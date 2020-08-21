Белоруссия, Тихановская и программа оппозиции

Ситуация на политическом поле Белоруссии меняется чуть ли не ежедневно. Мощное информационное воздействие, накал искусственно созданных эмоций – дали большое преимущество прозападной оппозиции. Она фактически узурпировала информационное поле и сильно потеснила власть в симпатиях граждан Белоруссии. Казалось, ещё немного и узурпация власти, государственный переворот — произойдут. Но не тут то было. В свою очередь в информационное наступление перешла белорусская власть. Только сейчас, по окончании выборов (как это ни странно), команда Лукашенко повнимательнее пригляделась к программе Тихановской, и тут же всплыли удивительные подробности, о которых, в принципе, надо было говорить накануне голосования. На сайте кандидата Тихановской нашлась ссылка на программу выхода Белоруссии из кризиса, которая по сути представляет собой полную кальку с того, что делалось недавно и продолжается делаться на территории Украины – даже ещё более радикальное. Давайте повнимательнее приглядимся к этому документу и порассуждаем, кто его автор, зачем он был написан и к каким последствиям он может привезти Белоруссию.

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Изучить обсуждаемые сайты и документы вы можете по ссылкам:

✦ Страница на сайте Тихановской (до затирания следов), где она ссылается на эту программу:

http://web.archive.org/web/20200817092234/https://tsikhanouskaya2020.by/moya_programma/

✦ Программа на белорусском:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7-29BQFQxCIJ:reformby.com/be/2020/06/12/security/+&cd=1&hl=ru

✦ Перевод на русский язык:

https://archive.is/YaqZU

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Источник: https://nstarikov.ru/belorussija-tihanovskaja-i-programma-oppozicii-118381