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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4

10:03. 9 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3


01. Иркутск. Набережная. Люди слушают концерт классической музыки






04. Иркутск. Набережная. Бульвар Гагарина






07. Иркутск. Набережная. Торговля сувенирами




09. Иркутск. Набережная. Конный экипаж




11. Иркутск. Набережная


12. Иркутск. Набережная. Переход на остров Юность


13. Иркутск. Вид на остров Юность и Академгородок


14. Иркутск. «Белый дом» на бульваре Гагарина


15. Иркутск. Деревянный дом на бульваре Гагарина


16. Иркутск. Деревянный дом на бульваре Гагарина. Наличники


17. Иркутск. Улица Карла Маркса


18. Иркутск. Очередь за пивом




20. Иркутск. Наличники




22. Иркутск. Юная горожанка






25. Иркутская область. Станция под Иркутском. Проводники

Источник: https://humus.livejournal.com/7348614.html

Метки: иркутск, история, Россия, фото

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