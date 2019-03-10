ГЛУБИННЫЙ НАРОД НЫТИКОВ — CАМОЕ СТРАШНОЕ, ЧТО ПРОИЗОШЛО С НАШЕЙ СТРАНОЙ!

Самое страшное, что произошло с нашей страной, с нашим народом, и что вероятно очень сильно упустила власть, это то, что образовался «глубинный народ нытиков».

Не знаю, сколько их, надеюсь не критически много. Потому что если их будет много, то: «Хьюстон! У нас проблемы!»

Взрослые, половозрелые, с руками и ногами мужики и не менее половозрелые курицы.

Днями напролет скулят о том, что им не дали того, или им не сделали это…

Путин не сделал им хорошо, да, и вообще власть — г….!

Предположим, все это правда! Что же делать дальше? Должен же быть следующий шаг?

Ну, там партию создавать или партизанский отряд, но нет! Хрен!

Мы, как кусок гранита, будем лежать и сыпать проклятиями в адрес власти, ожидая, что видно она нас услышит и прилетит волшебник на голубом вертолете, который сделает нам хорошо.

Просто удивительно, как с таким подходом, все эти «ждущие», «спящие» смогли лишиться в свое время девственности, так как по их логике, похоже девчата сами должны были прийти к ним домой, раздеться и отдаться всем своим телом, только потому, что они такие офигенные.

Откуда у нас взялось столько имбецилов, которые ждут, что счастливыми и богатыми их сделает государство? Особенно странно, что это часто те же люди, которые прошли 90-е, когда от государства можно было получить только в морду.

Простите, но, по-моему, Владимир Владимирович вас расслабил.

Я полностью уверен, что сейчас Россия — это страна возможностей, хотя у нее появилась и другая, не очень хорошая черта, «заставлять» вас использовать имеющиеся возможности она перестала. О возможностях надо узнавать самим, и самим их использовать.

Да, в обществе появилось ощущение «застоя», и оно связано и с политикой власти, и с внутренней энергетикой людей. Власть выбрала вектор на постепенное, медленное, развитие общества, без потрясений и эмоциональных шоков, а народ к этому оказался банально не готов.

Народ привык к экшену, хардкору и трешу, чтобы был какой-то агрессивный движняк. Наш народ — это скорее армия, а как известно, армия, которая не воюет — разлагается.

Римский принцип звучит «хлеба и зрелищ», и если с хлебом у нас ситуация в общем и целом наладилась, то вот со зрелищами у нас и правда большие проблемы.

Мы не видим — свершений, хотя они есть.

В стране реализуются проекты, масштаба которых не знал даже СССР, но они проходят в тени ток-шоу, с совершенно бредовым контентом:

Строительство «Ямал СПГ» — грандиозная стройка, которую невозможно сравнить вероятно ни с чем, что строилось в постсталинский период, прошла практически незамеченной.

Строительству единовременно трех крупнейших газопроводов: «Северный поток — 2», «Южный поток», «Сила Сибири» совокупным объемов 120 млн. кубометров в год уделяется меньше внимания, чем долбанутому «Дому-2».

Выход России на новый технологический уровень в части вооружений, где мы всей страной стоим и будем стоять лет 10 в гордом одиночестве, сведено к скромной новостной ленте, совершенно не соответствующей масштабу события.

Абсолютное и совершенное лидерство «Росатома» в строительстве АЭС неизвестно 80% населения.

Чуть лучше дело обстоит с сельским хозяйством, но даже о нем множество деталей неизвестно, как то, что мы вышли на 100% обеспечение мясом всех видов, кроме говядины. Что мы стали экспортировать сельхозтехнику в Европу и Америку, и в иные страны мира.

Мы впервые со времен СССР построили новый космодром, разработали новый тип ракет, и стали одной из трех стран мира, имеющих собственную спутниковую группировку геопозиционирования — Глонасс.

Мы единственная страна мира — обладающая ледокольным флотом, в том числе атомным, которого нет ни у кого в мире.

Мы забыли об очередях в детские сады, и забыли про ямы на федеральных трассах.

Мы впервые со времен СССР радикально обновляем парк железнодорожных вагонов.

Мы создали систему государственной коммуникации «Госуслуги», аналогов которой нет в 90% странах мира.

И, главное! И этот список можно продолжать и продолжать.

Все эти вещи создаем мы — народ России.

В итоге складывается абсурдная ситуация, когда с одной стороны МЫ вращаем мир, а с другой МЫ же ноем о том, что у нас тут «разруха», «нищета» и «все пропало»?

— Мы строим жилой фонд такими объемами, что едешь по улицам и удивляешься, кому они (застройщики) будут все это продавать в якобы нищей и бедной стране, а они все продают и продают, а «нищие и бедные» все покупают и покупают.

— Толпы «оборванцев» десятками миллионов ездят отдыхать за границу и выносят торговые центры под ноль.

— И да, затертый шаблон, у кого не спроси все плохо, а машину припарковать негде.

— Бедные пенсионеры вышли в своем большинстве на пенсии порядка 14 000 рублей, в годы, в которые мы жили при «разорванной в клочья экономике»… и ведь все выше перечисленное — это не фантастический роман и не сказка венского леса, это факт — это сделано. Сделано — НАМИ!

Однако! над страной и особенно в социальных сетях стоит глобальный плачь Ярославны, о том, как нам всем хреново, о том, что «коррупция», «воровство» и «предательство» на каждом шагу.

Не припоминаю, чтобы в США или в Европе власти сажали на реальные сроки сенаторов, министров, губернаторов и генералов, хотя с коррупцией там совсем не лучше.

Но этого мало… плебс требует расстрелов и крови. Требует, совершенно не отдавая себе отчет, что пара тройка судебных ошибок и незаслуженных расстрелов создаст внутри элиты не страх перед законом, а угрозу «дворцового переворота» со всеми печальными последствиями, которые так аукнутся, тому же народу, что он 100 раз пожалеет о «шоу с расстрелами».

Мы кричим о всеобщей нищете, тупо и банально, не видя реальную нищету.

Скажите, как часто вы отдаете одежду, или покупаете продукты или лекарства для бедных?

Есть ли вообще вашем ближайшем окружении таковые? Предполагаю, что не часто.

Часто ли вы видите на улицах своих городов бомжей, по которым видно, что их асоциальное положение вызвано не порочными пристрастиями к алкоголю или наркотикам, а инвалидностью или наплевательским отношением со стороны государства, как это было еще 20 лет назад?

Их же были толпы! Теперь это скорее исключение, чем правило.

Мне удалось накопить на свой первый автомобиль к 26-ти годам, а на жилье к 30-ти. Сотрудники мой фирмы, сделали и то, и другое в среднем лет на пять раньше. Мне не удается припомнить случая, чтобы менее чем за час я не сумел найти человеку в интернете хорошую работу по специальности, если человек готов к переезду в пределах страны.

Но нет, мы все равно, посыпаем голову пеплом, и рассказываем о своей нищете и хреновой власти! Это уже начинает бесить и вызывать раздражение.

Вы что интернетом не можете пользоваться?

Head Hunter — для вас высшая математика?

Мой сосед, которому едва стукнуло 20 лет, пошел моряком торгового флота. За несколько месяцев совсем молодой парень посетил больше 6 стран Европы и заработал себе на автомобиль. Да, это нелегкий труд, а что строить БАМ в СССР было легче? Не думаю.

Через меня прошло в Россию десятки беженцев с Донбасса, ни один не вернулся. Большинство уже с гражданством, на своих автомобилях и в своих, пусть и купленных в ипотеку, квартирах. Некоторые уже родили здесь детей, а ведь люди пару — тройку лет назад начинали здесь с полного нуля. Без гражданства, родственников, друзей, знакомых, то чего у нас — коренного населения тут с избытком.

Но все равно, есть категория народа, которому «плохо», которому обязательно что-то мешает, то власть, то олигархи, то понос, то золотуха. При этом просто удивительно, откуда они нашли деньги на компьютер и интернет, чтобы излить свое «горе» в массы.

Вы — русские! Или как минимум россияне!

Вы потомки Ермака — покорителя Сибири, Вы — потомки строителей — БАМа и Магнитки, Беломорканала и пахарей целины. Ваши отцы и деды строили Днепрогэс и укрощали Енисей и Лену! … И делали это, стоя по 10 лет в очереди на автомобиль, и радуясь югославским туфлям, урванным по блату, теперь подобное даже сложно представить. Но нет, все равно у многих в башке камнем засел шаблон о том, как плохо он живет…

Омерзительно, это слушать, это нытье. Когда на твоих глазах один подросток (школьник) задается целью и за пару месяцев, да, работая с утра и до вечера, собирает дикорастущий у нас в Ростовской области абрикос (называемый тут жердел) и отправляющий его на продажу в Москву, и который в итоге зарабатывает пару сотен тысяч, а взрослый дядька — его отец, имея рабочую специальность, рассказывает, как он не может полгода работу найти. При этом, этот «следопыт» не соизволил ни сходить в службу занятости, ни даже залезть на hh.

Россия — не СССР! Это прагматичное и государство с капиталистическим укладом. Она дает возможность расти людям с «активной жизненной позицией», но оно по сути «отреклось» от тех, кто не шевелит своей задницей.

Да, в этом есть какая-то жестокость, нынешнее государство в отличии от СССР не стремиться навязывать тебе себя и бороться с твоим тунеядством, а многие похоже ждут именно этого подхода. Надеются, что к ним придут, их помоют, обучат, оденут и дадут работу. Не будет этого. Нынешнее государство понимает, что подобная «помощь» — это для него вред. Это выращивание «инкубаторного народа», более того, таким вмешательством оно создаст по сути несправедливую конкуренцию для тех, кто с «активной жизненной позицией», прет вперед сам…

Логика капиталистического мира такова, что государство должно обеспечить всем более-менее равные условия, но только сам человек, может их найти и использовать. Такой человек должен подняться сам, а потом, когда у него возникнет потребность в наемном персонале приблизить к себе «самых активных из пассивных» и так далее по цепочке.

Государство выполнило свой долг. Возможности предоставлены.

Дальше сами…

Предвижу вопли: «А мне ничего не дали?», не надо, меня на жалость не пробьешь. Дали тоже самое, что и всем остальным. Не хватает ума, желания, сил ими воспользоваться?

Ну, поздравляю: «Добро пожаловать в реальную жизнь в условиях естественного отбора».

Уверен, 90% нытиков, даже не представляют всего спектра возможностей и программ, которые дает государство по организации своего бизнеса, или трудоустройства, а они есть и их достаточно много.

Они конечно сразу не озолотят Вас с ног до головы, но вполне позволят жить и зарабатывать.

Самая главная проблема этих людей в их же голове.

Если твоя голова забита Навальными, веганами и вайперами, то да, служба в армии по контракту как-то не клеится, но это не означает, что государство не дало тебе эту возможность.

Если твоя хотелка перекладывать бумажки в теплом офисе за много денег, а не управлять станком с ЧПУ или строить дома на вечной мерзлоте — это не государство хреновое, это хотелка у тебя долбанутая.

Тут не Путин виноват! Виноват ты сам, плюс возможно родители, советчики и масс-медиа, которые убедили тебя, что «ты — пуп земли, и государство должно все дать…».

Да, должно.

Оно должно дать тебе возможности найти работу, а не саму работу.

Оно должно было дать тебе возможность получить образование, а не вставить тебе в мозг флешку с навыками.

Все, что государство было должно, оно сделало, лучше не будет!

Или по крайней мере, не стоит на это надеяться!

Теперь государство будет работать над предоставлением равных условий для бизнеса, для тех, кто не сидел на заднице ровно в ожидании государственной манны на халяву…

…а вот они (быть может) что-то вам потом, когда-нибудь предложат со своего стола.

Сколько это займет времени, хрен его знает, ибо это не проблема государства — это Ваша проблема. Государство дало вам свободу — хотите, карабкайтесь, через те возможности, которые есть… хотите, ждите.

Вы — свободны!

Но если в процессе «ожидания» вам вдруг станет голодно и холодно, вините не государство, корите, а свой выбор.

Вы его сделали!

Корите тот день, когда вам «не захотелось» отбиваться от мошкары на «Силе Сибири», морозить задницу на строительстве «Северного широтного пути» или еще где-то… где Вы были нужны стране, но посчитали, что страна там без вас может обойтись….

…страна и правду обошлась без Вас, а потом забила на вас болт, как на «капризную девицу», отвергшую хорошее предложение.

Она вспомнит о вас, когда вы станете старыми или больными, ибо стариков и больных не выкидывают в окно, какими бы ленивыми, сварливыми, нытиками они не были, но пока государство видит в Вас здорового и трудоспособного гражданина, не ждите, что оно будет подтирать вам попку. Оно будет заниматься исключительно теми, кто не боится ни мошки, ни мороза, ни жары, ни шторма, ни сотен учебников…

Станьте таким, и Россия ответит вам взаимностью.

Жизнь вам ответит взаимностью, а нытье и ожидание халявы оставьте для неудачников, у которых конечно вечно будет виноват Путин, Медведев, теща или кто угодно, кроме них самих…

И всегда помните, разруха в первую очередь в головах.

Источник: https://inforuss.info/glubinnyj-narod/?_utl_t=lj