Взрыв и беспорядки в Бейруте – что это было
За событиям в Белоруссии ситуация с катастрофическим взрывом в Бейруте осталась отчасти вне поле зрения внимания основных СМИ. Между тем, присмотреться к этому взрыву и его последствиям очень даже стоит – именно из-за его последствий. При внимательном изучении там всплывают очень любопытные подробности. Ну, а для тех, кто недостаточно хорошо знает географию, Ливан – это соседняя с Сирией страна, и оттуда рукой подать до базы ВМФ России в Тартусе. Поэтому в новом ролике вы услышите анализ ситуации, сложившейся вокруг взрыва в Бейруте, – кто, если не организовал, то уж, по крайней мере, старательно использует в своих интересах случившуюся в Бейруте трагедию.
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Источник: https://nstarikov.ru/vzryv-i-besporjadki-v-bejrute-chto-jeto-bylo-118012
Так ещё в тот же день было ясно по видеозаписям, что это организовано https://mmanificarum.blogspot.com/2020/08/blog-post_8.html, а 5 августа агент Дональд это считай что подтвердил https://www.gazeta.ru/army/news/2020/08/05/14758915.shtml?utm_campaign=main&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru