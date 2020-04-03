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Идеи чучхэ побеждают коронавирус

19:46. 3 апреля 2020 71 просмотр Один комментарий Опубликовал:


На тему многочисленных вопросов, а есть ли коронавирус в Северной Корее, Пхеньян официально ответил, что случаев заражения коронавирусом на территории КНДР нет.
Все границы КНДР сейчас закрыты (закрыли их еще в январе), на карантине сидит 40 000 человек (по большей части вернувшиеся из Китая рабочие и специалисты, а также иностранцы.).
ВОЗ также не имеет информации о том, что на территории КНДР был хотя бы 1 случай заражения коронавирусом.
Само собой "друзья КНДР" вовсю вещают, что коварный Ким Чен Ын скрывает правду и заболевшие есть (или были, но их всех расстреляли из минометов). Но какой-то достоверной фактуры, окромя традиционных измышлений печатной прессы Южной Корее на этот счет нет.
Как представляется, перед нами тот случай, когда закрытость КНДР существенно облегчила властям принятие превентивных мер, которые и позволили сразу взять ситуацию под контроль. Собственно, пропаганда КНДР на это и упирает, указывая на то, что в период, когда мир переживает тяжелые экономические и медицинские испытания, идеология чучхэ-сонгун наглядно демонстрирует свои преимущества. Но впрочем, тут особых открытых нет – страны способные хотя бы к частичной мобилизации ресурсов и усилий в текущих реалиях показывают большую эффективность, нежели страны с неолиберальной моделью и превалирующим индивидуализмом.

PS. Ну и вдохновляющий плакат северо-корейских ракетчиков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5762981.html

Метки: азия, кндр, коронавирус, пандемия, северная корея

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3094 2506
    Антон 4 апреля 2020 в 0:44

    Народ, у которого есть идея, более стойкий во время испытаний, у него сильнее дух. Именно сила духа помогает отдельному человеку и целому народу преодолевать и побеждать.

    Видимо, поэтому при крахе нашей страны в 90-е годы, первое, что сделали захватчики, – запретили нам иметь идеологию. С тех пор плывет наш корабль неизвестно куда, а народ ослаблен и дезориентирован.

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