Навальный был отравлен

Немецкие врачи из клиники "Шарите", которые сейчас лечат Навального, официально заявили, что тот был отравлен веществом "из группы ингибиторов холинэстеразы", которое пока еще до конца не идентифицировано. Указанное вещество блокирует работу нервных рецепторов и приводит к сбоям работы нервной системы.Его состояние по-прежнему тяжелое и он по-прежнему находится в искусственной коме, но острой угрозы жизни, как заявляют немцы, нет. Тем не менее, заявляется, что "клинический исход неопределен".В Германии Навальный находится как "гость федерального канцлера" под охраной полиции.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6119798.html