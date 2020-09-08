Главная » Мировоззрение, Политика

Навальный — не новичок или анализ крови ФБР на 400 страниц

09:09. 8 сентября 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Вокруг дела Навального выстраивается многоуровневая и многоходовая провокация. Понять конечную цель всей этой истории нам поможет… аналогия. Аналогия с другими «борцами за всё хорошее и против всего плохого». Одни из них является Владимир Кара-Мурза младший. Возможно, не все знают этого господина и его фамилию, но он уже десятилетиями борется «за нашу и вашу свободу», и даже по его мнению был 2 раза отравлен «кровавым режимом». История того, что реально произошло с Владимиром Кара-Мурзой мл., рассказанная им самим, даёт нам массу интересных фактов для анализа и логических построений. Подробнее – в новом видеоролике.

Скачать аудио

Запись передачи, о которой идёт речь:

View this post on Instagram

Вокруг дела Навального выстраивается многоуровневая и многоходовая провокация. Понять конечную цель всей этой истории нам поможет… аналогия. Аналогия с другими «борцами за всё хорошее и против всего плохого». Одни из них является Владимир Кара-Мурза младший. Возможно, не все знают этого господина и его фамилию, но он уже десятилетиями борется «за нашу и вашу свободу», и даже по его мнению был 2 раза отравлен «кровавым режимом». История того, что реально произошло с Владимиром Кара-Мурзой мл., рассказанная им самим, даёт нам массу интересных фактов для анализа и логических построений. «Оппозиционер» приводит в своем интервью много того, на что стоит обратить внимание. Во-первых, у него до сих пор нет никаких доказательств того, что он был реально отравлен. Есть только подозрения. Как всегда не было выявлено вещество, и совершенно непонятно где и как это произошло. Но ещё более интересным является факт того, кто спас Владимира Кара-Мурзу младшего. Послушайте его запись и обратите внимание на фамилию и имя этого врача. Уверен, что она покажется вам знакомым. Кто это, я не буду говорить, дабы не лишать вас удовольствия от расследования. Ну и наконец, совершенно феерически выглядит возможность сдать анализы ФБР США. Ещё более любпытным является факт засекречивания результатов анализов его крови. После чего Владимир Кара-Мурза подаёт в суд на ФБР США, которое любезно, совершенно бесплатно, что называется «по-дружбе» и в знак уважения, согласилось рассмотреть его просьбу и покопаться в его анализах. Суд принуждает ФБР США опубликовать итоги исследования крови российского «оппозиционера». И всё это происходит исключительно в момент странной ситуации вокург Навального и всей поднятой вокруг истерии, которая напоминает ситуацию со Скрипалями. Так что в ближайшем ролике на моём Ютуб-канале я проанализирую всё, что наговорил в этом эфире Владимир Кара-Мурза мл., а пока внимательно послушайте всё сказанное – «неопровержимые доказательства и факты». Предлагаю вашему вниманию интервью Владимиром Кара-Мурзой мл., которое он дал 7 сентября 2020 года в утреннем эфире на «Эхо Москвы». Источник: https://echo.msk.rФБР

A post shared by Николай Стариков (@nstarikovru) on

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-ne-novichok-ili-analiz-krovi-fbr-na-400-stranic-119027

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Трамп по Фрейду...
...Д. Коми (ФБР) — в ...Путина.   Навальный пообещал, в...или экологический ущерб или вред для человека, животных или растений. (f) ‘неместный вид " или... Опубликованы новые фото убитых... "малой кровью". Правительственные ...оспаривая сам анализ, которые ...
109068
... молчали, переваривая или отторгая новую информацию, потом ... методологией: криминалистическим анализом организации, функционирования ... эта грязь и кровь готова вот-вот ...Славянск, 19 агентов ФБР и ЦРУ были... приключениями г-на Навального не интересуется. Впрочем...
ПРОЦЕССЫ, которые нам нужно ЗНАТЬ
... молчали, переваривая или отторгая новую информацию, потом ... методологией: криминалистическим анализом организации, функционирования ... эта грязь и кровь готова вот-вот ...Славянск, 19 агентов ФБР и ЦРУ были... приключениями г-на Навального не интересуется. Впрочем...
Бэкграунд, выпуск-252 за 7 апреля 2012
... сексуальной ориентацией. Навальный ожидает большой наплыв... Управления прогнозирования, анализа, учёта и отчётности...новый военно-политический роман писателя Кристиана Негря «Кровь...образом, ЦРУ, ФБР АНБ и десятки ... у жены или подружки, или банк грабите. ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)