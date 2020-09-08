Вокруг дела Навального выстраивается многоуровневая и многоходовая провокация. Понять конечную цель всей этой истории нам поможет… аналогия. Аналогия с другими «борцами за всё хорошее и против всего плохого». Одни из них является Владимир Кара-Мурза младший. Возможно, не все знают этого господина и его фамилию, но он уже десятилетиями борется «за нашу и вашу свободу», и даже по его мнению был 2 раза отравлен «кровавым режимом». История того, что реально произошло с Владимиром Кара-Мурзой мл., рассказанная им самим, даёт нам массу интересных фактов для анализа и логических построений. Подробнее – в новом видеоролике.

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Запись передачи, о которой идёт речь:

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Источник: https://nstarikov.ru/navalnyj-ne-novichok-ili-analiz-krovi-fbr-na-400-stranic-119027