Новости Украины и Новороссии 16 апреля 2018

«Я был уверен, что меня освободят»: суд Греции приговорил украинца к 70 годам тюрьмы

Греческий суд приговорил украинского моряка Анатолия Черкасского к 70 годам тюремного заключения. В 2015 году он получил срок в 204 года за причастность к транспортировке нелегальных беженцев из Сирии на греческом судне, где он был помощником капитана. «Я был уверен, что меня освободят. Апелляционный суд мне дал семь лет, что по греческой системе перерасчета означает 32 месяца. Это именно тот срок, который я уже отбыл в тюрьме. Так мне в зале суда сказала переводчик, после чего вместе с адвокатом она меня поздравила. В афинскую тюрьму (сам суд был на острове Родос) приходил украинский консул с поздравлением, акцентировал на том, что это — его заслуга», — рассказал Черкасский. Читайте также: Украинского музыканта арестовали в Греции за перевозку нелегальных мигрантов (+ФОТО) По его словам, узнав о 70-летнем сроке, его переводчик и адвокат оказались «в полном недоумении». «Они уверены, что слышали совсем другое. Получается, что греческие судьи говорят одно, а пишут совсем другое», — заявил украинец. В марте 2018 года к 180 годам заключения за организацию перевозки сирийских беженцев греческий суд приговорил украинского моряка Дениса Бровченко. По данным Министерства иностранных дел Украины, 214 украинских моряков находятся в иностранных тюрьмах Греции, Индии, Испании, Италии, Ливии, Омана, Франции и Шри-Ланки. Читайте также: Клоун из «АТО» хвастается взятым в плен «сепаратистом» (ФОТО)

Итоги недели. Одни «перемоги»

Неделя ознаменовалась целой серией дипломатических перемог Порошенко – от телефонного разговора с президентом Египта аль-Сиси до письма Генсеку ООН Гуттиеришу с просьбой направить в Донбасс «оценщиков» для ввода миротворцев, о которых Порошенко тоже якобы «со всеми договорился». Гарант опять назвал Украину ведущим игроком, правда, что это за игра такая никого не уведомил.

Самой большой перемогой, разумеется, стала поддержка Киевом удара США и Британии по Сирии, который Порошенко назвал «справедливым ответом на факт совершения жестокого преступления против человечности». А МИД Украины добавил: «Украина подтверждает свою твердую позицию: применение химического оружия кем угодно, где угодно и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права, а лица, ответственные за такие действия, должны быть привлечены к ответственности».

Это заявление Климкина добавляет оснований для осуждения и наказания режима, армия которого систематически обстреливала Донбасс фосфорными снарядами.

Эмоции Киева понятны – замминистра обороны США Роберт Карем пообещал Киеву 200 млн. долларов на укрепление обороны. Порошенко собирался было пообещать поддержку средиземноморской группировки США, но штаб флота доложил, что соляры хватит только до Стамбула. Операцию пришлось отложить, ограничившись письменной поддержкой.

«Переможним» называли и визит Петра Алексеевича в Берлин, хотя он был омрачен предварительными договоренностями Меркель с Путиным. Но, невзирая на эту вторичность, Киев доложил, что Порошенко поставил крест на «Северном потоке-2», заставил Путина «транзитировать» газ по украинской трубе, а самого российского президента «кинул» с участием на встрече в Аахене. С учетом того, что вопрос Донбасса не Киеву решать, поскольку он этого делать не собирается, а строительство «Нордстрима» продолжается, теперь уже и при поддержке Финляндии, налогоплательщик может открыто спросить у Порошенко: «А на хрена ты туда летал?»

Между тем в Киев на форум региональной безопасности прибыли премьеры Молдавии и Литвы, что тоже, как посчитали в Киеве, отразилось на укреплении международного статуса Украины. Молдавия уже обещает «выгнать русских» из Приднестровья, сложно переоценить и стратегическую помощь Литвы, чьи славные военные спецы обучают правилам войны неспособных, по их мнению, укровояк. Литовского премьера Сквернялиса даже в АТО свозили на экскурсию. Причем в Авдеевке к литовцам, замотавшимся в бронежилеты, вывели на полагающееся селфи местных детишек… в футболках.

Господ быстро сфотографировали и увезли подальше в тыл, ибо, по сообщениям замглавы СБУ Кононенко, Россия опять создает предпосылки для полномасштабного вторжения. Сквернялиса срочно эвакуировали. Предпосылкой полномасштабного вторжения было объявлено неудавшееся покушение ГРУ на тело нардепа Мосийчука.

В ответ на коварные планы Кремля Порошенко очередной раз инициировал окончательный, но избирательный разрыв Большого договора с Россией, анонсировал выход из СНГ и пообещал введение Киевом санкций против РФ. Сам Порошенко уже отказался пить русскую водку и закусывать ее «ротфронтовской» шоколадкой – только вискарь и только «Сникерс»!

Это должно затмить информацию «Госвнешинформа» о том, что в 2017 году почти 80% угля-антрацита Украина закупила у страны, с которой вскоре разорвут некие статьи договора. Кстати, в эту же страну, видимо, в преддверии киевских санкций, значительно увеличился поток гастарбайтеров со всех областей Украины. Наказание должно стать кошмаром для российской экономики!

Что касается «отречения» Киева от некоторых статей договора, то с точки зрения международного права это нонсенс, ибо нельзя купить шаровары, оставить себе лишь одну штанину, а вторую отдать за ненадобностью. Выход из СНГ повлечет за собой необходимость подписания ряда новых договоров с его участниками. Уже на двухстороннем уровне, а это может вызвать ряд серьезных неудобств. О том, какие последствия особенно для экспорта и импорта будут иметь эти шаги, эксперты уже высказались.

Очевидно, что внешнеполитический радикализм Порошенко попахивает имитацией, что крайне необходимо в борьбе за второй срок. С другой стороны, Киев, возможно, пытается таким образом привлечь внимание Кремля, мол, мы существуем, давайте о чем-нибудь договариваться или хотя бы консультироваться.

Не исключено, что к этому его подталкивает Запад. Ведь даже НАТО, куда на неделе опять назойливо просился Порошенко, с большим вниманием относятся к диалогу с Россией. Вон скоро замгенсека альянса Роуз Гетемюллер встретится с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, что очень волнует Киев и лично Муженко.

Неделя запомнилась не только внешнеполитическими перемогами. Так, на фронте медицинской реформации Украины Ульяна Супрун блеснула новым новаторством в деле подготовки медперсонала. В качестве повышения профессиональной квалификации врачам рекомендовали смотреть американские сериалы о медиках вроде «Доктора Хауса» и «Медсестра Джек».

В это же время «генплокулол» Луценко, не скрывающий премьерских амбиций, получил разрешение на проверку подлинности диплома бывшего директора винницкого рынка, а ныне премьер-министра Украины Владимира Борисовича Гройсмана. В соцсетях пишут, что Петя позволил Юре отшлепать Вову, который стал слишком открыто заигрывать со своим предшественником Сеней. Как к этому отнесутся в Израиле, где благословили Гройсмана на первое открытое еврейское премьерство на Украине, пока неизвестно.

В свою очередь, «Народный фронт» в лице заслуженного и перманентного испытателя «лучших» ракет по прозвищу Кровавый Пастор ответил Порошенко принятием в первом чтении закона о национальной безопасности.

По законопроекту, Национальная гвардия остается в подчинении Авакова, что создаст паритет сил с порошенковскими ВСУ и СБУ, даже если гражданским министром обороны станет «человек Петра». Если к Нацгвардии, в составе которой находится наци-полки «Азов», «Днепр-1», наци-батальоны «Донбасс», «Киев», «Шахтерск», добавить структуры «Нацкорпуса» и «Нацдружин», это будет весьма внушительная сила. А вернувшийся из США после учебы «на президента» вокалист «Океана Эльзы» может и не успеет ничего спеть.

В «недекоммунизированный» на Украине День космонавтики все тот же Турчинов напомнил, что «Украина сохранила свое место в клубе космических держав мира, которых не более десяти, наряду с США, странами ЕС, Индией и Китаем, и шаг за шагом возвращает себе позиции современного ракетного государства». Понятно, что устремившийся в космос Пастор не назвал России, но своим заявлением вызвал волну насмешек об «аграрно-космической державе».

Пока Турчинов запускает под Одессой свои ракеты, в столице неизвестные запускают по «Киевгорстрою» гранаты, подрывают офис «Киевэнерго», что квалифицируется лишь как хулиганство. Хотя в Лукьяновском СИЗО сидят за решеткой голодающая Надя Савченко и полковник Рубан, так ничего и никого не взорвавшие, но объявленные «бен-Ладенами нашего времени».

А в Женеве тем временем встретились Коломойский, Боголюбов и Ложкин. Мало ли о чём они судачили, заметили в Киеве…

Федор Петренко

Добровольцы Донбасса доставили в Сербию особо почитаемую икону: «Россия — и ваша Родина тоже» (ФОТО, ВИДЕО)

Союз добровольцев Донбасса вместе с дружественными сербскими патриотическими парамилитарными организациями продолжает проводить акции памяти в честь русских добровольцев, которые отдали свои жизни за свободу и независимость Сербии в 1876–1877 годах. 13 апреля 2018 года делегация СДД во главе с ее руководителем Александром Бородаем, экс-премьер-министром ДНР, и Виктором Заплатиным, казачьим атаманом, представителем СДД на Балканах, передала церкви святого Нестора, расположенной рядом с южносербским городком Витковац, хабаровский список иконы Албазинской Божьей Матери, особенно чтимой среди сибирских казаков. Как рассказал «ПолитНавигатору» Виктор Запалатин, еще в прошлом году с просьбой об этом к нему обратился отец Милан Ристич, настоятель храма св. Нестора. Акт дарения иконы, по замыслу священника, стал бы еще одной вехой в продолжении программы увековечивания памяти русского добровольчества на сербской земле. Дело в том, что рядом с этой церковью находятся братские могилы русских воинов, значительная часть которых были казаками. Напомним, что «ПолитНавигатор» рассказывал, как в прошлом году Союз добровольцев Донбасса установил в этом месте большой поклонный крест в память русского воинства. Его освятил местный епископ. Также СДД в той же местности был установлен большой Георгиевский крест рядом с «русской церковью» святой Троицы. На этом месте погиб полковник Раевский, внук того самого генерала Раевского, прославившегося на Бородино. Он был одним из командиров русских добровольцев на сербской земле. Третий памятник в виде книги был установлен рядом с южносербским городком Шуматовцы на братской могиле, где покоятся примерно 400 русских казаков. Вся эта работа была проделана стараниями Виктора Заплатина, который и сам был одним из командиров русских добровольцев в Боснии в 90-х, под чьим руководством, кстати, воевал простым минометчиком Игорь Гиркин. Заплатин является представителем СДД на Балканах и одним из отцов-основателей Балканского казачьего войска — добровольческой парамилитарной организации, в состав которой входят казаки Сербии, Черногории, Боснии и других балканских стран. О том, как возникла идея передачи церкви святого Нестора иконы Албазинской Божьей Матери, которую целый месяц писали в Ярославле, рассказал «ПолитНавигатору» сам Заплатин. «В прошлом году мы всеми нашими добровольцами, которые находятся на боевых позициях (мы несём до сих пор потери ранеными и убитыми), и в этой тяжёлой обстановке мы посчитали нужным принять решение об увековечивании памяти и имени сербских и русских добровольцев. В 1876 году пять тысяч русских добровольцев, четыреста человек медицинского персонала во главе с генералом Черняевым и сербскими добровольцами, и войском сербским на этой земле вели бои и несли потери. И в память о наших воинах — русских и сербских, мы, современные добровольцы, будем „верны и едины”. И в пасхальную неделю Албазинская икона Божией Матери достигла этого места, чтоб ещё раз напомнить сербскому и русскому народу, и всем добровольцам, что наше братство нерушимо», — сказал атаман. Утром, 13 апреля, икона была доставлена самолетом из Москвы в Белград, затем, проделав 200 км на юг Сербии, была привезена на микроавтобусе в храм св. Нестора. В мероприятии кроме делегации СДД, в которую помимо Бородая и Заплатина входили еще Олег Мамиев (позывной — Мамай), командир батальона «Пятнашка», легендарного боевого подразделения ДНР, которое сейчас стоит на самых опасных участках фронта, и Дмитрий Хавченко (Морячок), руководитель крымского отделения СДД и сам бывших русский доброволец, воевавший в Боснии в 90-х, также участвовали балканские казаки и байкеры из сербского отделения российских «Ночных волков» Хирурга (глава — Саша Савич). Казаков возглавляли полковник Воислав Видакович, главный атаман Сербии, и полковник Слободан Пейович, главный атаман Черногории. Днем гостей из Москвы встретили прихожане храма св. Нестора во главе с отцом Миланом, после чего начался крестный ход с церковными песнопениями. Первыми шли священники. Достаточно большую и тяжелую икону Албазинской Божьей Матери к храму несли Виктор Заплатин и Воислав Видакович. За ними проследовали балканские казаки с крестами и флагами Сербии и России, и два подростка, переодетых средневековыми рыцарями. Внутри церкви икона, которую освятили на этой неделе в Москве, была поставлена около алтаря. Отец Милан провел службу. После нее обратился с приветственным словом к российским гостям и прихожанам. Затем ответное слово взяли Бородай, Мамиев, Хавченко и Заплатин. «Во время сербской войны, в 90-х тогда Российское государство тоже что-то делало и как-то помогало. Больше всего помогали обычные русские люди, русские добровольцы. И в нашей делегации сейчас есть два человека, которые с оружием в руках стояли за свободу и за интересы сербского народа. Мы просим у вас прощения за то, что помогли тогда, наверное, недостаточно, но тогда и наше государство находилось в состоянии внутренней смуты. Слава Богу, эти времена закончились, и Россия сейчас обязательно займёт то место, которое должна занимать в мире — место Великой державы, Великой славянской державы. И вы должны знать, что эта держава принадлежит не только тем, кто родился в Москве и Владивостоке, но и тем, кто родился в любом сербском селе или городе. Россия — и ваша Родина тоже», — сказал Александр Бородай. Олег Мамиев (позывной Мамай), командир батальона «Пятнашка» (ДНР) также выступил с речью. «Я вас всех поздравляю и горжусь, что нахожусь рядом с вами на земле сербской. Среди нас в Донбассе есть и сербские добровольцы, которые стоят в данный момент на передовой на самых тяжёлых позициях, и я вам могу сказать, что можете гордиться своими сыновьями, и будьте уверены, что если вдруг так же придёт на землю сербскую беда, мы встанем рядом с вами. Я считаю русский и сербский народы одним единым целым. Спасибо вам большое за воспитание таких сыновей, их не один и не десять, их очень много. Не каждый сейчас хочет показывать себя, но, будьте уверены, когда понадобится, они станут рядом со своими братьями». Дмитрий Хавченко (позывной Морячок), руководитель Крымского отделения Союза добровольцев Донбасса подчеркнул важность добровольческого движения в целом. «Нам, русским добровольцам, очень радостно видеть, что, несмотря на тяжёлые годы давления и невзгод, которые испытал сербский народ, мы сегодня видим, что сохранился дух Православия, дух славянства и воинский дух — значит, не всё потеряно. У нас есть ещё надежда, она очень велика. И, если в 90-х годах российских добровольцев было сотни, то, если снова случится беда, таких добровольцев будут тысячи», — сказал Хавченко. После службы отец Милан пригласил гостей на скромный дружеский обед, где московским гостям были вручены благодарственные грамоты и настенные часы с символикой Балканского казачьего войска. Читайте также: 3 дня полз и умер: диверсанты ВСУ бросили раненого командира, украв у него автомат (ФОТО 18+) «ПолитНавигатор»

Укpaине и Сиpии надо выступить против Пyтина

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