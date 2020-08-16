1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 5
09:54. 16 августа 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 1
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 2
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 3
1992. Вольфганг Кёлер путешествует по железной дороге. Часть 4
Иркутская область. Байкал. Листвянка
Иркутская область. Озеро Байкал, возле Листвянки
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Иркутская область. Поезд проезжает озеро Байкал
Иркутская область – Бурятия. Где-то между Иркутском и Улан-Удэ