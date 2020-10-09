В новом выпуске видеоблога вновь пришлось вернуться к провокации с Навальным, в силу вновь открывшихся обстоятельств. Во-первых, Навальный дал интервью Дудю, в котором зрители нашли огромное количество нестыковок. Во-вторых, МВД опубликовало информацию, согласно которой Мария Певчих прошла контроль в аэропорту Новосибирска без «бутылочки с Новичком» в ручной клади или багаже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент приобретения Марией Певчих бутылки с водой уже после прохождения контроля в аэропорту. Таким образом, версия, которую выдумала Певчих (и которую за ней повторяли Албуров, Навальный и прочие) рушится как карточный домик. В Германию Певчих вывезла новую бутылку с водой, купленную в аэропорту. Что и было зафиксировано на рентгене аэропорта в Омске, откуда Певчих с женой Навального и им самим (в состоянии комы) отправились частным рейсом за €75.000 в Берлин. Куда же тогда делись бутылки из номера Навального? У заинтересованной публики появляется ещё больше вопросов к таинственной англичанке Певчих.

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Источник: https://nstarikov.ru/tainstvennaja-butylka-navalnogo-i-prosto-marija-pevchih-120151