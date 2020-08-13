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Лукашенко крепко взяли за «фаберже». Плюсы и минусы. Подводные камни

10:10. 13 августа 2020 226 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В новом ролике – анализ событий, происходящих в Белоруссии, где совершенно ожидаемо сразу же после выборов президента Республики 2020 начались скоординированные и управляемые из-за рубежа беспорядки и акции протеста. Почему Лукашенко резко занял антироссийскую позицию? Зачем Белоруссии — американская нефть? За что на самом деле спецслужбы Белоруссии задержали 33 сотрудника российских охранных предприятий? И почему Запад так мягок в оценках Лукашенко? Почему нет слов «потерял легитимность»?Лукашенко крепко взяли, как говорится, за «фаберже», и что ему делать в этой ситуации. Плюсы, минусы, подводные камни — обо всём этом смотрите прямо сейчас.

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Источник: https://nstarikov.ru/lukashenko-krepko-vzjali-za-faberzhe-pljusy-i-minusy-podvodnye-kamni-118022

Метки: блог, Видео

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