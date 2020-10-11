Новости Украины и Новороссии 11 октября 2020
- 11:35 Украина не имеет отношения к Великой Отечественной Войне.
- 07:00 Историческая бомба: карты 1821 года открывают правду об Украине (ФОТО).
- 06:30 Легендарный командир ополчения ДНР решил разобраться с Bellingcat из-за «Боинга» MH17.
- Вчера 20:08 Вакцина русского мира.
Украина не имеет отношения к Великой Отечественной Войне
Украина не имеет отношения к Великой Отечественной Войне
Из интервью «учителя года Украины» Василия Дякива:
– Как историк как вы относитесь к декоммунизации? Пришлось ли вам корректировать учебный материал исходя из закона о декоммунизации?
– Декоммунизация преподается только в 11 классе в последних темах. Будем исходить из того, что государство имеет идеологию. Это та база, от которой я, как педагог, отталкиваюсь. Мы строим независимую европейскую Украину. И воспитываем граждан Украины.
– А как вы подаёте детям такие темы, как Вторая мировая и Великая Отечественная война, например?
– Как мы можем говорить о Великой Отечественной войне, если мы строим независимую Украину, которой 30 лет? Если бы мы были в другом государстве, это было бы уместно. Но мы, как независимая Украины, не можем называть эту войну Великой Отечественной.
– А как можем?
– Второй мировой, немецко-советской. Потому что немцы напали на Советский Союз.
– Но ведь Украина была частью Советского Союза в тот период.
– Да. Но кто является правопреемником СССР? Россия. Вот она и имеет право называть эту войну Великой Отечественной. Украина не является правопреемником СССР – мы отдельное государство, которое имеет свою независимую политику. Мы празднуем 8-го мая День памяти и примирения, когда мы чтим жертв немецко-советской войны, а 9 мая – как День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Мы определили стратегический вектор государства – куда мы двигаемся. Соответственно, мы в историческом ракурсе говорим, что мы являемся частью Второй мировой войны.
Все достаточно логично. Современная нацистская Украина ведет свое преемство от бандеровского обрубка, который провозгласили во Львове после его оккупации нацистами летом 1941 года. И не случайно, что эту дату отмечают на государственном уровне, попутно отказавшись от празднования Дня Победы. В ВОВ бандеровцы воевали на стороне нацистов и были такими же проигравшими, как и нацисты. Поэтому вполне логично, что современные украинские нацисты и последователи коллаборационистов не могут и не хотят праздновать День Победы, ведь они тогда проиграли. И это давно уже не мнение фриков, а вполне осознанная и последовательная государственная политика в сфере образования. Присаживать ее начали еще в первой половине 90-х, когда именно такие трактовки в систему образования начали насаждать через завезенные из США и Канады «учебники» и «методические пособия», за которыми стояли бежавшие после разгрома Третьего Рейха недобитые бандеровцы и прочие пособники нацистов. Все это процветало в украинской системе образования (в том числе и при «пророссийском Януковиче»), готовя то самое «поколение молодых украинцев», которое бросили в горнило гражданской войны. Игра в долгую, начатая в начале 90-х, дала конкретный результат, и теперь внедряемые с 90-х нарративы уже не просто навязывают, а вдалбливают через систему образования, закрепляя достигнутые результаты.
И, как мы видим, это не связано только с режимом Порошенко, все это отлично процветает и при Зеленском, который не изменил, а закрепил и продолжил прежнюю политику, направленную, в числе прочего, на реабилитацию украинского коллаборационизма и нацизма. Тех, кто этого сразу не понял, недавно порадовали отменой решения по дивизии СС «Галичина», которую официальная Украина отказывается считать нацистской организацией. Сюда же можно отнести и празднования по случаю «Акта провозглашения украинской державы» в оккупированном нацистами Львове, что сопровождалось погромами. Лоббисты этого курса прекрасно чувствуют себя и в чиновничьей среде, и в судебной системе, и в партии «Слуга Народа», которая «не такая, как партия Порошенко». Разумеется, если бы в 2019-м году на выборах Зеленский и его партия рассказывали о том, что Украина не имеет отношения к ВОВ, а дивизия СС «Галичина» – это не нацисты, то вполне очевидно, что на Юго-Востоке они бы набрали существенно меньше, а эти голоса разорвали бы осколки «Партии регионов», паразитирующие на русском вопросе.
Поэтому избиратель в очередной раз оказался обманут (но далеко не в первый раз), а о реальных взглядах Зеленского и «Слуги Народа» он узнал уже постфактум, когда пришла пора пожинать последствия своего выбора, когда откатить назад уже ничего нельзя и остается лишь вздыхать про очередной «геть усих» после очередного разочарования, которое сейчас особенно наглядно проявляется в обвале рейтинга прежних «спасителей нации от Порошенко». Впрочем, именно таких граждан и старается воспитывать современная украинская система образования, старательно избавляющаяся от «проклятого советского прошлого» и «монструозной советской образовательной системы», которые необандеровской Украины, конечно же, совсем не нужны.
Надо ясно понимать, что реабилитация нацизма и коллаборационизма на Украине будут продолжаться практически при любом кандидате, поддержанном США и украинской олигархией. Все это будет происходить через школы, СМИ, церкви и «культурные мероприятия». Без системного процесса денацификации, которую в свое время пережила Германия, что позволило ей вернуться в круг цивилизованных стран, наивно ожидать, что происходящее на Украине исчезнет само, а процессы героизации коллаборационизма и нацизма сами возьмут и прекратятся. Такие процессы сами по себе не останавливаются.
Специально для ИА "АСД"
https://asd.news/articles/ukraina/ukraina-ne-imeet-otnosheniya-k-vov/ – цинк
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Историческая бомба: карты 1821 года открывают правду об Украине (ФОТО)
Современное Украинское Государство (УГ) появилось на политических картах мира в 1991 году в результате многолетней и планомерной подрывной деятельности иностранных спецслужб против Советской России.
Ещё ранее, в 1918 году, — Украинское Государство (УГ) было создано Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией лишь для достижения двух главных целей, а именно: выведения из состояния войны хотя бы Юго-Западной части России, а также вывоза продовольствия с территории Малороссии и Новороссии для оголодавших граждан и солдат Центральных держав.
Но что же было на месте современной Украины перед торжеством гения германского генерального штаба?
Малороссия и Новороссия? И да, и нет: Черниговщина, Подолье, Волынь, Киевщина и Полтавщина — административно являлись Малороссией лишь частично. Однако и кроме чисто юридических нюансов и административного отмежевания частей упомянутых губерний от Малороссии — население Черниговской, Волынской и Подольской губерний имело ряд своих лингвистических, этнографических и бытовых отличий от тех малороссов, которые, скажем, проживали около Киева или Белой Церкви.
Учитывая важность понимания «всей призрачности», а также исторических прав на существование отдельной от России Украины — ЦСИ Новороссии представляет вам краткий обзор, описание административного деления, а также географические карты четырех губерний Юга России по состоянию на 1821 год.
1. Киевская губерния являлась одной из 8 первых губерний будущей Российской Империи, сформированных в ходе первой губернской реформы Петра Великого 18 декабря 1708 году. В том же 1708 году в состав губернии входили всего 55 городов. В 1719 году, с введением нового административно-территориального деления на провинции, Киевскую губернию составили 4 провинции, а именно: Белгородская, Киевская, Орловская и Севская. В последующее время границы Киевской губернии и уезды, входившие в её состав неоднократно менялись и перекраивались, а из земель губернии формировались новые административные единицы Российской Империи.
Так, в 1728 году из земель, ранее составлявших вышеупомянутые Белгородскую, Орловскую и Севскую провинции была сформирована Белгородская губерния. В результате административной реформы Екатерины Великой её Указами от 16 и 18 сентября 1781 года — старая Киевская губерния была преобразована в одноименное наместничество из 9 уездов, во главе которого был поставлен генерал-губернатор генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев-Задунайский. В конце царствования Екатерины Великой, после 2-го раздела Польши, Законом 1794 года Киевское наместничество было включено в черту еврейской оседлости.
В 1796 году при Павле I были проведены административные преобразования, в ходе которых было произведено обратное реформирование наместничеств в губернии и разукрупнение ряда российских губерний. Так, после указанных преобразований в составе Киевской губернии осталось всего 8 уездов. При этом новая Киевская губерния была сформирована Указами от 30 ноября, 12 и 31 декабря 1796 года из части уездов Брацлавского (составлено из земель, включённых в состав России после 2-го раздела Речи Посполитой, уезды Махновский, Сквирский, Липовецкий и Пятигорский) и бывших Киевского и Волынского наместничеств. При этом та часть земель, которая находилась на левом берегу Днепра, отошла к Малороссийской губернии.
Указом от 9 сентября 1801 года Киевская, Волынская и Подольская губернии, составившие т. н. «Юго-Западный край» (иначе Киевское генерал-губернаторство), были подчинены, «как пограничные» и состоящие на особенном положении, военным губернаторам. Указом от 22 января 1832 года временный Подольский и Волынский военный губернатор генерал-адъютант Левашов был назначен Киевским военным губернатором и одновременно генерал-губернатором Подольским и Волынским. Эту должность начальники Юго-Западного края исполняли до 19 января 1865 года, когда был назначен первый Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор генерал-адъютант, генерал от артиллерии Безак.
В конце XIX века Киевскую губернию составляли следующие 12 уездов: Бердичевский, Васильковский, Звенигородский, Каневский, Киевский, Липовецкий, Радомысльский, Сквирский, Таращанский, Уманский, Черкасский и Чигиринский, которые, в свою очередь, составляли 40 станов и 203 волости.
Самым крупным из уездов Киевской губернии этого времени был Радомысльский (на северо-западе), а наименьшим — Липовецкий (на юго-западе).
Киевская губерния граничила со следующими губерниями: Черниговской губернией, Волынской губернией, Полтавской губернией, Херсонской губернией, а также с Екатеринославской губернией.
2. Волынская губерния, носившая до 1795 года имя Изяславской губернии Российской Империи, была образована Указом от 5 июля 1796 года из земель, отошедших в состав России от Речи Посполитой в результате её раздела. Изначально Изяславская губерния имела статус наместничества. Однако, в ходе территориальных преобразований Павла I и обратного реформирования прежних екатерининских наместничеств в губернии, 12 декабря 1796 года из земель т. н. «Польской Украины» и двух исторических областей Волынии и Подолии были образованы 2 новых губернии Российской Империи: Волынская и Подольская. Данные губернии, наряду с Киевской, — в XIX веке составили Киевское генерал-губернаторство.
К началу XX века в составе Волынской губернии насчитывалось 12 уездов: Владимир-Волынский, Дубенский, Житомирский, Заславский, Ковельский, Кременецкий, Луцкий, Новоградволынский, Овручский, Острожский, Ровенский, а также Староконстантиновский.
Административным центром Волынской (Изяславской) губернии до 1795 года был город Изяславль (ныне районный центр в Хмельницкой области Украинского Государства), затем, до 1804 года — Новоград-Волынский (в настоящее время находится в Житомирской области Украинского Государства). В 1804 году центром Волынской губернии стал город Житомир — один из древнейших городов Русского Государства, датой основания которого принято считать 884 год.
Волынская губерния граничила со следующими губерниями: Подольской губернией, Киевской губернией, Минской губернией, Гродненской губернией, а также с Царством Польским и Австрийской Империей.
3. Подольская губерния из 12 поветов (уездов) была образована указом от 23 декабря 1796 года в ходе территориальных преобразований Павла I из земель Подольского и Брацлавскоо наместничеств, территория которых, в свою очередь, ранее составляла Брацлавское, Подольское и Волынское воеводства Речи Посполитой, включённые в состав Российской Империи в результате 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 году.
В 1832–1915 гг. Подольская губерния входила в состав т. н. Юго-Западного края, также называемого Киевским генерал-губернаторством, и в которое также входили Киевская и Волынская губернии.
К концу XIX столетия в Подольскую губернию, как и прежде, входили 12 уездов, более или менее равных по территории: Балтский, Браславский, Винницкий, Гайсинский, Каменец-Подольский, Летичевский, Литинский, Могилёвский, Новоушицкий, Ольгопольский, Проскуровский, а также Ямпольский.
Исключение составляли уезды Балтский, самый крупный уезд губернии, и Ямпольский — второй по величине административной территории. Наименьшим из уездов Подольской губернии был Проскуровский уезд. Административным центром губернии до 1914 года был город Каменец-Подольский, а с 1914 года — город Винница.
Подольская губерния граничила со следующими губерниями: Херсонской губернией, Киевской губернией, Волынской губернией, а также с Бессарабская областью и Автрийской Империей.
4. Полтавская губерния была образована 27 февраля в 1802 года (по старому стилю) в результате ликвидации Малороссийской губернии, насчитывавшей во времена Павла I 20 поветов (уездов). Так, на месте ликвидированной Малороссийской губернии были образованы две новые губернии — Полтавская и Черниговская. Кроме того, и одновременно с указанными губерниями были учреждены и две соседние белорусские губернии — Могилёвская и Витебская.
На первом году существования Полтавской губернии в её составе насчитывалось 12 поветов (уездов), а именно: Полтавский, Гадячский, Золотоношский, Константиноградский, Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Прилукский, Роменский и Хорольский.
К выделенным из состава Малороссийской губернии уездам Полтавщины в это время был добавлен восстановленный Константиноградский, а вместо Зеньковского был образован (если быть точнее — восстановлен) Миргородский уезд.
К концу XIX века в Полтавской губернии насчитывалось уже 15 уездов, более или менее равных по площади своей административной территории: Полтавский, Гадячский, Зеньковский, Золотоношский, Кобелякский, Константиноградский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Прилукский, Роменский, а также Хорольский.
Три уезда — вновь восстановленный Зеньковский, Лохвицкий и Кобелякский — были добавлены в Полтавскую губернию на основании Указа от 27 марта 1803 года. При этом самым крупным уездом губернии был Константиноградский, а наименьшим — Зеньковский. Административным центром губернии был древний Русский город Полтава, впервые упоминаемый в Ипатьевской летописи под 1174 годом.
Полтавская губерния граничила со следующими губерниями: Черниговской губернией, Курской губернией, Харьковской губернией, Екатеринославской губернией, Херсонской губернией, а также с Киевской губернией.
5. В 1781 году в ходе административной реформы Екатерины Великой из Малороссийской губернии на землях, некогда входивших в состав Черниговского (в XI–XIII вв.) и Великого Литовского (в 1401–1503 гг.) княжеств, были образовано Черниговское и Новгород-Северское наместничества. Непосредственно перед образованием новых наместничеств Екатерина Великая ликвидировала старые административные единицы, а именно: места дислокации Нежинского, Стародубского и Черниговского полков были упразднены с последующей их передачей во вновь создаваемые наместничества.
Черниговское наместничество состояло из 12-ти уездов, а Новгород-Северское состояло из 11-ти. В истории Юго-Западной Руси эта область получила название Северщины.
При Петре Великом, в ходе первой губернской реформы в 1708 году здешние земли были включены в состав обширной Киевской губернии. После вывода из её состава в 1728 году земель, переданных в Белгородскую губернию (провинции Белгородская, Орловская, Севская), в составе Киевской губернии, сохранившей прежнее административное деление на полки, оставались 10 полков, в том числе Стародубский, Полтавский, Черниговский и другие, составившие в 1764 году уже Екатерине Великой Малороссийскую губернию с административным центром сначала в городе Глухове, затем в Козельце и, наконец, в Киеве.
С воцарением Павла I на Всероссийский престол Черниговское наместничество было реорганизовано в Малороссийскую губернию из 20-ти поветов (уездов): Новгород-Северский, Стародубский, Черниговский, и других путём слияния земель бывших Черниговского и Новгород-Северского наместничеств. При Александре I в 1802 году, путём раздела на части, Малороссийская губерния была вновь реорганизована в Черниговскую губернию, а кроме того — на части территорий Малороссийской губернии была образована Полтавская губерния. В дальнейшем Черниговская губерния состояла из 15-ти приблизительно равных по размерам уездов, наибольшим из которых был Козелецкий, а наименьшим — Конотопский.
Черниговская губерния граничила со следующими губерниями: Могилёвской губернией, Орловской губернией, Курской губернией, Харьковской губернией, Полтавской губернией, Киевской губернией, а также Минской губернией.
Далиант Александрович Максимус, специально для «Русской Весны»
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Легендарный командир ополчения ДНР решил разобраться с Bellingcat из-за «Боинга» MH17
Бывший командир донбасского ополчения Игорь Безлер по прозвищу «Бес» решил подать в суд на британских пропагандистов из скандальной конторы Bellingcat.
Причиной тому — расследование катастрофы малайзийского авиалайнера МН17. Об этом рассказал голландский журналист Макс ван дер Верфф на своей страничке в Twitter.
«Бывший командир ополченцев Игорь Безлер подает в суд на Bellingcat. Я получил эту информацию из источника, который в прошлом зарекомендовал себя как надежный.
Судопроизводство начнется в российском суде, а затем в суде Великобритании и/или Нидерландов», — пишет Макс ван дер Верфф.
Всем известна политизированность британского издания. И эксперты не сомневаются, что Bellingcat напрямую связан с властями и спецслужбами Великобритании и США, и что по их заказу он расследует крушение «Боинга» МН17, в рамках которого регулярно публикует недостоверную информацию, дезинформируя общественность.
Журналисты издания связывают Игоря Безлера с этой авиакатастрофой, однако Международная совместная следственная группа (JIT) не выявила причастность «Беса» к крушению авиалайнера.
Уже давно ни у кого нет сомнения, что Bellingcat является сливной конторой британских спецслужб.
Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Вакцина русского мира
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