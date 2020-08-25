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«Гость канцлера» Навальный в «Прекрасной России Будущего»

10:43. 25 августа 2020 130 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В новом видеоблоге речь зашла о таинственных привилегиях Навального – спецслужбы оберегают его в поездках по России, президенты Финляндии по просьбе канцлера Германии просит у президента России разрешение на вывоз дважды осуждённого блогера на лечение за рубеж, в итоге за ним отправляют частный бизнес-джет, организуют эксклюзивный дорогостоящий рейс. Самолёт с ним садится на специальную, военную, полосу аэродрома, его сопровождает целый кортеж с военными номерами. В результате родственников в больницу пускают не сразу, власти Германии запрещают СМИ появляться в госпитале, и никакой информации относительно состоянии здоровья «величайшего мыслителя современности» не поступает на протяжении нескольких суток. Вопреки совершенно хамскому поведению в России, сторонники Навального, особенно его пресс-секретарь Кира Ярмыш, делают крайне осторожные заявления. Ну, вы же понимаете, – ЭТО ДРУГОЕ…

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

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Источник: https://nstarikov.ru/gost-kanclera-navalnyj-v-prekrasnoj-rossii-budushhego-118472

Метки: блог, Видео

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 32580 28310
    Вячеслав 25 августа 2020 в 11:41

    Этот “гость” находится в той же клинике, из которой Ющенко вышел рябым… На подходе завывания о злоумышленном отравлении этого мученика в России…

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