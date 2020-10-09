Таинственная бутылка Навального и просто Мария (Певчих)
В новом выпуске видеоблога вновь пришлось вернуться к провокации с Навальным, в силу вновь открывшихся обстоятельств. Во-первых, Навальный дал интервью Дудю, в котором зрители нашли огромное количество нестыковок. Во-вторых, МВД опубликовало информацию, согласно которой Мария Певчих прошла контроль в аэропорту Новосибирска без «бутылочки с Новичком» в ручной клади или багаже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент приобретения Марией Певчих бутылки с водой уже после прохождения контроля в аэропорту. Таким образом, версия, которую выдумала Певчих (и которую за ней повторяли Албуров, Навальный и прочие) рушится как карточный домик. В Германию Певчих вывезла новую бутылку с водой, купленную в аэропорту. Что и было зафиксировано на рентгене аэропорта в Омске, откуда Певчих с женой Навального и им самим (в состоянии комы) отправились частным рейсом за €75.000 в Берлин. Куда же тогда делись бутылки из номера Навального? У заинтересованной публики появляется ещё больше вопросов к таинственной англичанке Певчих.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
- Как Германия забыла свою историю, Навальный и Рейхстаг
- 13 лет педофилу Дмитриеву, слабость Макрона, Меркель и Навальный
- Ребрендинг Сбера, экосистема и вопросы к Грефу
- Почему Тихановская говорит о нелегитимности Лукашенко
- Новичок для ОЗХО, Юлия Навальная 2024
- Трамп доминирует или невыученные уроки для Сербии
- Навальный — не новичок или анализ крови ФБР на 400 страниц
- Знакомьтесь: Саддам Хусейн – американский агент
- «Гость канцлера» Навальный в «Прекрасной России Будущего»
- Роспотребнадзор против коронавируса. Что в итоге