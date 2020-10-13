«Северный поток-2» будет достроен и запущен. В первую очередь потому, что он жизненно необходим Германии. Несмотря на все вопли некоторых немецких политиков, которые представляют явно проамериканские силы

Относительно же здравая часть германского политикума и уж тем более немецкий бизнес прекрасно понимают, что этот газопровод – одно из главных условий того, чтобы германская промышленность оставалась конкурентоспособной.

Немцы, несмотря на то, что их извечный прагматизм в последнее время чуток подпорчен политиканством, считать до сих пор не разучились и прекрасно понимают, что сжиженный газ из США, который, кстати, может оказаться перекупленным российским СПГ, или же пресловутая «зелёная энергетика», не оставят германской промышленности ни единого шанса. На защиту «Северного потока-2» поставили даже экологию. Из Министерства охраны окружающей среды ФРГ прозвучало заявление, что использование сланцевого газа, поставляемого в сжиженном виде, наносит гораздо больший вред климату, чем поставки обычного газа по трубопроводам.

Ради достройки «Северногопотока-2» Германия готова пойти на многое. В том числе и на буквальную плату дани американцам в виде постройки двух терминалов для приёма сжиженного газа.

Во-первых, Германия собирается полностью оплатить постройку этих двух терминалов, а во-вторых – она готова пообещать американцам регулярные закупки их СПГ, которые, впрочем, в общем объёме немецкого газового рынка будут выглядеть чисто символическими. Даже при таких издержках, российский трубопроводный газ останется для Германии однозначно выгодным.

Против «Северного потока-2» не срабатывает ничего. Ни давление США, ни подхрюкивание восточноевропейских сателлитов, ни жалобные стоны из Украины. Пресловутое «отравление» Навального — грамотная и продуманная провокация, которая наверняка подразумевала в итоге какие-то жёсткие антироссийские меры, в первую очередь против «Северного потока-2», тоже не дала результатов. Если сначала о возможности остановки проекта говорили даже в Германии, то это, скорее всего, было лишь для приличия. Да и сама история с «отравлением» стала со временем более чем просто мутной и в общем-то непонятно, что с ней делать дальше. Даже санкции, которые Евросоюз собирается ввести против России, будут персональными и до сих пор не ясно, против кого именно их вводить. Ведь введение таких санкций равносильно обвинению в преступлении, а для этого необходимо предъявить хоть что-то конкретное. А конкретного – ничего нет. Для того, чтобы остановить «Северный поток-2» нужна, наверное, воистину грандиозная провокация, но вряд ли на такое сейчас кто-то может решиться, потому что последствия этой провокации могут быть самыми серьёзными не только для России, но и для тех, кто её задумает и осуществит.

В достройке и запуске «Северного потока-2» заинтересована не только Германия.

В Нидерландах вскоре не останется своей газодобычи и её необходимо чем-то заменить. Австрия так же сильно нуждается в российском трубопроводном газе. Похоже, что Австрия одна из тех стран, в которой прекрасно понимают последствия сохранения транзита через территорию Украины. США и другие «союзники» Украины так сильно радеют за сохранение поставок газа в Европу по украинской трубе лишь по одной простой причине – в нужный момент эту трубу, которая будет полностью подконтрольна, можно будет перекрыть и поставить Европу перед необходимостью закупок американского сжиженного газа. Ни для чего другого эта труба, которая к тому же находится в крайне изношенном состоянии, не нужна.

К достройке «Северного потока-2» уже всё готово, собрана целая флотилия из двух трубоукладчиков, один из которых, баржа «Фортуна», будет задействован на мелководье. Кроме того, в районе порта Мукран — логистического центра проекта, находятся три российских судна снабжения, а в самой гавани находится достаточный для завершения строительства запас труб. Главный трубоукладчик «Академик Черский» должен лишь провести тренировку по укладке труб в российских территориальных водах неподалёку от Калининграда. Сразу после этого начнутся работы по достройке оставшегося участка газопровода. Достроить осталось совсем немного, тем более, что вся наземная часть газопровода и сопутствующая инфраструктура уже готовы, как с российской, так и с германской стороны. Ещё некоторое время займут пусконаладочные работы и газ пойдёт в Германию. И вот тогда все попытки заставить её отказаться от использование нового трубопровода станут бессмысленными и пустыми.

Источник: https://nstarikov.ru/severnyj-potok-2-objazatelno-budet-zapushhen-120281