытыми границами и жестким регулированием поездок не хватило.
В КНДР выявили первый случай заражения после закрытия границ страны. Ким Чен Ын поручил разобраться путем ввода различных ограничений.

В Северной Корее появился коронавирус

До этого дня власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.

По информации Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), 12 мая в стране созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.

«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <…> возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.

Северокорейское агентство добавило, что возникновение ЧП Ким Чен Ын назвал «внезапным».

«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <…> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <…> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — приказал он.

Отмечается, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм «омикрон». Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».

https://news.mail.ru/incident/51262272/?frommail=1 – цинк

Стоит отметить, что КНДР стала последней из крупных стран, которая подверглась заражению. Больше двух лет тянули, но не избежали.
Разумеется, сейчас стремятся избежать того, что происходит в Китае после новой вспышки заболеваемости коронавирусом и последующих ограничительных мер.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7610966.html
Метки: ким чен ын, кндр, коронавирус, северная корея, эпидемия
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
О первом случае заражения коронавирусом в КНДР
Русско-китайский тандем на старте новой эпохи
«Черный четверг» для США, снос памятников и Парад Победы
Китай и атомная бомба – история обладания
Зерно здравого смысла

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru