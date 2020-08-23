1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 8
09:40. 23 августа 2020 70 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 7
01. Чита. На платформе железнодорожного вокзала
02. Чита. На вокзале
03. Чита. Старый деревянный дом.
04. Чита. Жилой дом
05. Чита. Местные жители
06. Чита. Местная девочка
07. Чита. Дети
08. Чита. Дети
09. Забайкальский край. Амазар. Дети на вокзале
10. Забайкальский край. Амазар. Дорожный рабочий
11. Забайкальский край. Тайга в окрестностях Амазара
13. Забайкальский край. Село Бянкино. Свято-Троицкая церковь
14. Забайкальский край. Возле Карымского, вид на реку Шилка с тайгой
17. Забайкальский край. Могоча
Девочка с розой в руке, хороший снимок.
Интересно, как у нее сложилась судьба за годы разрухи
и упадка от ельцинских реформ и после. Наверное у нее есть
уже свои дети.