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Трамп доминирует или невыученные уроки для Сербии

10:09. 10 сентября 2020 9 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В центре внимания нового выпуска видеоблога стали новости геополитики: Сербия и отделённое от неё Косово подписывают соглашение не в центре Европы, а в Вашингтоне. Вопреки дипломатическому этикету, где президенты двух и более стран должны подписывать международные соглашения на равных, служба протокола президента США усаживает президента Сербии Александра Вучича за приставной стол, тем самым давай понять, кто в доме хозяин.

Но и это ещё не всё. В прямом эфире, после подписания договора, президента США Дональд Трамп заявляет о том, что Сербия переносит посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Президент Сербии Вучич начинает перечитывать подписанный договор и не найдя в нём ничего о переносе посольства в Израиле, кидает взгляды в адрес сербской делегации. Не найдя понимая среди подчинённых, он в ужасе хватается за голову. Таким образом Трамп доминирует и зарабатывает очки к грядущим выборам президента США, принуждая Сербию принять навязанное извне решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Смотрите сами на видео:

https://www.instagram.com/p/CEzA0oUDy_i/

Мораль ситуации простая: садясь за стол переговоров с геополитическим гегемоном, никогда нельзя терять бдительность.

 

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Источник: https://nstarikov.ru/tramp-dominiruet-ili-nevyuchennye-uroki-dlja-serbii-119084

Метки: блог, Видео

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