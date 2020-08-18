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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 6

09:53. 18 августа 2020 23 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5


Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Цогчен-дуган


Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Субурган


Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Жилые дома священнослужителей дацана


Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Портрет буддийского монаха


Бурятия. Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ». Возле резиденции Пандито Хамбо-ламы


Бурятия. Улан-Удэ. Этнографический музей народов Забайкалья


Бурятия. Окраина Улан-Удэ


Бурятия. Улан-Удэ. Промзона


Бурятия. Улан-Удэ. Жилые дома и дымящиеся трубы


Бурятия. Улан-Удэ. Состав на железнодорожном вокзале


Бурятия. Улан-Удэ. Поезда


Бурятия. Улан-Удэ. Окно железнодорожного вокзала


Бурятия. Улан-Удэ. Площадь Революции


Бурятия. Улан-Удэ. Уличная сцена


Бурятия. Улан-Удэ. Очередь за квасом


Бурятия. Рассвет в Улан-Удэ


Бурятия. Между Улан-Удэ и монгольской границей


Источник: https://humus.livejournal.com/7356610.html

Метки: железная дорога, история, Россия, улан-удэ, фото

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