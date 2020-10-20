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Что будет дальше с Навальным и «Северным Потоком – 2»

07:50. 20 октября 2020 130 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге обсудили бессмысленные и бестолковые санкции стран ЕС, которые, вопреки ожиданиям Навального и его западных кураторов, не коснулись строительства нового газопровода «Северный Поток – 2».

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Метки: блог, Видео

Источник: https://nstarikov.ru/chto-budet-dalshe-s-navalnym-i-severnym-potokom-2-120533

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