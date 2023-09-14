О жизни котов в КНДР
Кошки в КНДР
Корейская Народно-Демократическая республика – самая мифологизированная и оболганная страна нашего времени. От пера наркотизированных журналистов (это гипотеза автора о причинах их творчества), в основном из Южной Кореи, пострадали даже котики, проживающие в социалистической стране. Что только про них не писали и не пишут!
В 1990-е гг., в период так называемого Трудного похода, когда КНДР столкнулась с проблемой голода, в СМИ часто говорили о массовом забое кошек по приказу самого Ким Чен Ира. На деле эта «утка», как и десятки тысяч других, ничем не были подтверждены, а путешественники, посещавшие КНДР в конце 1990-х начале 2000-х видели сотни кошек, спокойно разгуливавших по Пхеньяну и другим корейским городам.
Новый всплеск публикаций, открывающих «страшную правду» по поводу «печальной» судьбы хвостатых и пушистых в «тоталитарном государстве», пришелся на времена эпидемии коронавируса. Как известно, КНДР была первой страной, которая осуществила полную изоляцию своей территории уже в конце декабря 2019 года. Из-за этого, а также благодаря успешным действиям корейских врачей, по данным ВОЗ, которые совпадают с официальными заявлениями правительства КНДР, в стране не было вспышек болезни вплоть до середины прошлого года.
Казалось бы, солидное издательство, Eхpress выпустило статью, где со ссылкой на авторитетные, но анонимные источники указывало, что по личному приказу Ким Чен Ына корейцы, дабы не допустить появления эпидемии, расстреливают птиц, летящих со стороны Китая (к сожалению, автор не уточнил, использовались ли при этом зенитные орудия и ЗСУ). Кроме того, якобы специальные отряды военных изымали у корейцев собак и домашних котов, чтобы уничтожить их как разносчиков болезни. Издательство «пересказало» душещипательную историю про то, как некая семья из провинции Янган попыталась спрятать своего кота от расправы, за что была посажена в тюрьму на двадцать дней. Что касается военных, то они отстреливали собак и кошек из табельного оружия.
Также разные СМИ упоминали о личных приказах Ким Чен Ына по обстрелу кошек и голубей в приграничных провинциях Янган и Синочжу, из-за того, что они якобы были признаны переносчиками коронавируса. Надо ли говорить, что ни одного документа или официального заявления публике представлено не было? Все ограничивалось только «свидетельствами очевидцев», у которых, наверное, у всех имя было Волан-де-Морт.
Да, все информаторы, которые рассказывают про ужасы жизни кошек в КНДР, страшным образом засекречены. Даже если это перебежчики, которые давно живут в «демократической» Южной Корее. Так, некий перебежчик, выступающий под псевдонимом Джошуа Ким, который как гласит официальная версия, сбежал из КНДР в 2019 году, дал несколько интервью (например изданию Daily Starr), где рассказал, что его воровской специальностью было похищение кошек. Якобы из-за голода в КНДР есть специальные люди, которые охотятся за дикими собаками и кошками, чтобы продать их мясо. Но часто Джошуа ловил и убивал домашних кошек:
«Причина в том, что люди будут ловить и есть животных или продавать их с целью получения прибыли, не обращая внимания на то, принадлежат ли эти животные кому-то. Я хорошо помню, как торговал кошками, которых поймал на улице».
Этим Джошуа, кстати, объяснял отсутствие собак и кошек на улицах Пхеньяна. Но к этому мы еще вернемся.
Помимо истребления кошек из-за эпидемии и из-за голода, «существует» также истребление кошек по «статусному принципу». В прошлом году, ссылаясь на некое постановление Ким Чен Ына, которое, как и сотни других, не показали, СМИ стали распространять слухи о том, что кошек и собак в Пхеньяне стали истреблять как «буржуазное излишество». Южнокорейская газета Chosun Ilbo рассказала, что в стране началась целая кампания по изъятию домашних собак и кошек с целью их усыпления. Причина следующая: «Обычные люди выращивают свиней и домашний скот на своих участках, но высокопоставленные чиновники и богатые люди владеют домашними собаками, что вызывает некоторое негодование среди низших классов».
Теперь от царства «уток» и «фейков» перейдем к реальности. Следует отметить, что в КНДР кошек любят не меньше, чем в любой другой стране мира. Здесь живет множество пород самых разных окрасок. Что касается того, почему на улицах Пхеньяна вы не встретите диких кошек, то объяснение очень простое: коммунальная служба северокорейских городов – одна из самых деятельных и эффективных. Дикие коты и собаки вылавливаются специальными службами. В стране также действует сеть приютов.
Что касается самых популярных домашних животных в городах КНДР, то это кошки, собаки и обезьяны. Кошек можно встретить и в воинских частях, и в детских садах, и в учебных заведениях. Есть даже цирковые номера с кошками, хотя, на взгляд автора, говорить о появлении школ аналога школы Куклачева в КНДР пока рано.
Кошки в КНДР пользуются любовью и почетом, как и иные домашние животные. Они живут и не знают о тех ужасах, которые пишут о них совершенно неумные и бесчестные журналисты в других странах.
(с) Глеб Таргонский
https://vk.com/dighistory?w=wall-144904445_639144 – цинк
Во всей Восточной и Юго-Восточной Азии употребляют в пищу собак и кошек. В том числе в Кореях – и в Южной, и в Северной. Но есть нюансы:
1. Это никак не связано с голодом. Скорее, деликатес, якобы полезный для здоровья. Суть в том, что сама собака или кошка – плотоядное животное и чтобы её вырастить, придётся скормить в разы большее количество мяса (говядины, баранины, свинины, курятины, рыбы), чем получится на выходе собачатины или кошатины. А это, как вы понимаете, очень невыгодно.
2. В пищу в обоих Кореях употребляют специальные пищевые породы собак. Из них готовят посинтхан – “суп долголетия”.
3. Кошек в Кореях недолюбливают по двум причинам:
- суеверия;
- символ Японии, кошка манэки-нэко. А японцев корейцы не любят, что на Севере, что на Юге – “заклятые братья”.
Но по мере глобализации к кошкам и собакам в Кореях начинают относиться, как во всём Мире, считая их домашними питомцами. В семьях уменьшается количество детей, люди начинают заводить кошек как имитацию ребёнка.
Цуки. Моя кошка Нюша – супер !