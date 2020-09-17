Главная » Мировоззрение, Политика

Новичок для ОЗХО, Юлия Навальная 2024

10:18. 17 сентября 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Глядя на события, развивающиеся в Белоруссии, невольно приходит мысль, что в ближайшее «политическое время» роль прекрасного пола сильно возрастёт. Судите сами: Светлана Тихановская, которая начинала как домохозяйка, потом стала претендентом на пост президента только для того, чтобы провести выборы, а теперь из Литвы даёт «гарантии безопасности» Лукашенко и старается обозначить нелегитимными его переговоры с президентом России Путиным – вот какая эволюция, и всё это – за несколько недель. С другой стороны – скандал и общая ситуация вокруг здоровья Алексея Навального наводят на мысли, что перед нами две стороны одной и той же монеты. Но ведь Светлана Тихановская вошла в политику как супруга арестованного блогера Тихановского, о котором теперь практически никто уже не вспоминает. А его супруга не только затмила его самого, но и, ведома неведомыми политическими кукловодами, пытается стать самостоятельной политической фигурой.

Возможно, и в ситуации с Навальным развитие событий, которое мы увидим в ближайшие месяцы или годы, будет точно таким же.

С другой стороны, любой взрослый здравомыслящий человек должен понимать, что «отправление боевым химическим веществом» конкретного оппозиционера – это домыслы из разряда научной фантастики. Говорить такие вещи могут люди либо крайне ангажированные, либо крайне малоинформированные, либо сочетающие в себе оба свойства. Так почему же взрослые и, казалось бы, разумные лидеры Запада как мантру повторяют фразу «Навальный был отравлен химическим оружием». Почему они повторяли точно тоже самое в ситуации со Скрипалями?

Ответ на два вышеуказанных вопроса – в новом выпуске видеоблога.

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/novichok-dlja-ozho-julija-navalnaja-2024-119396

Метки: блог, Видео

Оценка информации

Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Информационные консервы и старые песни о новом главном
... Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эта структура занимается обеспечением контроля... Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Далее посыпались подробности: не только... есть «старые песни о новом главном». Главное для Запада — поддерживать, без пауз...
Новейшая история отравлений
... России. Для Минобороны России на заводе собирают летающие «радары» нового поколения —...Юлию, а орудием преступления якобы стало химическое оружие из семейства веществ «Новичок... Организации по запрещению химоружия (ОЗХО). Выход из сложившейся ситуации ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
... кем он не является. Юлия Витязева: Провокации Запада преследуют одну...The Spectator поместил на обложку нового номера карикатуру, иллюстрирующую противостояние... химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования. ...
Ядовитый Солсбери
...консульском доступе к гражданке России Юлии Скрипаль, нарушает международное право....существовании газов типа «Новичок». Лондон отказывается предоставлять ОЗХО образец вещества, ... который разрабатывал специальное оружие для покушений на иностранных политиков,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 января 2016
...уверен, что технические характеристики нового российского бомбардировщика смогут заинтересовать ...такой потенциал. Ранее гендиректор ОЗХО заявил, что организация обнаружила... Источник: rusvesna.su Юлия Чичерина спела для российских военнослужащих в Сирии...
Дело Скрипаля: Альтернативный нарратив
... бутылки духов с "Новичком" - это отравленный подарок, предназначенный для Юлии Скрипаль. Почему она... образцы крови Скрипалей "Новичок" был добавлен. Возможно, ОЗХО так и сделала, ... друг другу или подозрения, которые ОЗХО озвучила перед этим. Поскольку они...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)