В Северной Корее появился коронавирус
Как ни старались в Северной Корее избежать эпидемии коронавируса, но даже драконовских мер с закрытыми границами и жестким регулированием поездок не хватило.
В КНДР выявили первый случай заражения после закрытия границ страны. Ким Чен Ын поручил разобраться путем ввода различных ограничений.
В Северной Корее появился коронавирус
До этого дня власти КНДР заявляли, что COVID-19 в стране не было.
По информации Северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), 12 мая в стране созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер республики Ким Чен Ын.
«В нашей стране, которую с февраля 2020 года и до сего дня в течение двух лет и трех месяцев охранял чрезвычайный противоэпидемический фронт <…> возникла чрезвычайная ситуация», — говорится в сообщении.
Северокорейское агентство добавило, что возникновение ЧП Ким Чен Ын назвал «внезапным».
«Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и <…> идеально закройте пути для распространения зловредного вируса. <…> Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — приказал он.
Отмечается, что по результатам анализов, взятых 8 мая у пациентов с лихорадкой в Пхеньяне, у них констатировали вариант коронавируса BA.2, то есть штамм «омикрон». Власти страны объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации».
https://news.mail.ru/incident/51262272/?frommail=1 – цинк
Стоит отметить, что КНДР стала последней из крупных стран, которая подверглась заражению. Больше двух лет тянули, но не избежали.
Разумеется, сейчас стремятся избежать того, что происходит в Китае после новой вспышки заболеваемости коронавирусом и последующих ограничительных мер.