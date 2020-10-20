В новом видеоблоге обсудили бессмысленные и бестолковые санкции стран ЕС, которые, вопреки ожиданиям Навального и его западных кураторов, не коснулись строительства нового газопровода «Северный Поток – 2».

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