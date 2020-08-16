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1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5

09:54. 16 августа 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4


Иркутская область. Байкал. Листвянка



























Иркутская область. Озеро Байкал, возле Листвянки


Иркутская область. Порт Байкал


Иркутская область. Байкал. Половинная














Иркутская область. Поезд проезжает озеро Байкал




Иркутская область – Бурятия. Где-то между Иркутском и Улан-Удэ



Источник: https://humus.livejournal.com/7355531.html

Метки: байкал, история, Россия, фото

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