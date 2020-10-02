В новом выпуске видеоблога речь зашла про:

1️⃣ 13-летний тюремный срок пeдoфилу Юрию Дмитриеву (сотрудник иноагенту «Мемориал»), который не имея оконченного высшего образования занимался фальсификацией истории на западные гранты.

2️⃣ слабость французского президента Макрона, который не только слил свою версию переговоров с президентом России Владимиром Путиным в прессу, но также стал высказывать симпатии к «королевой-всея-Беларуси-в-изгании» Тихановской и якобы отравленному Навальному.

3️⃣ переговоры диспетчеров, которые вели самолёт с Навальным из Томска в Москву, которые были опубликованы и подтвердили версию о том, что все «отравление» Навального – это провокация.

4️⃣ информацию от ФБР, согласно которой Владимира Кара-Мурзу младшего никто не травил.

5️⃣ призывы к вступлению России в войну на стороне Армении или Азербайджана в вооруженном конфликте, который последние дни разворачивается вокруг Нагорного Карабаха.

Хронометраж:

00:00 — о судебном приговоре пeдoфилу Юрию Дмитриеву

04:07 — о слабости Макрона как политика

08:40 — о посещении Меркель Навального в клинике Шарите

11:29 — о новых обстоятельствах в деле Навального

14:06 — о деле Кара-Мурзы младшего, который отравлен не был (по версии ФБР)

20:31 — про призывы Платошкина и Шевченко о ввязывании России в войну за Нагорный Карабах

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/13-let-pedofilu-dmitrievu-slabost-makrona-merkel-i-navalnyj-119872