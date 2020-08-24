Навальный был отравлен
17:42. 24 августа 2020 318 просмотров 26 коммент. Опубликовал: feedmatic
Немецкие врачи из клиники "Шарите", которые сейчас лечат Навального, официально заявили, что тот был отравлен веществом "из группы ингибиторов холинэстеразы", которое пока еще до конца не идентифицировано. Указанное вещество блокирует работу нервных рецепторов и приводит к сбоям работы нервной системы.
Его состояние по-прежнему тяжелое и он по-прежнему находится в искусственной коме, но острой угрозы жизни, как заявляют немцы, нет. Тем не менее, заявляется, что "клинический исход неопределен".
В Германии Навальный находится как "гость федерального канцлера" под охраной полиции.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6119798.html
А что кто то ждал иной ответ
Наверное. Например, “Новичок”. )
Уже)
“из группы ингибиторов холинэстеразы”,а так же лечат им глаукому, а кто там по профессии его лечащий-офтальмолог ?.Ну здесь любителей Лехаима ,окромя Женечки ,не наблюдалось вроде.
Там много вариантов. От деменции , например.
веществом “из группы ингибиторов холинэстеразы”, которое пока еще до конца не идентифицировано.
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Лять СИВУХА обыкновенная ))
Под пельменьки в деревеньке.
Я? Вы плохо меня знаете… Не испытываю ни малейшей симпатии. Но не могу не отметить расследования против коррупционеров-чиновников. А так понятно, что к корыту поближе подлезть пытается.
согласна ,светил себе потиху фонариком на дачки власти и нам интересно было,но вот интересно ,Ходор мог бы и поинтереснее инфу сбрасывать,дерутся что-ли меж собой за гранты.После Немцова все не креативные .И вообще похоже эта профессия уходит,ТГ будут сражаться.
Отмотаем назад ) : Отравлен – гость Ангелы – омские врачи (агенты КГБ) – (новичок)- приказал Путин – уничтожить СП-2 – никакого вась вась ФРГ и РФ – Путин-демон Трампу не поможет – Альцгеймер победит.
не питай иллюзий с Серым,Путин поможет Трампу,Биган приезжает просить о помощи,ну подписать там новый договор по вооружению в Вене,сегодня испытали С500.
Меркель ставленница старой Системы глобалистов ,потому Лехаиму и почести короля,но хитрая старушка опередит время
Свита потребовала от СК возбудиться. Вот и начинается прикол – омские врачи скажут , что не было “этой дури”, покажут документы с n-го кол-ва анализов в разных местах , а ША-РИТЕ наоборот. В итоге все поймут , что дурь добавили в тело в самолёте, с момента, когда жена дала расписку про свою ответственность.
Возможно этим “диагнозом” ему жизнь спасают. От “отравления новичком”, или от того, что было в чае у Литвененко
Доктор а он жить будет?
- Не знаю я в политике не разбираюсь.
Ага, когда два раза переспросят про диагноз и доктор в политике начнёт разбираться…
С огромной степенью вероятности осенью грянет политический кризис…Плевать на разговоры…Плевать на фамилии…Это стрясется.Начиная с регионов,убираются все популярные фигуры.Фургал-максимально доходчивая фигура…У нас-Быков,такой поддержки,как у Фургала ждать не приходится,тоже сидит в тюрьме Москвы…это они подстраховываются…Навальный-новое шоу,смысл один,другие регионы тоже подчищаются…Навальный просто медийная личность.Смотрите,люди,чтобы под возгласы о отравлении Навального,не продали еще какую-нибудь территорию России.Остров Даманский был передан китайской стороне…во время правления В.В.Путина.Так-то там люди гибли…Это был принципиальный вопрос в отношениях России и Китая…Теперь послали нах..с нашим “Северным Потоком”.А чо с х..сосами вату катать.Итак никуда не денутся…
Вот сейчас,еще маленько,он всех жидов в правительстве передавит,и тогда заживем…Еще…всего лишь 15 лет подождать….
В отличии от русских жиды своих не давят!
Это-фикция.Зайдите на русскоговорящие еврейские сайты…и будет вам откровение.Если честно…Я поднаторел в общении именно на них…Там “твой дедушка-мыло для ног( фашистская Германия имеется ввиду),а мой,то что и несет изначальный смысл слово-”еврей”…Я вам настоятельно посоветую поучаствовать в общении.У вас упадут шоры с глаз.Там нет “Мирового правительства”…Там просто…еврейский пиз..ж. Своеобразная форма подачи текста…и то не у всех.
Ага, а про холокост забыли? Подручные Гитлера расстреливали,
а также в концлагерях своих давили и грабили, а не только чужих.
И в догонку…События в Хабаровске и Белоруссии явно ускорили судьбу Навального.Эти события стихийные…Без явного лидера.ПРОСТО ЗАЕ..АЛИ.Крик души,так сказать…А если есть лидер,то все усложняется 100–кратно.И прогнозируется это…на раз-два.Все меры приняты…Но работника мясного ряда Минина никто не отменял…Другой город ….мясной ряд…Кузьма Минин…и Пожарский.
да чего уж там ,Серый и Твердый возглавят нагодное движение против Путина ??,он уйдет и будет всем РАЙ.
Так не будет…Доживай в спокойствии,мать…Уже вечер,переходи в другое спящее марево.Минут 40 активности осталось…Тишь-тишь-тише….Голосовальщик ты полноценный…Засыпай…Я не хочу,что бы по..с…ле наше…е..го об…ще….ни..я оста…лось возможность к го ло.ло…сованию…Ты,уснула…нет.Столько времени потратил ,чтобы психопата уложить…
Случаи с отравлениями в РФ не новость. Так из Китая завозилась какая то отрава, похожая на соль и упакованная в пачки соли. Если её подсыпать в любую жидкость, у человека раззижались мозги. Сначала он терял полностью память, затем умирал не приходя в сознание.
Ты знаешь , Николя, а для хохлов даже и тратиться на эту соль ни к чему было.
Влип, очкарик !