Вокруг дела Навального выстраивается многоуровневая и многоходовая провокация. Понять конечную цель всей этой истории нам поможет… аналогия. Аналогия с другими «борцами за всё хорошее и против всего плохого». Одни из них является Владимир Кара-Мурза младший. Возможно, не все знают этого господина и его фамилию, но он уже десятилетиями борется «за нашу и вашу свободу», и даже по его мнению был 2 раза отравлен «кровавым режимом». История того, что реально произошло с Владимиром Кара-Мурзой мл., рассказанная им самим, даёт нам массу интересных фактов для анализа и логических построений. «Оппозиционер» приводит в своем интервью много того, на что стоит обратить внимание. Во-первых, у него до сих пор нет никаких доказательств того, что он был реально отравлен. Есть только подозрения. Как всегда не было выявлено вещество, и совершенно непонятно где и как это произошло. Но ещё более интересным является факт того, кто спас Владимира Кара-Мурзу младшего. Послушайте его запись и обратите внимание на фамилию и имя этого врача. Уверен, что она покажется вам знакомым. Кто это, я не буду говорить, дабы не лишать вас удовольствия от расследования. Ну и наконец, совершенно феерически выглядит возможность сдать анализы ФБР США. Ещё более любпытным является факт засекречивания результатов анализов его крови. После чего Владимир Кара-Мурза подаёт в суд на ФБР США, которое любезно, совершенно бесплатно, что называется «по-дружбе» и в знак уважения, согласилось рассмотреть его просьбу и покопаться в его анализах. Суд принуждает ФБР США опубликовать итоги исследования крови российского «оппозиционера». И всё это происходит исключительно в момент странной ситуации вокург Навального и всей поднятой вокруг истерии, которая напоминает ситуацию со Скрипалями. Так что в ближайшем ролике на моём Ютуб-канале я проанализирую всё, что наговорил в этом эфире Владимир Кара-Мурза мл., а пока внимательно послушайте всё сказанное – «неопровержимые доказательства и факты». Предлагаю вашему вниманию интервью Владимиром Кара-Мурзой мл., которое он дал 7 сентября 2020 года в утреннем эфире на «Эхо Москвы». Источник: https://echo.msk.rФБР