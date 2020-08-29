1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 9
01. Амурская область. Ерофей Павлович. Электровозы
02. Амурская область. Возле Ерофея Павловича
04. Амурская область. Магдагачи. Привокзальный рынок
08. Амурская область. В окрестностях Магдагачи
13. Амурская область. Станция Завитая
14. Амурская область. В окрестностях Уруша
20. Амурская область. Уруша. На железнодорожной станции
22. Амурская область. Уруша. Клуб
24. Хабаровский край. Хабаровск, корабли на реке Амур
25. Хабаровский край. Хабаровск. Китайцы и корейцы торгуют на рынке
26. Хабаровский край. Хабаровск. На рынке
29. Хабаровский край. Хабаровск. Корейские товары на рынке
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