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Миларепа. Часть 11 – лама Нгогпа

16:18. 19 октября 2020 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Миларепа пришёл к ламе Нгопа – ученику Марпы, чтобы получить посвящение у него, но и здесь испытания не заканчиваются.

Текст: "Великий йог Тибета Миларепа", автор Эванс-Вентц Уолтер.
Видео: "Биография Миларепы".

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bZ6RskBk4Tw

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13281 10879
    марина 19 октября 2020 в 16:47

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