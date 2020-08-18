1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 6
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5
Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Цогчен-дуган
Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Субурган
Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Жилые дома священнослужителей дацана
Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Портрет буддийского монаха
Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Возле резиденции Пандито Хамбо-ламы
Бурятия. Улан-Удэ. Этнографический музей народов Забайкалья
Бурятия. Улан-Удэ. Жилые дома и дымящиеся трубы
Бурятия. Улан-Удэ. Состав на железнодорожном вокзале
Бурятия. Улан-Удэ. Окно железнодорожного вокзала
Бурятия. Улан-Удэ. Площадь Революции
Бурятия. Улан-Удэ. Уличная сцена
Бурятия. Улан-Удэ. Очередь за квасом
Бурятия. Между Улан-Удэ и монгольской границей