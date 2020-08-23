Роспотребнадзор против коронавируса. Что в итоге
Наверное, многие из вас слышали расхожую фразу: «строгость законов РФ обусловлена необязательностью их исполнения». Более того, любую хорошую идею можно довести до абсурда. Одним словом, несмотря на все сложности, туристический сезон в разгаре, а это значит, что со всех сторон поступает информация как и где соблюдаются меры, направленные, по идее, на борьбу с коронавирусом. Что из этого получается, и что будем иметь дальше – увидим в скором времени.
Многие подписчики просили меня продолжить добрую традицию прогулок по Санкт-Петербургу со сферической камерой, которая снимает всё вокруг. Получается замечательная картинка, которую я постарался дополнить интересным рассказом. Если вы смотрите видео с компьютера, управлять обзором можно при помощи «мыши». Если же смотрите с телефона, то можно управлять обзором либо при помощи пальцев, либо путём перемещения телефона в пространстве (используется гироскопический датчик).
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Источник: https://nstarikov.ru/rospotrebnadzor-protiv-koronavirusa-chto-v-itoge-118457
Сейчас все государства(кроме пиндосии) с замиранием сердца смотрят на ВОЗ. Команды пока нет. Сегодня в России пневмония,ковида мало. Как только ВОЗ даст отмашку,все эти пневмонии у нас волшебным образом превратятся в ковид. А в этой ВОЗе рулят денежные мешки. Там кто платит,тот и заказывает музыку. Так что выводы делайте сами.