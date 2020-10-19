Миларепа пришёл к ламе Нгопа – ученику Марпы, чтобы получить посвящение у него, но и здесь испытания не заканчиваются.

Текст: "Великий йог Тибета Миларепа", автор Эванс-Вентц Уолтер.

Видео: "Биография Миларепы".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bZ6RskBk4Tw