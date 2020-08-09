Убийца «оборонки». Как обычный инженер помог ЦРУ развалить Советский Союз

Однако с другой стороны баррикад выходить на контакт не торопились. Американские разведчики, практически полностью лишённые агентуры в ходе тонкой игры, хорошо знали, что инициативный агент может быть и «подсадным» чекистом, который станет пичкать ЦРУ дезинформацией по всем возможным направлениям. Но несколько месяцев проверки, в ходе которых Толкачёв не контактировал с агентами, дали поразительный результат. Толкачёва взяли в разработку, он получил псевдоним Сфера, и на его личном деле поставили гриф Top Secret.

Агенты ЦРУ передали в Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) ценные данные о разработках советских инженеров в области радиолокации. В частности, речь шла о радиолокационных станциях для истребителей, а также средствах обнаружения и наведения управляемых ракет типа «воздух — воздух» и «воздух — земля».

В начале 1980-х годов советские агенты в спецслужбах США сообщили в Москву о самой масштабной утечке секретных материалов по вооружению. В сообщениях источников внешней разведки СССР указывалось, что американские спецслужбы и военные располагают сведениями не только о новейших истребителях-перехватчиках, только-только поступивших на вооружение, но и о прототипах авиационной техники, которая до заводов так и не добралась. Подозрение моментально пало на три ключевых научно-исследовательских института: один был тесно связан с авиационной промышленностью, два других — с радиолокацией и микроэлектроникой.

Из описания попавших в США документов стало ясно, что американской разведке в числе прочих технологий достался и главный секрет советских истребителей-перехватчиков: радиолокатор, способный быстро обнаруживать и захватывать цель в так называемой нижней полусфере — участке вне прямой видимости лётчика, который всегда контролировался только электроникой. Инженер систем связи, работавший в одном из закрытых НИИ в Подмосковье, в беседе с Лайфом подтвердил, что к началу и в середине 80-х лидерство в этом направлении принадлежало Советскому Союзу.

— Понимаете, в чём дело, элементная база, на которой всё выполнялось, — это половина работы. Первая половина — это понять вообще, как технология работает, описать её физические принципы, её механику, и уже потом довести дело до разработки. Американцы всегда были сильны в электронных средствах обнаружения, но настоящего прорыва добились значительно позднее, чем наши специалисты. И не без помощи Толкачёва, конечно. Он им (ЦРУ. — Прим. Лайфа) информацию продал ведь не только по истребителям, а по целому ряду изделий — как наземных, так и воздушных, — отметил источник.

Один из контрразведчиков — Борис Крюков (имя и фамилия по просьбе собеседника изменены), уже вышедший на пенсию в звании полковника, — в беседе с Лайфом рассказал о масштабах работы Толкачёва на ЦРУ.

— Военно-воздушные силы, конечно, пострадали больше остальных. Фактически страна осталась без защиты на какое-то время. Там много чего пришлось останавливать и перерабатывать. Ну если так, по памяти… Модернизацию и дальнейшее производство МиГ-23, Су-17 остановили как раз по причине, в общем-то, бессмысленности. Всё это было уже известно американской разведке. Их возможности, их оборудование. А это, на секундочку, несколько серий истребителей общим количеством под десять тысяч единиц. Это колоссальная трата денег фактически впустую. Ну и, чего уж тут скрывать, по МиГ-31 тоже кое-что утекло. И это с учётом доработок, которые пришлось проводить с МиГ-25 после угона самолёта в Японию в 1976 году, — отмечает Крюков.

Но и это ещё не всё. Утекли некоторые подробности о работе оборудования на самолётах следующего поколения, таких как Су-24 и Су-24М, а также флагмана отечественной истребительной авиации — Су-27. Часть сверхсекретной информации незамедлительно передали в обработку ведущим американским компаниям, после чего советские решения быстро адаптировали для американских же истребителей и бомбардировщиков. Всего за несколько лет работы Толкачёв превратил огромные авиационные полки в груду металла. И хотя самолёты не резали на запчасти, их боевая эффективность в случае войны могла бы оказаться нулевой.

Надорванная страна

Когда информация о сотрудничестве Толкачёва с американцами подтвердилась, с его задержанием решили не тянуть. Предателя взяли после серьёзной подготовительной работы: у него дома и на даче провели серию скрытых обысков, в ходе которых стало понятно, что ведущий инженер НИИ «Фазотрон» сотрудничает с ЦРУ очень давно. При выяснении масштабов работы Толкачёва на американцев стало понятно, что бескровно ликвидировать причинённый ущерб невозможно.