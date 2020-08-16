Голос Мордора: Польша и Литва уже готовы придушить Белоруссию в своих горячих дружеских объятиях

Объятия «друзей» уже широко раскрыты. Всё готово к тому, чтобы принять «вырвавшуюся из под российского сапога» свободную Беларусь в семью братских восточноевропейских народов. Не всех конечно и не на полных правах, на полшишечки, так. Особенно усердствуют Литва и Польша. Чуть поодаль стоит процветающая Латвия, но там всё настолько «хорошо», что вроде как даже не до Белоруссии, отбрехиваются дежурными заявлениями за всё хорошее и против всего плохого.

Вообще, судя по активности польских и литовских властей, сразу становится ясно, кто главный интересант происходящего в Белоруссии. И главная цель этого действа – вовсе не вынос на свалку истории засидевшегося Лукашенко. Это всего лишь часть новеллы и далеко не самая главная. Скажем так – верхушка айсберга. А вот то, что под водой – белорусы к сожалению не видят. И этим вовсю пользуются условные ксёндзы, дабы охмурить коллективного Козлевича. Обещают рай, причём в отличии от рая обещанного настоящему Козлевичу – обещают его сразу, на земле, а не небе. Молочные реки и кисельные берега. Поляки уже объявили о дополнительной помощи Белоруссии на 50 миллионов злотых. Кроме этого аттракциона щедрости, поляки обещают белорусам доступ на свой рынок труда (представляете, как цены на рынке труда гастарбайтеров упадут?), стипендиальные программы для студентов и много других сладких ватрушек. Литва тоже обещает, но конечно поменьше. В первую очередь – конечно же горячую дружбу по старой памяти. Но не просто так. Литва, в самых сладких своих снах, видит новую АЭС в Белоруссии неработающей и ржавеющей. Согласитесь – не очень высокая цена за дружбу – всего-то зарубить передовую технологию у себя в стране, которая на долгие десятилетия обеспечила бы её дешёвой электроэнергией, да ещё позволяла экспортировать электричество в другие страны. Ерунда какая. Литовцы подтвердят – они сами, по требованию Евросоюза, закрыли у себя Игналинскую АЭС. И не очень то пострадали. Электричество же можно купить у добрых соседей, а те объёмы, которые давала Игналинская АЭС – стране вовсе не нужны. Ведь вся промышленность уничтожена на корню, а фермерские хозяйства потребляют энергии не так уж и много. Тем более, что и фермерские хозяйства особенно сильно не растут, работая лишь на внутренний рынок. На внешний – не пускают те самые соседи, у которых Литва покупает электроэнергию.

Белорусам новая АЭС тоже не понадобится. Ведь пройдёт немного времени и она тоже начнёт избавляться от порочного наследия «проклятого совка» — промышленности. Особенно – машиностроения. Я прям вижу, как работники Катерпиллар и Комацу аплодируют работникам БелАЗа, полностью поддерживая их забастовку. Потому что понимают, что их доля рынка карьерных грузовиков, может прилично вырасти. Собственно, это касается всей промышленности Белоруссии. В семью дружных народов их может и примут, но только без всего этого ненужного обременения. Нужно что-то – покупайте у «друзей». Продадут с радостью.

Но вот некоторые, свои намерения особо и не скрывают. И это хорошо. Некрасиво конечно получается – Литва и Польша рассыпаются во внезапно вспыхнувшей к Белоруссии любви, а тут вылазит министр иностранных дел Австрии и прямым текстом, прям как в казармах времён незабвенных Габсбургов, выдаёт, что главная задача Евросоюза – не допустить сближения Белоруссии с Россией. Ну вот реально, как в Австро-Венгерской Империи, история повторяется. Только тогда бравые офицеры австрийского генштаба отрывали от России Украину, а теперь пришло время и Белоруссии. Ну, спасибо что признались. Вот самое время обратить бы на это заявление внимание белорусам, но ведь не обратят, опьянённые эндорфинами борьбы с ненавистным диктатором. А ведь на самом деле, именно то, что озвучил австрийский министр и есть та самая подводная часть айсберга, о которой я писал в начале и которая пропорет брюхо белорусской государственности, превратив её в новую полуколонию, с уничтоженной экономикой, уезжающим населением и долгами, с которыми не смогут расплатиться и правнуки.

Этот текст безотносителен личности Лукашенко. Он вообще не о нём и не о том, должен остаться, либо уйти. Сейчас надо обратить внимание на то, что среди тех сил, которые объединяют и как-то координируют протест, вообще нет никого из тех, кто бы как-то выступал за сохранение дружбы с Россией. Нет. Потому что снос Лукашенко – как я уже писал – не самое главное. Главное – оторвать Белоруссию от России. Оторвать с кровью, конечно же в первую очередь с белорусской, погрузив страну в новые 90-е, всех прелестей которых, тогда стране удалось избежать.

Ну ничего. Возможно и нужно хлебнуть всего сполна. Главное, чтобы потом, когда все поймут и осознают, была возможность вырваться из крепких объятий новых «друзей», пока они ещё этими объятиями не придушили. Могут ведь. А самое главное – хотят.

Голос Мордора, специально для News Front

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Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-polsha-i-litva-uzhe-gotovy-pridushit-belorussiju-v-svoih-gorjachih-druzheskih-objatijah-118160