Что будет дальше с Навальным и «Северным Потоком – 2»
В новом видеоблоге обсудили бессмысленные и бестолковые санкции стран ЕС, которые, вопреки ожиданиям Навального и его западных кураторов, не коснулись строительства нового газопровода «Северный Поток – 2».
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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