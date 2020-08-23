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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 8

09:40. 23 августа 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал:


1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 7


01. Чита. На платформе железнодорожного вокзала


02. Чита. На вокзале


03. Чита. Старый деревянный дом.


04. Чита. Жилой дом


05. Чита. Местные жители


06. Чита. Местная девочка


07. Чита. Дети


08. Чита. Дети


09. Забайкальский край. Амазар. Дети на вокзале


10. Забайкальский край. Амазар. Дорожный рабочий


11. Забайкальский край. Тайга в окрестностях Амазара




13. Забайкальский край. Село Бянкино. Свято-Троицкая церковь


14. Забайкальский край. Возле Карымского, вид на реку Шилка с тайгой






17. Забайкальский край. Могоча












Источник: https://humus.livejournal.com/7365837.html

Метки: железная дорога, история, Россия, фото, чита

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12099 10685
    Руса 23 августа 2020 в 10:33

    Девочка с розой в руке, хороший снимок.
    Интересно, как у нее сложилась судьба за годы разрухи
    и упадка от ельцинских реформ и после. Наверное у нее есть
    уже свои дети.

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