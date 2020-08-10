Самая длинная ночь в Минске

Следующие шаги оппозиции достаточно предсказуемы: Тихановская обязательно должна выступить с программным заявлением о победе на выборах, которое даст старт формальному двоевластию в стране, а Лукашенко превратит уже не в тирана, а в узурпатора.

Силовой вариант захвата власти, который изначально планировался белорусской оппозицией и пропагандировался среди своих сторонников, привёл к кровавой трагедии в Минске и многочисленным пострадавшим. Давайте разберём, как разворачивались события, а главное — как они подавались в оппозиционных СМИ, которые и были основным «коллективным организатором» беспорядков. Кто несёт главную ответственность за случившееся — лукашенковские силовики или те, кто привил части белорусских избирателей «психологию камикадзе»?

Как уже неоднократно говорилось, вся предвыборная кампания строилась по продуманному шаблону, маскирующему массовую мобилизацию своих сторонников для будущего уличного протеста электоральными встречами и «предвыборной» пропагандой. И этот «поезд» неумолимо катился по рельсам к конечной станции — уличным боям — совершенно вне контекста реальных выборных результатов. Поэтому вечером 9 августа крупнейший белорусский телеграм-канал NEXTA прямо заявил: «Настало наше время!» Настал «День Д, час Ч». «Взлетает красная ракета».

Разумеется, для блезиру нужно было заявить о выигранных выборах. Заметим, именно о ВЫИГРАННЫХ. Никакие полумеры типа «посчитайте честно голоса, требуем второй тур» никому не интересны, равно как и реальные цифры. Задекларировано во всеуслышание, что «независимый подсчёт» зафиксировал 70% победу Тихановской — стало быть, всё, прокомпостировали, придётся идти до конца. «Мы здесь власть».

Ещё концептуально важный момент, увязанный со всем сказанным выше: на этот раз цветная революция замышлялась по сценарию, пропускающему этап «мирного протеста», который нужен для устоявшихся канонов в набивших оскомину заголовках мировых медиа, а сразу, с места в карьер, понеслась именно по максимально агрессивному сценарию. Соответственно, вся риторика «коллективного организатора» была не «Мы мирно стоим, за что вы нас бьёте?», а очень даже наоборот: «Оказывайте сопротивление, бейте милицию, смотрите, как это хорошо получается у других тут, тут и тут». Образчиком такого самого грубого, совсем неизящного лицемерия служит всё та же NEXTA: «Невиданные ранее фальсификации, недопуск людей на избирательные участки, ложь Ермошиной о 80% победе Лукашенко. Всё это логично вылилось в мирные протесты, которые стали совсем немирными из-за брутальных нападений силовиков как на протестующих, так и простых прохожих. По всей стране. И это кончилось реальной кровью, реанимацией и, возможно, даже убийствами протестующих». Оценили эту МАНТРУ? Если нужна самая короткая и лапидарная методичка для своих «баранов», то вот она — «скрижали», от которых нужно отталкиваться. И тем не менее тут всё ложь буквально от первого до последнего слова!

«Невиданные фальсификации» — где они, кто их предъявил публике? Это вот эти несколько новостей про единичные вбросы и какую-то тётку, вылезающую из окна участка с непонятным пакетом в руках? И это ВСЁ?! ЭТИМ вы собираетесь опровергнуть лукашенковские 80%?! Э, нет — таким можно только немного снизить процент его голосов, да и то, по всему миру о подобном говорят «Выборы прошли с незначительными нарушениями и признаны состоявшимися». Пролёт по первому пункту.

Про недопуск людей на избирательные участки — это уже начинается тот самый запредельный цинизм, без которого не обходится ни одна революция! Мы вчера писали о том, кто и как устроил очереди.

«Всё это ЛОГИЧНО вылилось в мирные протесты, которые стали совсем немирными» — тут очень, невероятно умиляют акценты «по Фрейду» на «логичности» собственных действий («у нас не было другого выхода», ага-ага). Вот только «мирные протесты» оказались такими исчезающе коротенькими, что их попросту не было заметно. «Обошлись без прелюдий».

И самое вкусное: «…из-за брутальных нападений силовиков как на протестующих, так и простых прохожих». Что ж, давайте посмотрим, кто на кого нападал.

Видите, да? Сперва стороны стоят друг напротив друга, потом выскакивает парочка провокаторов, а за ними срывается вся масса. Вот похожее видео, тактика едина.

А вот ещё прекрасное:

«В районе Белой Вежи люди схлестнулись с омоном, омон на земле, люди вооружились щитами, палками и шлемами».

Подо всеми такими новостями и видео ликующие и совершенно ясные, агрессивно-наступательные заголовки: «Люди бьют ОМОН» и тому подобное. Смысл и посыл ясен: «Делай как я».

И это, что вполне предсказуемо, «кончилось реальной кровью, реанимацией и, возможно, даже убийствами протестующих». Ну куда же без «сакральной жертвы»?! Больше всего форсится вот это фото с объяснением «Автозак давит протестующего»:

А вот это фото ПОЧЕМУ-ТО не форсится — на нём тот же человек снят парой секунд ранее: