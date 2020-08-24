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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 7

09:58. 24 августа 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 6


Забайкальский край. Петровский завод


Забайкальский край. Около Читы, село Дарасун


























Забайкальский край. Село Лесное в окрестностях Читы










Источник: https://humus.livejournal.com/7363944.html

Метки: железная дорога, история, Россия, фото

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