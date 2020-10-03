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Как Германия забыла свою историю, Навальный и Рейхстаг

15:37. 3 октября 2020 128 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В свете визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в палату к якобы «отравленному» блогеру Алексею Навальному (чей рейтинг, судя по последнему опросу либерального Левада-центра, составляет 2%), хочу снова вернуться к теме исторических параллелей. Что было первым – яйцо или курица? В исторической провокации с поджогом Рейхстага мы знаем, что было первым. Это – желание любой ценой добиться политических целей. Подчинить себе Германию, выдавив с политического поля немецких коммунистов. Но, чтобы это сделать нацисты организовали провокацию – подожгли Рейхстаг, после чего полиция задержала на месте того, кого сразу назвали поджигателем – члена компартии Бельгии Ван дер Люббе. Совершенно невменяемого – как будто накачанного чем-то.
Сейчас сомнения нет ни у кого – Рейхстаг подожгли гитлеровцы. А тогда доказательств было много: пойманный на месте коммунист и все… И много криков в прессе.
Тем не менее нацисты под предлогом «поджога и подготовки восстания» разгромили компартию. И все это случайно случилось ровно за неделю до выборов в тот самый рейхстаг, где КПГ была главной противницей НСДАП.

Ситуация до боли напоминает ситуацию «со здоровьем Навального». Есть множество вопросов, ответы на которые ни власти Германии, ни сам Навальный – не дают. Прошедшие региональные выборы показали, что т.н. «Умное голосование» команды Навального, практически никакой роли не сыграло. То есть версия «отравили» именно сейчас, потому что» с этой стороны абсолютно бессмысленна. Напротив, строительство геополитически важного для Европы и России газопровода «Северный поток – 2» подходит к концу, США обещали его всеми силами остановить. И вот – прекрасный повод, прямо подарок для американских ястребов.

Невооруженным глазом видно, как проблемы со здоровьем российского гражданина становятся прекрасным поводом для целого пакета санкций. Об этом и пошла речь в новом ролике.

Все прямо, как в 1933 году. Даже хуже…

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Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/kak-germanija-zabyla-svoju-istoriju-navalnyj-i-rejhstag-119919

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