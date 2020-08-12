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Взрыв и беспорядки в Бейруте – что это было

15:40. 12 августа 2020 245 просмотров Один комментарий Опубликовал:

За событиям в Белоруссии ситуация с катастрофическим взрывом в Бейруте осталась отчасти вне поле зрения внимания основных СМИ. Между тем, присмотреться к этому взрыву и его последствиям очень даже стоит – именно из-за его последствий. При внимательном изучении там всплывают очень любопытные подробности. Ну, а для тех, кто недостаточно хорошо знает географию, Ливан – это соседняя с Сирией страна, и оттуда рукой подать до базы ВМФ России в Тартусе. Поэтому в новом ролике вы услышите анализ ситуации, сложившейся вокруг взрыва в Бейруте, – кто, если не организовал, то уж, по крайней мере, старательно использует в своих интересах случившуюся в Бейруте трагедию.

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Источник: https://nstarikov.ru/vzryv-i-besporjadki-v-bejrute-chto-jeto-bylo-118012

Метки: блог, Видео

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