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Навальный был отравлен

17:42. 24 августа 2020 318 просмотров 26 коммент. Опубликовал:


Немецкие врачи из клиники "Шарите", которые сейчас лечат Навального, официально заявили, что тот был отравлен веществом "из группы ингибиторов холинэстеразы", которое пока еще до конца не идентифицировано. Указанное вещество блокирует работу нервных рецепторов и приводит к сбоям работы нервной системы.
Его состояние по-прежнему тяжелое и он по-прежнему находится в искусственной коме, но острой угрозы жизни, как заявляют немцы, нет. Тем не менее, заявляется, что "клинический исход неопределен".
В Германии Навальный находится как "гость федерального канцлера" под охраной полиции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6119798.html

Метки: Германия, навальный

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26 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2549 2179
    Mazai 24 августа 2020 в 19:08

    А что кто то ждал иной ответ

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    5
  • 11928 9798
    марина 24 августа 2020 в 19:31

    “из группы ингибиторов холинэстеразы”,а так же лечат им глаукому, а кто там по профессии его лечащий-офтальмолог ?.Ну здесь любителей Лехаима ,окромя Женечки ,не наблюдалось вроде.

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  • 1672 1556
    Виктор 24 августа 2020 в 19:35

    Возможно этим “диагнозом” ему жизнь спасают. От “отравления новичком”, или от того, что было в чае у Литвененко

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  • 17124 13126
    Ъ 24 августа 2020 в 20:09

    С огромной степенью вероятности осенью грянет политический кризис…Плевать на разговоры…Плевать на фамилии…Это стрясется.Начиная с регионов,убираются все популярные фигуры.Фургал-максимально доходчивая фигура…У нас-Быков,такой поддержки,как у Фургала ждать не приходится,тоже сидит в тюрьме Москвы…это они подстраховываются…Навальный-новое шоу,смысл один,другие регионы тоже подчищаются…Навальный просто медийная личность.Смотрите,люди,чтобы под возгласы о отравлении Навального,не продали еще какую-нибудь территорию России.Остров Даманский был передан китайской стороне…во время правления В.В.Путина.Так-то там люди гибли…Это был принципиальный вопрос в отношениях России и Китая…Теперь послали нах..с нашим “Северным Потоком”.А чо с х..сосами вату катать.Итак никуда не денутся…
    Вот сейчас,еще маленько,он всех жидов в правительстве передавит,и тогда заживем…Еще…всего лишь 15 лет подождать….

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    2
    • 9959 3872
      nikolayЪ 24 августа 2020 в 20:25

      В отличии от русских жиды своих не давят!

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      • 17124 13126
        Ъnikolay 24 августа 2020 в 20:38

        Это-фикция.Зайдите на русскоговорящие еврейские сайты…и будет вам откровение.Если честно…Я поднаторел в общении именно на них…Там “твой дедушка-мыло для ног( фашистская Германия имеется ввиду),а мой,то что и несет изначальный смысл слово-”еврей”…Я вам настоятельно посоветую поучаствовать в общении.У вас упадут шоры с глаз.Там нет “Мирового правительства”…Там просто…еврейский пиз..ж. Своеобразная форма подачи текста…и то не у всех.

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      • 12135 10717
        Русаnikolay 24 августа 2020 в 20:46

        Ага, а про холокост забыли? Подручные Гитлера расстреливали,
        а также в концлагерях своих давили и грабили, а не только чужих.

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    • 17124 13126
      ЪЪ 24 августа 2020 в 20:28

      И в догонку…События в Хабаровске и Белоруссии явно ускорили судьбу Навального.Эти события стихийные…Без явного лидера.ПРОСТО ЗАЕ..АЛИ.Крик души,так сказать…А если есть лидер,то все усложняется 100–кратно.И прогнозируется это…на раз-два.Все меры приняты…Но работника мясного ряда Минина никто не отменял…Другой город ….мясной ряд…Кузьма Минин…и Пожарский.

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      1
      • 11928 9798
        маринаЪ 24 августа 2020 в 20:52

        да чего уж там ,Серый и Твердый возглавят нагодное движение против Путина ??,он уйдет и будет всем РАЙ.

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        • 17124 13126
          Ъмарина 24 августа 2020 в 21:02

          Так не будет…Доживай в спокойствии,мать…Уже вечер,переходи в другое спящее марево.Минут 40 активности осталось…Тишь-тишь-тише….Голосовальщик ты полноценный…Засыпай…Я не хочу,что бы по..с…ле наше…е..го об…ще….ни..я оста…лось возможность к го ло.ло…сованию…Ты,уснула…нет.Столько времени потратил ,чтобы психопата уложить…

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  • 9959 3872
    nikolay 24 августа 2020 в 20:29

    Случаи с отравлениями в РФ не новость. Так из Китая завозилась какая то отрава, похожая на соль и упакованная в пачки соли. Если её подсыпать в любую жидкость, у человека раззижались мозги. Сначала он терял полностью память, затем умирал не приходя в сознание.

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  • 15198 14104
    жора шапов 24 августа 2020 в 20:39

    Влип, очкарик !

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