Открытым текстом 21.08.2020

Ведут на бойню целую страну

В девяносто первом в эти самые дни несколько человек из политбюро попытались остановить катастрофу развала советского проекта. Помню, с каким энтузиазмом мы вышли помешать им.

Тогда нам обещали: вот-вот заживём, как в Германии! Союз рухнул, и те самые рабочие и интеллигенты, что кричали у Белого дома “свобода” и высмеивали трясущиеся руки Янаева, оказались на улице без гроша и без шансов, что их заводы, распроданные на металлолом, заработают вновь.

Потом на Украине под тот же крик “свобода” раздербанили уже остатки великой в прошлом промышленности, а сейчас продают последний оставшийся актив — землю. Навсегда! Назад не отыграть.

Но части тех, кому сейчас предлагают начать бессрочную забастовку в Белоруссии, мерещится, что у них-то будет иначе. Им уже и деньги предлагают. Вот что говорит Мороз — руководитель штаба Тихановской: “Нас не оставят в беде. В Беларуси уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает: Беларусь — чем помочь?”

Знаете, стада баранов ведёт за собой на бойню специально обученный козёл-провокатор. Открытым текстом объявляю: такие, как госпожа Мороз, ведут на бойню целую страну.

Диаспора белорусов, заявленная чуть ли не единственным спонсором аттракциона неслыханной щедрости, при всём желании не смогла бы внести и десятой части уже потраченного на телестанции, сайты и якобы независимые телеграм-каналы со скоростью информагентства с сотнями штатных сотрудников. Даже миллионы евро, уже выделенные на поддержку погромщиков из бюджета Европейского союза (того самого, что нас обвиняет во вмешательстве во внутренние дела, например, Украины), не помогут белорусским рабочим, если такие, как Мороз, победят.

Цель тех, кто, рассчитывая на энтузиазм огорошенных словом “свобода”, сулит помощь от Илона Маска — полное и безоговорочное уничтожение Белоруссии. На украинский манер. Подчистую. И вот когда вместо эйфории “свалили батьку” к несчастным протестантам придёт осознание, что теперь у них нет ни работы, ни будущего — их пошлют за деньгами к Илону Маску или куда подальше. Так ведь уже было с нами. В недалёких девяностых.

Флаги сдачи в плен

В 1991 году, когда Россию рвали в клочья, в одной из частей — Белоруссии — ввели бело-красно-белый флаг и герб “погоня”, бытовавшие в тех краях, когда они входили в польско-литовское государство.

Вскоре после победы Александра Григорьевича Лукашенко в 1994-м — на первых выборах президента Белоруссии — прошёл референдум, где народ громадным большинством голосов вернул флаг и герб советских времён с небольшими доработками: социалистические серп и молот в ту пору были уже — и ещё! — не в моде. С тех самых пор бело-красно-белое полотнище, ехидно прозванное “сало с прослойкой”, и всадник с мечом стали главным символом протеста против любого народного выбора.

Открытым текстом отмечу: их носителей не смущает даже то, что как раз под бело-красно-белым флагом немецкие оккупанты собирали себе местных подручных — сравнительно немногочисленных, но всё же успевших немало пограбить и поубивать мирных жителей Белоруссии. А какие подвиги под ним памятны? Разве что хронические внутрипольские разборки, в конце концов развалившие страну. А флаг ЕС даже сами организавры митингов побаиваются показывать телекамерам.

Открытым текстом напоминаю: европейский выбор уже обернулся разорением хозяйства Болгарии, Румынии, Латвии, Эстонии, да и Литвы, где ещё помнят, как в Средневековье владели западом и юго-западом Руси. А уж как обнищал тот самый юго-запад — нынешняя Украина — от соглашения об ассоциации с Европейским союзом — ни матом сказать, ни на заборе написать.

Открытым текстом спрашиваю: может быть, осталась ещё капля здравого смысла у тех митингующих, кто сейчас стесняется флага своей республики, под которым она в составе великой страны процветала и побеждала? Ведь не случайны знамёна коллаборантов на митингах протеста. Как не случайно на Майдане висели портреты Бандеры. Такие символы указывают желаемое будущее направление движения страны. Сюда, как и Украину, хотят повернуть организаторы протеста. Ради этого всё и задумано. Лукашенко, кстати, как бы он ни раздражал многих, тут совершенно ни при чём.

Антилукашенковские по форме и антибелорусские по содержанию забастовки разрастаются если не вглубь, то вширь. На Белорусском металлургическом заводе, если верить рекламе организаторов массовых беспорядков, остановили печи. Бараны теперь режут себя сами! Многие руководители государственных заводов пытаются изобразить массовый протест или даже сами останавливают производство: Лукашенко не позволяет им приватизировать вверенные им лакомые куски, а они надеются, что без Лукашенко смогут всё скупить по дешёвке.

Вот только перепродать получится разве что на металлолом!

Кто надеется, что после переворота в центре Парижа откроются магазины “товары из Белоруссии”? Или в ЕС срочно понадобится белорусское молоко, когда уже есть французское и финское и даже латышское? Или ЕС вдруг возжелает минские трактора и грузовики?

Открытым текстом уверяю: разрыв хозяйственных связей с Российской Федерацией — главный лозунг антилукашенковцев — гарантирует смерть львиной доли производства хоть промышленного, хоть сельского. Выходящим на протест вместо труда сулят в случае увольнения по двести евро помощи да ещё рюкзачок для ребёнка.

Открытым текстом спрашиваю: надолго ли хватит таких подачек, если от имени трудовой Белоруссии сломают саму возможность трудиться, как ломали её такие же прихватизаторы в наши лихие девяностые? Вы что, на полном серьёзе считаете, что Польша и Литва раскачивают цветной бунт в Белоруссии за свой счёт? Просто потому, что беспокоятся за будущее её жителей? Или потому, что им за демократию обидно?

Открытым текстом сообщаю: на рынке потребители нужны всем, а конкуренты — никому. Без союза с РФ — а против него лидеры оппозиции выступают открытым текстом — всё белорусское производство будет подчистую стёрто с экономической карты. Расходы на пропагандистов и даже на пособия бастующим — гроши по сравнению с возможной выгодой от уничтожения конкурента, как в экономическом, так и в политическом смысле.

Открытым текстом предупреждаю: если русское большинство граждан Белоруссии (как несколько лет назад — Украины) поверит, что его на Западе ждёт сытная кормушка — оно там и окажется, но только в виде корма.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-21-08-2020/