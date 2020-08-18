Премия Дарвина для Белоруссии

" - Нам не нравится крыша на нашем доме.

- Поэтому вы решили сломать дом?

- Вы ничего не понимаете, у нас крыша ужасная, нужна другая.

- Так зачем дом-то ломать? Вот соседи тоже крышу другую хотели, сломали дом, теперь в сарае живут. "

Российские ресурсы типа Ленты.ру выкладывают у себя новости о происходящем в Белоруссии одну фантастичнее другой. Например, вот эту:

Хотя если это правда, то людям, пошедшим на такой шаг пора вручать премию имени Дарвина. Если, кто не в курсе, то есть такая неофициальная премия, которая вручается людям, погибшим самой нелепой смepтью, условия для которой они создали сами себе: Потому новость о том, что рабочие промышленных предприятий Белоруссии начали забастовки против Лукашенко как раз и это серии. Ну, допустим скинут они Лукашенко и что их ждет после воплощения желаний городского креативного класса? Вместо МАЗа у них будет МАН с тотальным сокращением штатов, т.к вместо своего производства будет отверточная сборка готовых машинокомплектов для которой совершено не нужно столько рабочих, а тем более инженеров и конструкторов. И это в лучшем случае. В худшем, более реальном случае завод МАЗ просто закроется и все забастовщики, требующие ухода Лукашенко уйдут сами на улицу, пополнив ряды безработных и самозанятых. Нам, россиянам, это все очень хорошо знакомо. Проходили это в 90-х и проходим до сих пор. Аналогичная судьба ждет рабочих БелАЗа, чья продукция занимает 30% мирового рынка карьерных самосвалов. Неужели наивные белорусы думают, что транснациональные корпорации потерпят такую конкуренцию? Да, БелАЗ тут же схрачят. В лучшем случае остатки не уволенных рабочих будут собирать Коматсу или Тирекс с шильдиком БелАЗ на капоте. Все тоже самое ждет Минский тракторный завод, чья продукция занимает 10(!)% мирового рынка колесных универсальных тракторов. Вас тоже схарчат тут же, как схарчили в 90-е и нулевые все тракторные заводы России. Поймите, что мировому капиталу не нужны конкуренты. Ему нужны только рынки сбыта, которые они радостно займут, вышвырнув вас всех на мороз сразу после того, как скинут с вашей помощью Лукашенко. Так что, если эта новость не фейк, что скорее всего так и есть, то задумайтесь немножко о своем будущем и будущем своих детей.

С научной т.з. - путают диктатуру и тиранию. В чем разница между диктаторами и тиранами? Не побоюсь повторить еще раз: Тиран - делает все для своих дружков / кагала; диктатор - для страны и народа.

Яркий пример диктатора - Муаммар Каддафи. Те, кто забыл, какие социальные привилегии были у ливийцев - см. в интернете. У Лукашенко меньше возможностей, поскольку у Белоруссии нет нефти и газа. Но в стране были сохранены социальные гарантии, насколько это позволял бюджет. А вот сохранения промышленности, отказа от тотальной приватизации, независимой политики - в т.ч. против пандемии коронабесия - ему не простят, ни глобальный, ни местечковый россионский кагал во главе с назначенным им тираном...

Довольны ли сейчас ливийцы "свержением диктатора" - спросите у них.

Это не значит, что я не знаю недостатки ни Каддафи, ни Лукашенко. Знаю. Как знаю и то, что нужно исправлять. Между тем, во враждебном окружении глобальной иудоолигархии без диктатуры уже не выжить.

- Нам не нравится крыша на нашем доме.

- Поэтому вы решили сломать дом?

- Вы ничего не понимаете, у нас крыша ужасная, нужна другая.

- Так зачем дом-то ломать? Вот соседи тоже крышу другую хотели, сломали дом, теперь в сарае живут.

- Мы не ломаем дом! Мы просто шатаем стены, потому что у нас крыша не такая, какую мы хотим, а на другую крышу денег нет и материалов.

- Но вы же дом сломаете, соседи так же стены шатали и вот дома у них нет.

- Вы не понимаете, это другое! Мы не собираемся ломать дом!

- Не собираетесь, но ломаете!

- Вы не понимаете просто, что у нас происходит, а мы тут все видим! Жильцы все правильно делают! Сейчас стены расшатают и крыша упадет.

- Так на другую у вас ни денег, ни материалов. Одна солома вон...

- Лучше солома, чем вот эта ужасная крыша, которая нам всем надоела, вы не понимаете! .

Источник: https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/zabastovki-na-zavodah-maz-belaz-i-mtz-tianut-na-premiiu-darvina-5f355989c463f875e7d880bf