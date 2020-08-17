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Миларепа. Часть 2 – сон Марпы

16:08. 17 августа 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В ночь, перед встречей с Миларепой, Марпе снится сон, как его учитель Наропа, даёт ему благословение.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v6uh6uXLAb4

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