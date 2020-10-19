Миларепа. Часть 11 – лама Нгогпа
16:18. 19 октября 2020 86 просмотров 2 коммент. Опубликовал: brahman
Миларепа пришёл к ламе Нгопа – ученику Марпы, чтобы получить посвящение у него, но и здесь испытания не заканчиваются.
Текст: "Великий йог Тибета Миларепа", автор Эванс-Вентц Уолтер.
Видео: "Биография Миларепы".
МОСКВА, 17 окт — РИА «Новости». Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в инстаграме, что вошла в Книгу рекордов России. Артистка опубликовала фото, на котором позирует с двумя сертификатами, и отметила:
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