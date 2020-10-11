Современное Украинское Государство (УГ) появилось на политических картах мира в 1991 году в результате многолетней и планомерной подрывной деятельности иностранных спецслужб против Советской России.

Ещё ранее, в 1918 году, — Украинское Государство (УГ) было создано Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией лишь для достижения двух главных целей, а именно: выведения из состояния войны хотя бы Юго-Западной части России, а также вывоза продовольствия с территории Малороссии и Новороссии для оголодавших граждан и солдат Центральных держав.

Но что же было на месте современной Украины перед торжеством гения германского генерального штаба?

Малороссия и Новороссия? И да, и нет: Черниговщина, Подолье, Волынь, Киевщина и Полтавщина — административно являлись Малороссией лишь частично. Однако и кроме чисто юридических нюансов и административного отмежевания частей упомянутых губерний от Малороссии — население Черниговской, Волынской и Подольской губерний имело ряд своих лингвистических, этнографических и бытовых отличий от тех малороссов, которые, скажем, проживали около Киева или Белой Церкви.

Учитывая важность понимания «всей призрачности», а также исторических прав на существование отдельной от России Украины — ЦСИ Новороссии представляет вам краткий обзор, описание административного деления, а также географические карты четырех губерний Юга России по состоянию на 1821 год.

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1. Киевская губерния являлась одной из 8 первых губерний будущей Российской Империи, сформированных в ходе первой губернской реформы Петра Великого 18 декабря 1708 году. В том же 1708 году в состав губернии входили всего 55 городов. В 1719 году, с введением нового административно-территориального деления на провинции, Киевскую губернию составили 4 провинции, а именно: Белгородская, Киевская, Орловская и Севская. В последующее время границы Киевской губернии и уезды, входившие в её состав неоднократно менялись и перекраивались, а из земель губернии формировались новые административные единицы Российской Империи.

Так, в 1728 году из земель, ранее составлявших вышеупомянутые Белгородскую, Орловскую и Севскую провинции была сформирована Белгородская губерния. В результате административной реформы Екатерины Великой её Указами от 16 и 18 сентября 1781 года — старая Киевская губерния была преобразована в одноименное наместничество из 9 уездов, во главе которого был поставлен генерал-губернатор генерал-фельдмаршал П.А. Румянцев-Задунайский. В конце царствования Екатерины Великой, после 2-го раздела Польши, Законом 1794 года Киевское наместничество было включено в черту еврейской оседлости.

В 1796 году при Павле I были проведены административные преобразования, в ходе которых было произведено обратное реформирование наместничеств в губернии и разукрупнение ряда российских губерний. Так, после указанных преобразований в составе Киевской губернии осталось всего 8 уездов. При этом новая Киевская губерния была сформирована Указами от 30 ноября, 12 и 31 декабря 1796 года из части уездов Брацлавского (составлено из земель, включённых в состав России после 2-го раздела Речи Посполитой, уезды Махновский, Сквирский, Липовецкий и Пятигорский) и бывших Киевского и Волынского наместничеств. При этом та часть земель, которая находилась на левом берегу Днепра, отошла к Малороссийской губернии.

Указом от 9 сентября 1801 года Киевская, Волынская и Подольская губернии, составившие т. н. «Юго-Западный край» (иначе Киевское генерал-губернаторство), были подчинены, «как пограничные» и состоящие на особенном положении, военным губернаторам. Указом от 22 января 1832 года временный Подольский и Волынский военный губернатор генерал-адъютант Левашов был назначен Киевским военным губернатором и одновременно генерал-губернатором Подольским и Волынским. Эту должность начальники Юго-Западного края исполняли до 19 января 1865 года, когда был назначен первый Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор генерал-адъютант, генерал от артиллерии Безак.

В конце XIX века Киевскую губернию составляли следующие 12 уездов: Бердичевский, Васильковский, Звенигородский, Каневский, Киевский, Липовецкий, Радомысльский, Сквирский, Таращанский, Уманский, Черкасский и Чигиринский, которые, в свою очередь, составляли 40 станов и 203 волости.

Самым крупным из уездов Киевской губернии этого времени был Радомысльский (на северо-западе), а наименьшим — Липовецкий (на юго-западе).

Киевская губерния граничила со следующими губерниями: Черниговской губернией, Волынской губернией, Полтавской губернией, Херсонской губернией, а также с Екатеринославской губернией.

2. Волынская губерния, носившая до 1795 года имя Изяславской губернии Российской Империи, была образована Указом от 5 июля 1796 года из земель, отошедших в состав России от Речи Посполитой в результате её раздела. Изначально Изяславская губерния имела статус наместничества. Однако, в ходе территориальных преобразований Павла I и обратного реформирования прежних екатерининских наместничеств в губернии, 12 декабря 1796 года из земель т. н. «Польской Украины» и двух исторических областей Волынии и Подолии были образованы 2 новых губернии Российской Империи: Волынская и Подольская. Данные губернии, наряду с Киевской, — в XIX веке составили Киевское генерал-губернаторство.

К началу XX века в составе Волынской губернии насчитывалось 12 уездов: Владимир-Волынский, Дубенский, Житомирский, Заславский, Ковельский, Кременецкий, Луцкий, Новоградволынский, Овручский, Острожский, Ровенский, а также Староконстантиновский.

Административным центром Волынской (Изяславской) губернии до 1795 года был город Изяславль (ныне районный центр в Хмельницкой области Украинского Государства), затем, до 1804 года — Новоград-Волынский (в настоящее время находится в Житомирской области Украинского Государства). В 1804 году центром Волынской губернии стал город Житомир — один из древнейших городов Русского Государства, датой основания которого принято считать 884 год.

Волынская губерния граничила со следующими губерниями: Подольской губернией, Киевской губернией, Минской губернией, Гродненской губернией, а также с Царством Польским и Австрийской Империей.

3. Подольская губерния из 12 поветов (уездов) была образована указом от 23 декабря 1796 года в ходе территориальных преобразований Павла I из земель Подольского и Брацлавскоо наместничеств, территория которых, в свою очередь, ранее составляла Брацлавское, Подольское и Волынское воеводства Речи Посполитой, включённые в состав Российской Империи в результате 2-го раздела Речи Посполитой в 1793 году.

В 1832–1915 гг. Подольская губерния входила в состав т. н. Юго-Западного края, также называемого Киевским генерал-губернаторством, и в которое также входили Киевская и Волынская губернии.

К концу XIX столетия в Подольскую губернию, как и прежде, входили 12 уездов, более или менее равных по территории: Балтский, Браславский, Винницкий, Гайсинский, Каменец-Подольский, Летичевский, Литинский, Могилёвский, Новоушицкий, Ольгопольский, Проскуровский, а также Ямпольский.

Исключение составляли уезды Балтский, самый крупный уезд губернии, и Ямпольский — второй по величине административной территории. Наименьшим из уездов Подольской губернии был Проскуровский уезд. Административным центром губернии до 1914 года был город Каменец-Подольский, а с 1914 года — город Винница.

Подольская губерния граничила со следующими губерниями: Херсонской губернией, Киевской губернией, Волынской губернией, а также с Бессарабская областью и Автрийской Империей.

4. Полтавская губерния была образована 27 февраля в 1802 года (по старому стилю) в результате ликвидации Малороссийской губернии, насчитывавшей во времена Павла I 20 поветов (уездов). Так, на месте ликвидированной Малороссийской губернии были образованы две новые губернии — Полтавская и Черниговская. Кроме того, и одновременно с указанными губерниями были учреждены и две соседние белорусские губернии — Могилёвская и Витебская.

На первом году существования Полтавской губернии в её составе насчитывалось 12 поветов (уездов), а именно: Полтавский, Гадячский, Золотоношский, Константиноградский, Кременчугский, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Прилукский, Роменский и Хорольский.

К выделенным из состава Малороссийской губернии уездам Полтавщины в это время был добавлен восстановленный Константиноградский, а вместо Зеньковского был образован (если быть точнее — восстановлен) Миргородский уезд.

К концу XIX века в Полтавской губернии насчитывалось уже 15 уездов, более или менее равных по площади своей административной территории: Полтавский, Гадячский, Зеньковский, Золотоношский, Кобелякский, Константиноградский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Переяславский, Пирятинский, Прилукский, Роменский, а также Хорольский.

Три уезда — вновь восстановленный Зеньковский, Лохвицкий и Кобелякский — были добавлены в Полтавскую губернию на основании Указа от 27 марта 1803 года. При этом самым крупным уездом губернии был Константиноградский, а наименьшим — Зеньковский. Административным центром губернии был древний Русский город Полтава, впервые упоминаемый в Ипатьевской летописи под 1174 годом.

Полтавская губерния граничила со следующими губерниями: Черниговской губернией, Курской губернией, Харьковской губернией, Екатеринославской губернией, Херсонской губернией, а также с Киевской губернией.

5. В 1781 году в ходе административной реформы Екатерины Великой из Малороссийской губернии на землях, некогда входивших в состав Черниговского (в XI–XIII вв.) и Великого Литовского (в 1401–1503 гг.) княжеств, были образовано Черниговское и Новгород-Северское наместничества. Непосредственно перед образованием новых наместничеств Екатерина Великая ликвидировала старые административные единицы, а именно: места дислокации Нежинского, Стародубского и Черниговского полков были упразднены с последующей их передачей во вновь создаваемые наместничества.

Черниговское наместничество состояло из 12-ти уездов, а Новгород-Северское состояло из 11-ти. В истории Юго-Западной Руси эта область получила название Северщины.

При Петре Великом, в ходе первой губернской реформы в 1708 году здешние земли были включены в состав обширной Киевской губернии. После вывода из её состава в 1728 году земель, переданных в Белгородскую губернию (провинции Белгородская, Орловская, Севская), в составе Киевской губернии, сохранившей прежнее административное деление на полки, оставались 10 полков, в том числе Стародубский, Полтавский, Черниговский и другие, составившие в 1764 году уже Екатерине Великой Малороссийскую губернию с административным центром сначала в городе Глухове, затем в Козельце и, наконец, в Киеве.

С воцарением Павла I на Всероссийский престол Черниговское наместничество было реорганизовано в Малороссийскую губернию из 20-ти поветов (уездов): Новгород-Северский, Стародубский, Черниговский, и других путём слияния земель бывших Черниговского и Новгород-Северского наместничеств. При Александре I в 1802 году, путём раздела на части, Малороссийская губерния была вновь реорганизована в Черниговскую губернию, а кроме того — на части территорий Малороссийской губернии была образована Полтавская губерния. В дальнейшем Черниговская губерния состояла из 15-ти приблизительно равных по размерам уездов, наибольшим из которых был Козелецкий, а наименьшим — Конотопский.

Черниговская губерния граничила со следующими губерниями: Могилёвской губернией, Орловской губернией, Курской губернией, Харьковской губернией, Полтавской губернией, Киевской губернией, а также Минской губернией.

Далиант Александрович Максимус, специально для «Русской Весны»