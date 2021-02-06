

Что касается Трампа, то, будучи напыщенным нарциссом, он, возможно, даже подумывал о том, чтобы показать, «кто здесь главный», но это длилось всего месяц, пока номенклатура США не вынудила Трампа уволить Флинна (после этого наступило свободное падение…)

Как бы то ни было, но дело в том, что мы не должны ожидать огромных, радикальных изменений «ни от какой» администрации. Поскольку лучший предсказатель будущего поведения — это прошлое поведение, мы должны предположить, что в большинстве случаев мы получим «еще больше того же, что было, может быть, даже хуже». О чем я говорю? Вот (частичный) список этого «того же, что было»:

1. Дальнейшее поношение России, русских и всего русского всеми западными СМИ (что еще менее разнообразно и гораздо более единообразно, чем все, что могли когда-либо придумать Геббельс или Суслов!) Вы можете думать об этом как о «русофобии полного спектра».

2. Еще больше «санкций» против всех интересов России (экономических, политических и т. д.) по всему миру. США рассматривают это как чистую игру с нулевой суммой — любая потеря России, какой бы незначительной и ничтожной она ни была, является победой англо-сионистской империи.

3. Возвращение к военным мерам — ракетно-воздушным ударам в стиле эпохи Обамы. Вероятно, не по российским целям (да, за это выступала Хиллари , но сейчас это было бы намного опаснее, чем 5 лет назад), но, вполне вероятно, по российским союзникам — таким, как Сирия (включая нападения на иранские и венесуэльские суда в открытом море).

4. Возвращение к характерным для времен Обамы мелким преследованиям российских дипломатов и граждан. Цель здесь не в достижении чего-либо значимого, а в том, чтобы показать, что «Россия слаба и не может помешать нам обращаться с ней как с державой третьего сорта». США не могут сделать ничего, что могло бы действительно повредить России, поэтому дядя Шмуэль обратит свой гнев на тех немногих дипломатов и даже простых граждан, которых он может похитить, посадить в тюрьму, изгнать, подвергнуть санкциям, вымогательству, угрозам и т. д.

5. Еще больше бряцания оружием по российским границам. Я всерьез ожидаю, что войска США будут размещены в крошечных странах Прибалтики на постоянной (а не на ротационной) основе. Самолеты ВВС США и корабли ВМС США будут продолжать беспокоить оборону России под предлогом «мирного прохода», «свободы навигации» и тому подобного.

6. Поскольку администрация Байдена — это «who’s who» из еврейских и украинских экстремистов (вот так комбинация!), и поскольку Байден лично причастен к коррупции на Украине (вместе с Хантером), мы также можем ожидать быстрого ухудшения политической ситуации на Украине и провокаций даже более крупных, чем при Трампе. Как говорится, эти люди будут «воевать с Россией до последнего украинца».

Ничто из этого не окажет прямого влияния на Россию (подробнее см. здесь). Однако это не означает, что Россия должна продолжать делать вид, будто это «обычное дело», и сносить удар за ударом.



Почему? По ряду причин:

1. Существует множество свидетельств того, что россиянам надоело то, что они видят. Это довольно слабая — если не сказать «хромая» — позиция российских официальных лиц, особенно в том, что касается противостояния постоянному потоку мелких преследований, направленных против интересов России.



Людям на Западе об этом никогда не говорят (в конце концов, информирование — не является задачей корпоративных СМИ), но «патриотическая» оппозиция Кремлю является гораздо более опасной, чем безнадежно дискредитированная прозападная «либеральная» (подробнее об этом ниже). Призывы оказывать гораздо более энергичный «отпор» теперь звучат регулярно, в том числе от довольно известных политиков.

2. Существует также множество свидетельств того, что «банда Байдена» захочет не только полностью возобновить политику эпохи Обамы в отношении Украины (провоцировать более жестокие инциденты и силовую поддержку укронацистов), но и того, что эта политика теперь распространится на Беларусь.



Тот факт, что такая политика вряд ли увенчается успехом, не означает, что лучший ответ России на нее — это сохранять выжидательную позицию. Совершенно очевидно, что любая форма сдержанности со стороны России немедленно объясняется западной пропагандистской машиной как «слабость».



Любая подобная «сдержанность» только сделает ситуацию еще более опасной и сложной для России и лично для Путина. Другими словами, на данный момент «сдержанность» только поощряет на еще большую агрессию.

3. Кроме того, 2021 год является годом (парламентских) выборов в России. Теперь независимо от того, что делает Россия, независимо от того, насколько прозрачны или несфальсифицированы выборы в России, Запад воспользуется этой возможностью, чтобы попытаться устроить беспорядки на улицах России перед выборами.



А после выборов Запад объявит, что выборы в России были «недемократическими», и продолжит «поддержку справедливых демократических устремлений русского народа» (особенно, конечно, российских гомосексуалистов!) и тому подобное.

4. И наконец совершенно очевидно, что кабинет Байдена объединил «сливки» сионистских русофобов из «глубинного государства» США. Этих людей характеризуют следующие и очень опасные характеристики — нарциссическое и мессианское расистское самолюбие, расистская ненависть ко всему человечеству, «предопределенная Богом», личная/семейная история ненависти к России, глубокая вовлеченность во многие коррупционные схемы вместе с укронацистами, почти полное непонимание последствий и природы войны в сочетании с бредовой верой в (собственную — С. Д.) неуязвимость и безнаказанность (в то время как первое ложно, второе верно, по крайней мере, до сих пор) и т. д. Мягко говоря, это очень опасная комбинация!

Правдой является то, что псевдолибералы — одни из самых опасных существ на свете. Да, их нынешний «геополитический инструментарий» (США и англо-сионистская империя) слаб, но это не означает, что Россия (или остальной мир) может просто игнорировать этих опасных психопатов.

Хорошая (или даже отличная!) новость заключается в том, что Трамп дал России дополнительные четыре года на подготовку к тому, что будет дальше. К тому же тандем «Россия + Китай» сегодня находится в гораздо лучшей форме, чем 4 года назад. Ситуация с внутренней безопасностью в России сейчас отличная.



Об этом свидетельствует тот факт, что в российский федеральный список разыскиваемых лиц не включен ни один чеченец; самопровозглашенный «последний эмир Кавказа» Аслан Бютукаев был убит 20 января, что позволило Рамзану Кадырову «объявить о полной победе над терроризмом» в России.



Проще говоря, это означает, что каждый чеченец, когда-либо совершавший террористический акт в России, был идентифицирован и теперь либо мертв (большинство из них), либо заключен в тюрьму (только некоторые).



Несмотря на эти достижения, я не уверен в «полной победе над терроризмом», потому что в некоторых регионах России все еще существуют группы, исповедующие насилие.



А что если спецслужбы «Оси добра» (США/Израиль/Королевство Саудовская Аравия, к которым иногда присоединяется страна, которую многие россияне считают «маленькой Британией») решат вновь поджечь волнения в России? Им может сопутствовать какой-то успех, особенно попервоначалу. Так что ФСБ/ФСО лучше не снижать бдительность, особенно в Дагестане, на Дальнем Востоке, в Крыму и в Московской области!

С чисто военной точки зрения, Россия полностью «недосягаема» для вооруженных сил США, даже с учетом возможностей ЕС/НАТО. Я много писал об этом и не буду повторять здесь ничего из этого. Достаточно сказать, что российские вооруженные силы сейчас в лучшей форме за последние десятилетия.



Между тем, вооруженные силы США огромны, поистине гротескно раздуты. Но это не то, когда можно добиться чего-либо, кроме убийства (и при этом в основном мирных жителей). Даже если мы посмотрим только на ядерные стратегические силы России, то они — как минимум на десятилетие, если не больше — опережают западные. Впервые после Второй мировой войны Россия обладает такой мощью, и теперь она может воспользоваться многими преимуществами военной безопасности.

При всем этом лично я всегда защищал то, что я назвал «сдержанностью» Кремля по той простой причине, что когда я смотрю на совокупную мощь (не только военную!) России и англо-сионистской империи, я все еще считаю, что последняя намного сильнее.



Однако я должен признать, что тенденция этих отношений является положительной, то есть за последнее десятилетие — или около того — Россия стала намного-намного сильнее, в то время как США и Империя стали намного-намного слабее. При Байдене эта тенденция только усилится.

Сейчас пришло время России адаптировать свою политику к этой новой реальности.

И самое первое, что Кремль должен изменить, — это свой язык, свою риторику. Да, «сдержанность» — это хорошо, особенно когда перерастание в полномасштабную войну входит в число возможных результатов любого кризиса. Но «сдержанность» не может быть самоцелью.



Например, в то время как США+НАТО объективно представляют собой серьезную угрозу для России (хотя бы потому, что они слабы и могут рассчитывать только на свое ядерное оружие!), уродливый «Бандерастан», в который укронацисты превратили старую добрую Украину, для России никакой угрозы не представляет.



Так почему бы серьезно не отвернуть несколько экономических винтов, чтобы заставить укронацистов почувствовать, что их нескончаемый поток оскорблений и (пустых) угроз может иметь последствия?

Далее, Кремлю следует сочетать сильные слова с решительными действиями!

Как раз в это воскресенье, 24 января, посольство США в Москве участвовало в открытой координации (небольших, но насильственных и незаконных!) беспорядков в Москве — делая точно то же, что канал NEXTA Telegram делал в Беларуси. Так что же Кремль сделал в ответ? МИД России приказал американским дипломатам пройти в здание МИД и… передал им ноту решительного протеста.

И это все?!

Я не думаю, что кому-то в посольстве США в Москве есть хоть какое-то дело до российских протестов. Во всяком случае, американские «дипломаты», вероятно, посмеиваются каждый раз, когда получают такие протесты. И это знают все, в том числе и российские дипломаты. Так почему же они держатся за такую убогую «линию связи»?

ВМФ России недавно показал очень хороший пример того, как хорошее слово может иметь гораздо больший эффект, если подкреплено хорошими действиями.



Помните, как военно-морской корабль США (нашли же, как назвать!) «Джон МакКейн» недавно нарушил российскую морскую границу? Российский флот действительно приказал «МакКейну» отойти, но добавил, что российский большой противолодочный корабль («эсминец» в западной терминологии) «Адмирал Виноградов» «протаранит» «Маккейна», если его предупреждения не будут учтены.



Излишне говорить, что «Маккейн» ушел очень быстро (американские ВМС уже сталкивались с подобной ситуацией в прошлом, см. здесь). Проблема с тараном, по крайней мере, для американских ВМС, заключается в том, что вы вряд ли сможете ответить, открыв огонь из своих орудий. Это было бы поистине самоубийственным в российских водах и вблизи (хорошо укрепленной) береговой линии России.



Что касается русских, то они достаточно «безбашенные» для того, чтобы сделать это, пусть даже их корабль меньше (спросите любого из американских моряков, которые служили в подводных силах, они знают!).



Простая истина состоит в том, что российские моряки «не шутят» (защищают свою Родину), а американские моряки — ну как бы это сказать? Они очень хотят «продемонстрировать флаг» и «отстоять принципы» — но не в том случае, если они при этом могут серьезно пострадать. Это просто факт.



С точки зрения России, вступление в Вооруженные силы означает признание того, что боль и смерть являются издержками профессии. Тысячелетие боевых действий реально оставило такой отпечаток в коллективной душе России.

[Пометки на полях. Кстати, многие американцы любят повторять вот эти знаменитые слова генерала Паттона: «Ни один ублюдок никогда не выигрывал войну, умирая за свою страну. Он побеждал, заставляя другого бедного тупого ублюдка умереть за свою страну». Это изящный афоризм, который в значительной степени соответствует типично американскому взгляду на войну.



Это — также — почти совершенно неверно, что мог бы сказать вам любой российский, иранский боец или боец «Хезболлы»: это «не» способ выигрывать войны. Фактически именно так вы их проигрываете. И именно поэтому предполагаемые «тупые ублюдки» снова и снова выбивают дерьмо из американских войск …]

И как минимум пора сократить количество официальных лиц США в России. Я, конечно, говорю о дипломатах. Но также и обо всем зверинце «волонтеров», «НПО» и, безусловно, об американских «журналистах», аккредитованных в России. Сокращение их числа также упростит для ФСБ/ФСО наблюдение за остальными.

Затем я бы также проводил к двери большое количество «гостей» из ЕС. В конце концов, зачем держать их в этом кошмарном путинском Мордоре? Давайте отправим их обратно к той «свободе», о которой они, видимо, так заботятся — по крайней мере в России. Когда речь заходит о «свободе» в Париже, Берлине или Роттердаме — заботятся не очень.

[Пометки на полях. Откровенно говоря, эти правители ЕС сошли с ума. Сейчас ЕС серьезно подумывает об отказе от почти завершенного «Северного потока — 2» из-за чепухи с Навальным!



Принести в жертву многомиллиардный проект, имеющий решающее значение для экономики ЕС, ради судьбы одного откровенно занудного и фальшивого псевдодиссидента, поддержка которого в России составляет менее одного процента (как показали крошечные толпы, которые яростно бунтовали от его имени).



Чего лидеры ЕС не понимают, так это того, что «Северный поток — 2» нужен России гораздо меньше, чем ЕС, поскольку основные газовые планы России полностью сосредоточены на Китае. О том, какие угрозы исходят от ЕС, есть хорошее русское выражение: «напугал ежа голым задом!». ЕС действительно нужно поместить под стражу, чтобы не допустить его же самоубийства, ИМХО.]

Откровенно говоря, вся эта западная «фауна» привыкла жить в России, зарабатывая себе на жизнь ненавистью к России. Им это практически сходило с рук в 80-х, им это полностью сошло с рук в 90-х, и за последние двадцать лет Кремль сделал очень мало, чтобы изменить это.



Я думаю, что «послание» (западные люди любят «послания») от Кремля должно быть простым: жить и работать в России — это не право; это привилегия. Если вы не умеете себя вести, значит вы злоупотребили гостеприимством и время вашего пребывания истекло.



В нынешних условиях Запад может потерять гораздо больше от такой политики, чем Россия (тем более, что многих российских дипломатов уже выслали, а здания российских консульств незаконно закрыты).

Затем России необходимо ответить на американскую игру с нулевой суммой, но не так, чтобы распространить эту логику на себя. Основная проблема с мышлением в стиле «игра с нулевой суммой» заключается в том, что она чрезвычайно расточительна — сторона, участвующая в ней, должна тратить много времени и усилий, пытаясь не дать другой стороне «никакой» победы или даже умеренно положительного развития.



Вместо этого России следует определить список уязвимых и важных целей/задач Империи, а затем сосредоточить свои ресурсы и энергию, отказывая Штатам в их достижении.



Такие полностью сфокусированные усилия намного более эффективны, чем тип «приставания по всему спектру», которым обычно занимаются США. Хорошая новость — по крайней мере для России — заключается в том, что США одновременно уязвимы и слабы в экономическом, военном, культурном и социальном отношении. Что касается Империи, то она уже давно умерла — некоторое время назад она просто перестала действовать как империя.

[Пометки на полях. Идеальным местом для России, чтобы действительно изменить ситуацию, был бы Иран. Хотя иранцы являются чрезвычайно опытными игроками — как дипломаты, так и военные, — они остро нуждаются в помощи России, особенно в таких сферах, как системы раннего предупреждения, целеуказания, загоризонтные радары, средства противовоздушной обороны (наземная и воздушная) и противолодочной борьбы, защиты прибрежных районов и т. д. — всего что угодно!



Иран, безусловно, является самой важной страной на Ближнем Востоке, и поэтому Иран постоянно находится под угрозой со стороны «оси добра». Россия до сих пор не приняла стратегического решения предоставить Ирану средства для обеспечения его безопасности, хотя бы частично — чтобы иметь возможность оказывать давление на Тегеран, когда это необходимо (цели России и Ирана в Сирии в некоторых смыслах схожи, но в других отличаются).

Наконец, Кремлю следует более внимательно относиться к аргументам «патриотической оппозиции». Во-первых, многие аргументы этой патриотической оппозиции верны, поэтому прислушиваться к ним — значит просто проявлять здравый смысл. Во-вторых, некоторые из аргументов этой оппозиции ошибочны, но их нельзя игнорировать — этим аргументам требуются контраргументы. Просто предположить, что российский народ всегда и во что бы то ни стало будет поддерживать Кремль — бред, и бред опасный. Наконец,

некоторые из этих аргументов основаны на заблуждениях и служат только интересам блока США/ЕС/НАТО. Тот факт, что некоторые россияне искренне повторяют их, является опасным признаком того, насколько уязвимы некоторые слои российского общества для американских психоаналитиков. По всем этим причинам Кремль должен изменить свою PR-политику, которая, откровенно говоря, устарела, а иногда даже и токсична.

[Пометки на полях. Прямо сейчас в России существует три основных типа оппозиции: фальшивая оппозиция в Думе, которая много говорит, но в основном поддерживает Кремль, несистемная проамериканская/проевропейская оппозиция, которая, вероятно, говорит от имени одного процента россиян, и несистемная «патриотическая» оппозиция, которая довольно немногочисленна, но которая действительно должна иметь представительство в Думе и стать «частью системы институтов» (в отличие от нынешнего «шоу одного человека») России.]

Я никоим образом не предлагаю России вести себя конфронтационно или провокационно. Все, что нужно, — это чтобы Россия стала менее «дипломатичной» и гораздо более решительной в защите своих интересов. Это, в свою очередь, означает две вещи — российские официальные лица должны изменить свой довольно застенчивый тон в общении с западными империалистами и, во-вторых, российские официальные лица должны подкреплять свои слова реальными, измеримыми действиями.

Вывод: учитесь на своих ошибках

Российская история полна случаев, когда дипломаты попросту растрачивали усилия и успехи, достигнутые российскими военными. Вот почему у российских военных есть поговорка: «Героизм одних — это цена за трусость других». Наконец, если и есть что-то, что российская история, без всякого сомнения, показала, так это то, что внутренний враг намного, намного опаснее врага внешнего.

Я всегда утверждал, что Империя и Россия находятся в состоянии войны — по крайней мере с 2014 года. Это, конечно, не чисто военная Третья мировая война, а война, которая на 80% является экономической, на 15% информационной и только на 5% кинетической.



Тем не менее, это — тотальная война на уничтожение, которая закончится тем, что останется только одна сторона, а другая — исчезнет.



Для России это война за выживание русского цивилизационного пространства, что вряд ли является делом второстепенным. Кроме того, эта война в 80/15/5 процентов может быстро превратиться в кинетическую войну 0/0/100.



Таким образом, России действительно нужно вести себя очень осторожно. Сейчас, примерно семь или восемь лет спустя после начала войны, мы видим, что Россия выигрывает, и это очень хорошо. Но эта война еще далека от завершения, такие процессы идут очень медленно, и Россия просто не может рассчитывать на то, что если «делать то же, что и прежде», то этого будет достаточно для победы.



В целом российская политика в отношении коллективного Запада была одновременно разумной и очень эффективной, но теперь пришло время для значимых изменений. Если Кремль проигнорирует эти меняющиеся обстоятельства, то Россия снова может быть вынуждена решать с помощью своих военных то, что дипломаты не смогли защитить и сохранить.

Даст Бог, Путин прислушается к урокам истории России.

Автор: Андрей Раевский — публикуется под псевдонимом The Saker — широко известный на Западе блогер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении постсоветских государств. Проживает во Флориде (США). Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.

https://svpressa.ru/politic/article/288748/