«Гость канцлера» Навальный в «Прекрасной России Будущего»

В новом видеоблоге речь зашла о таинственных привилегиях Навального – спецслужбы оберегают его в поездках по России, президенты Финляндии по просьбе канцлера Германии просит у президента России разрешение на вывоз дважды осуждённого блогера на лечение за рубеж, в итоге за ним отправляют частный бизнес-джет, организуют эксклюзивный дорогостоящий рейс. Самолёт с ним садится на специальную, военную, полосу аэродрома, его сопровождает целый кортеж с военными номерами. В результате родственников в больницу пускают не сразу, власти Германии запрещают СМИ появляться в госпитале, и никакой информации относительно состоянии здоровья «величайшего мыслителя современности» не поступает на протяжении нескольких суток. Вопреки совершенно хамскому поведению в России, сторонники Навального, особенно его пресс-секретарь Кира Ярмыш, делают крайне осторожные заявления. Ну, вы же понимаете, – ЭТО ДРУГОЕ…

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