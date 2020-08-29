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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 9

09:20. 29 августа 2020 24 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Амурская область. Ерофей Павлович. Электровозы


02. Амурская область. Возле Ерофея Павловича


04. Амурская область. Магдагачи. Привокзальный рынок


08. Амурская область. В окрестностях Магдагачи


13. Амурская область. Станция Завитая


14. Амурская область. В окрестностях Уруша


15. Амурская область. Уруша


20. Амурская область. Уруша. На железнодорожной станции


22. Амурская область. Уруша. Клуб


23. Амурская область. Уруша.


24. Хабаровский край. Хабаровск, корабли на реке Амур


25. Хабаровский край. Хабаровск. Китайцы и корейцы торгуют на рынке


26. Хабаровский край. Хабаровск. На рынке


29. Хабаровский край. Хабаровск. Корейские товары на рынке


Источник: https://humus.livejournal.com/7373280.html

Метки: железная дорога, история, Россия, фото

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