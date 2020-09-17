Новичок для ОЗХО, Юлия Навальная 2024
Глядя на события, развивающиеся в Белоруссии, невольно приходит мысль, что в ближайшее «политическое время» роль прекрасного пола сильно возрастёт. Судите сами: Светлана Тихановская, которая начинала как домохозяйка, потом стала претендентом на пост президента только для того, чтобы провести выборы, а теперь из Литвы даёт «гарантии безопасности» Лукашенко и старается обозначить нелегитимными его переговоры с президентом России Путиным – вот какая эволюция, и всё это – за несколько недель. С другой стороны – скандал и общая ситуация вокруг здоровья Алексея Навального наводят на мысли, что перед нами две стороны одной и той же монеты. Но ведь Светлана Тихановская вошла в политику как супруга арестованного блогера Тихановского, о котором теперь практически никто уже не вспоминает. А его супруга не только затмила его самого, но и, ведома неведомыми политическими кукловодами, пытается стать самостоятельной политической фигурой.
Возможно, и в ситуации с Навальным развитие событий, которое мы увидим в ближайшие месяцы или годы, будет точно таким же.
С другой стороны, любой взрослый здравомыслящий человек должен понимать, что «отправление боевым химическим веществом» конкретного оппозиционера – это домыслы из разряда научной фантастики. Говорить такие вещи могут люди либо крайне ангажированные, либо крайне малоинформированные, либо сочетающие в себе оба свойства. Так почему же взрослые и, казалось бы, разумные лидеры Запада как мантру повторяют фразу «Навальный был отравлен химическим оружием». Почему они повторяли точно тоже самое в ситуации со Скрипалями?
Ответ на два вышеуказанных вопроса – в новом выпуске видеоблога.
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Источник: https://nstarikov.ru/novichok-dlja-ozho-julija-navalnaja-2024-119396