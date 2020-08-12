Взрыв и беспорядки в Бейруте – что это было

За событиям в Белоруссии ситуация с катастрофическим взрывом в Бейруте осталась отчасти вне поле зрения внимания основных СМИ. Между тем, присмотреться к этому взрыву и его последствиям очень даже стоит – именно из-за его последствий. При внимательном изучении там всплывают очень любопытные подробности. Ну, а для тех, кто недостаточно хорошо знает географию, Ливан – это соседняя с Сирией страна, и оттуда рукой подать до базы ВМФ России в Тартусе. Поэтому в новом ролике вы услышите анализ ситуации, сложившейся вокруг взрыва в Бейруте, – кто, если не организовал, то уж, по крайней мере, старательно использует в своих интересах случившуюся в Бейруте трагедию.

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога». Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/vzryv-i-besporjadki-v-bejrute-chto-jeto-bylo-118012