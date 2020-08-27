Знакомьтесь: Саддам Хусейн – американский агент

Для многих это прозвучит удивительно. Но только не для тех, кто разбирается в хитросплетениях мировой политики.

Именно так: сначала США создали инструмент своей борьбы против Ирана. Потом спровоцировали и подтолкнули этот инструмент захватить соседний маленький Кувейт.

Потом разгромили инструмент, договорившись с ним, чтобы он не сопротивлялся.

При этом предали и продали ему своих союзников курдов. Закрыв глаза на то, что инструмент реально применил против них и шиитов химическое оружие.

Потом вновь воевали с ним, использовав в качестве доказательства вины, пробирку со стиральным порошком, которой глава Пентагона просто потряс в ООН.

А потом купив генералов, американцы в итоге повесили свой инструмент.

Чтобы погрузить его страну в хаос, чтобы из этого хаоса родилось запрещенное в России ИГИЛ…

Этот инструмент политики США звали Саддам Хусейн.

30 лет назад, в августе 1990 года он заглотил американскую наживку. Иракские войска вошли в Кувейт.

«Сигналы, приходившие из Белого дома, и правда могли дезориентировать иракцев. Наряду с предостережениями против вторжения американцы давали понять, что не обязаны и, возможно, не будут защищать Кувейт военной силой. 19 июля глава Пентагона Дик Чейни заявил, что США все же придут на помощь эмирату, если тот подвергнется нападению. Но уже 24 июля пресс-секретарь Госдепартамента Маргарет Тутвайлер предложила взглянуть на проблему под другим углом: «У нас с Кувейтом нет никаких оборонительных соглашений и никаких специальных обязательств в области обороны или безопасности Кувейта тоже нет». А 25 июля посол США в Ираке Эйприл Глэспи произнесла ставшую знаменитой фразу, обращаясь лично к Саддаму Хусейну: «У нас нет мнения по поводу арабо-арабских конфликтов вроде ваших с Кувейтом разногласий относительно границ».

Двойственные сигналы — и пугающие, и примирительные — продолжали поступать вплоть до самого начала боевых действий 2 августа 1990 года. 27 июля Палата представителей и Сенат проголосовали за введение против Ирака экономических санкций. Однако против выступила… администрация президента Буша. В Белом доме санкции против Ирака сочли несвоевременными.

28 июля Буш направил личное послание Хусейну, в котором предостерег от применения силы. Но 31 июля, выступая перед Конгрессом, помощник госсекретаря по Ближнему Востоку Джон Келли заявил: «Мы не связаны договорными обязательствами в области обороны ни с одним государством Персидского залива. Это точно. Исторически в вопросах урегулирования пограничных споров или каких-либо внутренних разногласиях между государствами — членами ОПЕК мы не занимаем ту или иную позицию». Республиканец Ли Гамильтон спросил Келли, верно ли, что если Ирак «перейдет границу и нападет на Кувейт», то Соединенные Штаты, «не имея договорных обязательств, не смогут применить свои вооруженные силы». Представитель администрации Буша подтвердил, что, с его точки зрения, это действительно было так».

ТАСС

Обо всем этом очередной выпуск моего видеоблога.

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Источник: https://nstarikov.ru/znakomtes-saddam-husejn-amerikanskij-agent-118557